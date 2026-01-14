La Gobernadora Hochul Presenta Propuestas para Proteger a los Neoyorquinos de los Ataques Imprudentes Del Gobierno Federal

La Gobernadora Hochul presentó hoy nuevas propuestas para proteger a los neoyorquinos de los ataques imprudentes del gobierno federal en su discurso sobre el Estado del Estado de 2026. Mientras los republicanos de Washington continúan aumentando los costos, eliminando la atención médica y la asistencia alimentaria, y restringiendo los derechos y libertades de los neoyorquinos, la gobernadora Hochul anuncia planes adicionales para apoyar y defender a las familias trabajadoras en todo el estado. La Gobernadora Hochul ha sido clara: el Estado de Nueva York no puede compensar todos los recortes provenientes de Washington, pero seguiremos defendiendo a las familias neoyorquinas de estos ataques.

“Hoy, Nueva York enfrenta grandes desafíos como resultado de las acciones imprudentes de los republicanos de Washington”, dijo la Gobernadora Hochul. “Ya sea protegiendo a los neoyorquinos de las escaladas sin precedentes en la aplicación de la ley de inmigración federal, garantizando que las familias tengan acceso a la atención médica o apoyando a las pequeñas empresas que sufren las consecuencias de los aranceles de Trump, seguiré defendiendo a los neoyorquinos sin importar lo que suceda a nivel federal”.

Establecimiento del derecho a demandar a funcionarios federales por violaciones constitucionales

Con las escaladas sin precedentes en la aplicación agresiva de la ley de inmigración federal, las comunidades en todo Estados Unidos están sufriendo las consecuencias de tácticas autoritarias que, según se alega, pisotean los derechos constitucionales.

Para proteger a las comunidades en todo el estado y garantizar la rendición de cuentas cuando se violan los derechos constitucionales, la Gobernadora Hochul impulsará legislación que brinde a los neoyorquinos una vía clara para buscar justicia cuando se violen sus derechos.

La propuesta autoriza a las personas a presentar demandas civiles a nivel estatal contra funcionarios federales que violen los derechos constitucionales de los neoyorquinos, de conformidad con los mismos estándares legales que ya existen en otras leyes. Cabe destacar que los funcionarios estatales y locales ya están sujetos a estos estándares, incluida la inmunidad calificada que protege a los agentes del orden que actúan dentro de los límites de la ley claramente establecida. Esta legislación garantizaría la rendición de cuentas de los funcionarios federales bajo esos estándares. Al alinear la ley estatal con los marcos federales de derechos civiles existentes, esta propuesta refuerza las protecciones constitucionales y proporciona a los neoyorquinos un recurso legal significativo cuando la autoridad federal se ejerce de forma inconstitucional en Nueva York.

Protección de los neoyorquinos en lugares sensibles

Durante décadas, la política federal, bajo ambos partidos, ha limitado la aplicación de la ley de inmigración civil sin orden judicial en lugares sensibles como escuelas, hospitales y lugares de culto. Los recientes cambios federales han revertido estas protecciones, afectando la seguridad pública, las comunidades escolares, el acceso a la atención médica y la confianza en instituciones fundamentales.

Los neoyorquinos deben poder asistir a la escuela, acceder a servicios de cuidado infantil, recibir atención médica y practicar su religión en paz. La Gobernadora Hochul propondrá legislación para garantizar que los lugares sensibles estén protegidos de la aplicación de la ley de inmigración civil sin una orden judicial. Esta medida ayudará a brindar estabilidad a los niños y las familias en espacios comunitarios esenciales.

Haciendo que cada neoyorquino cuente

El censo decenal es la base de la representación política de Nueva York y de la financiación federal. Tras el censo de 2020, el estado perdió un escaño en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por un margen de solo 89 residentes, uno de los márgenes más estrechos de la historia. El subconteo de residentes de Nueva York impacta directamente la influencia del estado en Washington y pone en riesgo nuestra justa participación en los miles de millones de dólares en ayuda federal que apoyan nuestras carreteras, puentes, hospitales y escuelas, así como programas vitales de los que dependen las familias, como Medicaid, SNAP y WIC.

Dado que el gobierno federal indica un cambio en la responsabilidad de las operaciones del censo hacia los estados, la Gobernadora Hochul iniciará el proceso de planificación del censo con anticipación, asegurando que Nueva York obtenga su justa parte de los recursos federales y que cada comunidad esté representada con precisión en Albany y Washington durante la próxima década. Tomará medidas proactivas para garantizar que todos los neoyorquinos, incluidas las poblaciones históricamente difíciles de contar, como los residentes de bajos ingresos, los niños menores de cinco años y los inquilinos, estén plenamente representados. Específicamente, ella:

• Establecerá una comisión estatal del censo responsable de la planificación estratégica, la coordinación y la divulgación comunitaria.

