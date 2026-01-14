La Gobernadora Hochul Presenta Propuestas para Aumentar el Apoyo y los Recursos para los Adultos Mayores de Nueva York

La Gobernadora Kathy Hochul propuso hoy una serie de iniciativas para apoyar a los neoyorquinos de la tercera edad como parte de su discurso sobre el Estado del Estado de 2026. Las inversiones de la gobernadora ayudarán a las personas mayores, a sus cuidadores y a las comunidades, conectándolos con recursos clave para que puedan envejecer en sus hogares, en las comunidades que conocen y aman.

“Los neoyorquinos de la tercera edad han realizado contribuciones invaluables a nuestras comunidades y merecen envejecer con independencia, dignidad y apoyo directo”, declaró la Gobernadora Hochul. “Por eso, mi discurso sobre el Estado del Estado promete invertir en modelos de atención comprobados y crear nuevos programas esenciales para garantizar que las personas mayores tengan acceso a los recursos que necesitan para prosperar en sus hogares”.

Permitir que los adultos mayores envejezcan en sus hogares

Nueva York es el cuarto estado con mayor población de adultos mayores en la nación, con 4.6 millones de personas de 60 años o más. Para 2030, se espera que esta población alcance los 5.3 millones, y muchos adultos mayores enfrentarán desafíos relacionados con la movilidad, las actividades de la vida diaria y las enfermedades crónicas. El Estado de Nueva York ofrece una variedad de servicios preventivos para ayudar a los adultos mayores a envejecer de forma segura y saludable en sus hogares, retrasando la necesidad de apoyos y servicios más costosos. Los servicios no médicos a domicilio, como la entrega de comidas a domicilio, la atención personal o el transporte, retrasan la necesidad de atención institucional, reducen las presiones económicas sobre los adultos mayores, mejoran los resultados de salud y reducen el aislamiento social.

Para permitir que más neoyorquinos de la tercera edad envejezcan en sus hogares, la Gobernadora aumentará las inversiones en modelos de atención comprobados para servicios preventivos a domicilio y comunitarios. En primer lugar, la gobernadora aumentará las inversiones en Comunidades de Jubilación de Formación Natural (NORC, por sus siglas en inglés), que son complejos de viviendas o vecindarios con grandes poblaciones de adultos mayores donde los proveedores comunitarios ofrecen servicios de apoyo a los residentes, como orientación en atención médica y gestión de casos. La gobernadora también renovará una inversión de $35 millones para el año fiscal 2026 para reducir las listas de espera para servicios no médicos a domicilio, como atención personal, gestión de casos, comidas a domicilio y en comedores comunitarios, y transporte. Finalmente, la gobernadora Hochul se complace en anunciar el lanzamiento del programa “CAPABLE”, o Envejecimiento Comunitario en el Hogar: Promoviendo una Mejor Calidad de Vida para los Adultos Mayores. A través de este programa, hasta 2,600 adultos mayores recibirán visitas a domicilio para brindar servicios de enfermería, terapia ocupacional y servicios de mantenimiento del hogar.

Mejorando el acceso a la atención al final de la vida para los neoyorquinos

El estado de Nueva York ocupa el puesto 50 entre todos los estados en la proporción de beneficiarios de Medicare que recibieron servicios de cuidados paliativos antes de fallecer. La baja tasa de utilización de cuidados paliativos persiste a pesar de tener una población relativamente mayor, un mayor número de médicos, más camas en centros de enfermería especializada y menos hospitales con fines de lucro en comparación con otros estados.

Para fomentar el uso adecuado de los cuidados paliativos, la Gobernadora ordenará al Departamento de Salud que ponga en marcha una iniciativa de concienciación para informar a los profesionales y al personal clínico sobre las opciones de cuidados paliativos comunitarios, cuidados paliativos en el hogar y la importancia de la planificación anticipada de la atención.

Creando un "centro integral" de beneficios para los neoyorquinos mayores

El estado de Nueva York cuenta con una sólida red de servicios y beneficios para apoyar a su población que envejece rápidamente. Aun así, los neoyorquinos mayores se enfrentan a importantes desafíos para comprender su elegibilidad para los beneficios y acceder a la atención y los servicios que necesitan para prosperar.

Para abordar esta situación, la Gobernadora creará un consejo interinstitucional de corta duración para identificar todos los beneficios disponibles en las diferentes agencias a los que los adultos mayores pueden ser elegibles, como beneficios para veteranos, beneficios de reducción de impuestos locales y estatales, y beneficios relacionados con la nutrición, medicamentos, facturas de energía, atención médica y más. El consejo elaborará una lista completa de los beneficios disponibles y presentará recomendaciones a la Gobernadora sobre opciones para un "centro integral" que permita a los neoyorquinos realizar una evaluación previa de su elegibilidad e identificar a qué beneficios pueden solicitar. Además, el consejo explorará la opción de una solicitud universal de beneficios.

Protegiendo a los adultos mayores del abuso

El abuso de personas mayores (físico, social, financiero, sexual o negligencia) afecta a muchos adultos de 60 años o más en el estado de Nueva York. Se estima que 300.000 neoyorquinos mayores son víctimas de abuso anualmente.

Para ampliar los esfuerzos para proteger a los adultos mayores del abuso, la Gobernadora Hochul ordenará a la Oficina Estatal de Nueva York para el Envejecimiento que cree módulos de capacitación virtuales integrales sobre prevención y respuesta al abuso de personas mayores, que serán gratuitos y accesibles para el público.