• ​​Identificará a un planificador principal para el estado que impulse los esfuerzos de planificación y coordine el trabajo entre las agencias.

• Instará a las agencias y organizaciones comunitarias a liderar los esfuerzos de educación pública y generar confianza, especialmente en los vecindarios difíciles de contar.

• Apoyará a los condados, ciudades, municipios y gobiernos tribales para que actualicen la Actualización Local de Direcciones del Censo (LUCA), asegurando que cada residencia esté mapeada con precisión. En 2020, los esfuerzos de LUCA garantizaron más de 800,000 direcciones.

Protegiendo a los agricultores de Nueva York de la perturbación de los aranceles federales

La agricultura es una piedra angular de la economía de Nueva York, sin embargo, la política arancelaria equivocada del gobierno federal ha amenazado la competitividad de nuestros agricultores. Al incitar guerras comerciales con socios internacionales clave como Canadá y México, las acciones federales han elevado el costo de los recursos esenciales, como semillas, fertilizantes y maquinaria necesaria, al tiempo que han creado inestabilidad en el mercado. Aunque el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció recientemente un programa de asistencia nacional, este presenta fallas fundamentales para Nueva York, ya que deja a los cultivos especializados y al sector lácteo sin un apoyo significativo.

Para abordar este problema causado por el gobierno federal, la Gobernadora Hochul propone el Programa de Resiliencia Agrícola contra Aranceles, que proporcionará 30 millones de dólares en pagos directos a los productores de cultivos especializados, ganaderos y productores lecheros del estado de Nueva York. Esta iniciativa distribuirá rápidamente el apoyo tan necesario para compensar el aumento de los costos causados ​​por los aranceles. Este programa refuerza el compromiso de Nueva York con nuestra comunidad agrícola, al tiempo que protege los empleos locales y garantiza que nuestros agricultores tengan la certeza necesaria para competir en un mercado global volátil.

Campaña para mejorar el apoyo a los prestatarios estudiantiles de Nueva York

Los cambios federales en la política de préstamos estudiantiles están eliminando las opciones de pago existentes e imponiendo límites al acceso de los estudiantes a los préstamos a partir de 2026. El panorama de los préstamos se ha vuelto extremadamente complejo tanto para los prestatarios actuales como para los futuros. La Gobernadora Hochul anunciará la ampliación de los servicios a través del Programa de Asistencia al Consumidor de Deuda Educativa (EDCAP) para ayudar a los prestatarios a comprender cómo navegar por el contexto político cada vez más complicado asociado con los préstamos estudiantiles para evitar y recuperarse de la morosidad.

EDCAP, el primer programa de asistencia al consumidor de préstamos estudiantiles de Nueva York, que ha ahorrado a los neoyorquinos 48 millones de dólares desde su creación en 2019, lanzará una campaña intensiva para llegar, asistir y educar a miles de prestatarios de préstamos estudiantiles morosos o que pronto lo serán, asociándose directamente con colegios y universidades, con un enfoque en las instituciones públicas, para implementar un sólido modelo de atención que combine seminarios web, herramientas de autoaprendizaje y asesoramiento individualizado. El Departamento de Servicios Financieros también desarrollará un nuevo programa educativo para informar a las personas sobre los préstamos abusivos y proporcionará esfuerzos adicionales de divulgación para el consumidor. En conjunto, estas acciones ayudarán a los prestatarios estudiantiles a cumplir con las normas cambiantes, acceder a servicios de apoyo para salir de la morosidad y recuperarse de ella, y evitar esquemas de préstamos abusivos.

Fortalecimiento de la red de seguridad alimentaria de Nueva York

El reciente cierre del gobierno federal recordó a la nación lo precaria que es nuestra red de seguridad nutricional y cuántos neoyorquinos se enfrentan a la inseguridad alimentaria. En respuesta al cierre, la gobernadora Hochul destinó rápidamente 65 millones de dólares adicionales a programas de asistencia alimentaria que proporcionan comidas a decenas de miles de neoyorquinos en momentos de necesidad. Para consolidar estas acciones y reforzar aún más nuestro sistema de asistencia alimentaria de emergencia, la Gobernadora Hochul anuncia inversiones adicionales en el Programa de Prevención del Hambre y Asistencia Nutricional (HPNAP) del Departamento de Salud (DOH), que ayudará a la red de aproximadamente 2700 bancos de alimentos, despensas y comedores comunitarios de Nueva York a llegar a más neoyorquinos necesitados. Estos nuevos recursos fortalecerán y ampliarán sus operaciones, permitiéndoles brindar opciones más saludables a un mayor número de personas.

La Gobernadora Hochul también modernizará las tarjetas EBT de Nueva York con tecnología de chip segura, lo que las hará prácticamente inmunes al robo masivo de datos. Mientras la administración federal intenta reducir los beneficios de SNAP para la mayor cantidad posible de neoyorquinos y hace la vista gorda ante los delincuentes que roban esta asistencia alimentaria vital a hogares vulnerables, la transición a tarjetas EBT con chip ayudará a proteger los fondos de SNAP de los que dependen los neoyorquinos para alimentar a sus familias.

Protección de la atención médica asequible y de alta calidad

A pesar de haber logrado una de las tasas de personas sin seguro médico más bajas del país, las recientes medidas federales amenazan la asequibilidad y la accesibilidad continuas de la cobertura de salud en Nueva York. Los recortes federales al Plan Esencial de Nueva York, que ascienden a 7.500 millones de dólares, más de la mitad de la financiación anual del programa, ponen en peligro su viabilidad. La expiración de los créditos fiscales federales mejorados para las primas significa que 140.000 neoyorquinos pagarán un 40% más por las primas en 2026. En conjunto, estas políticas federales amenazan con revertir más de una década de progreso en la provisión de cobertura de salud asequible para los neoyorquinos.

Para salvaguardar los logros obtenidos con tanto esfuerzo, la gobernadora Hochul ordenará al Departamento de Salud que tome medidas para proteger y fortalecer la cobertura existente y explore nuevas opciones de cobertura. Para mitigar las pérdidas de cobertura, la gobernadora Hochul ordenó al Departamento de Salud que presentara una solicitud a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid para que el Plan Esencial vuelva a ser un Programa Básico de Salud, una medida que preservará la cobertura para 1,3 millones de neoyorquinos para quienes este programa sin primas es una ayuda vital. Para los 450.000 neoyorquinos que perderán su cobertura actual del Plan Esencial durante esta transición, la gobernadora Hochul ordenará al Departamento que negocie con el gobierno federal para diseñar e implementar opciones de cobertura asequibles que garanticen el acceso continuo a la atención médica asequible para los afectados por los recortes federales.

Aprovechamiento del poder adquisitivo de Nueva York para reducir los costos de los medicamentos

Desde la transición en 2023 del beneficio farmacéutico de Medicaid de Nueva York al programa simplificado NYRx, que generó para el Estado más de 600 millones de dólares en nuevos descuentos en medicamentos, Nueva York se ha convertido en líder nacional en la gestión y reforma de los beneficios farmacéuticos. Sin embargo, dado el tamaño y la cuota de mercado del Estado, los descuentos adicionales de Nueva York —los descuentos negociados por el Estado que recibe Medicaid además de los descuentos obligatorios a nivel federal— son solo promedio según los estándares nacionales, mientras que los precios generales de los medicamentos en todo el país continúan disparándose.

Para abordar el persistente aumento de los precios de los productos farmacéuticos y aprovechar el poder adquisitivo de Nueva York, la Gobernadora Hochul ordenará al Departamento de Salud que identifique y seleccione clases específicas de medicamentos de alto costo para negociar directamente con los fabricantes y lograr mejores descuentos para el Estado. Esta medida generará importantes ahorros para el programa Medicaid en un momento de considerables presiones de costos derivadas de los recortes federales, al tiempo que sentará las bases para futuras iniciativas de destinadas a reducir los precios de los medicamentos en todo el estado.

Protección del acceso a la vacunación

Las políticas de vacunación del estado Nueva York se basan en los calendarios de vacunación federales que, bajo la administración actual, se basan cada vez menos en la ciencia. Esto genera incertidumbre para las escuelas, los proveedores de atención médica y los neoyorquinos en general; también pone en riesgo la salud de nuestras comunidades y, en algunos casos, aumenta los costos para los pacientes.

Para proteger la salud de los neoyorquinos y ahorrarles dinero, la Gobernadora Hochul impulsará legislación para garantizar que Nueva York pueda establecer sus propios estándares de vacunación basados ​​en la ciencia médica aceptada y las necesidades de salud pública. La propuesta autorizará al Comisionado de Salud, en consulta con organizaciones médicas reconocidas, a establecer los requisitos de vacunación que regirán la elegibilidad escolar, la práctica clínica y la cobertura de seguros. Esto brindará claridad a los proveedores y las aseguradoras, protegerá el acceso a las vacunas y fortalecerá la salud pública en todo el estado.