La Gobernadora Hochul Presenta Nuevas Iniciativas para Fortalecer el Sistema de Atención Médica de Nueva York y Reducir los Costos Del Servicio

La Gobernadora Kathy Hochul presentó hoy una serie de propuestas para fortalecer el sistema de atención médica de Nueva York, mejorar los resultados de salud, aumentar la eficiencia, reducir los costos y apoyar a los trabajadores de la salud como parte de su discurso sobre el Estado del Estado de 2026. Estas iniciativas incluyen invertir en el Programa de Transformación de la Red de Seguridad, mejorar la equidad en salud en todo el estado, proteger las opciones de seguro médico asequibles y utilizar la tecnología para mejorar la calidad de la atención.

“El acceso a una atención médica asequible y de alta calidad es esencial para las familias neoyorquinas”, dijo la Gobernadora Hochul. “Mientras Washington recorta y desestabiliza la atención médica, Nueva York seguirá invirtiendo en pacientes, proveedores y protecciones para garantizar que la salud siga siendo accesible en todo el estado”.

Fortalecimiento del sistema de prestación de atención médica

Ampliación del Programa de Transformación de la Red de Seguridad

Los hospitales de la red de seguridad atienden a los neoyorquinos más vulnerables, pero enfrentan serios desafíos para mantener la resiliencia y la estabilidad financiera. Para abordar esto, la Gobernadora Hochul estableció el Programa de Transformación de la Red de Seguridad, que brinda apoyo financiero y flexibilidad regulatoria para fomentar asociaciones estratégicas que fortalezcan estos hospitales. Desde su aprobación, la gobernadora Hochul ha otorgado más de 4.300 millones de dólares para apoyar catorce asociaciones en todo el estado.

Este año, la Gobernadora Hochul proporcionará financiación adicional para continuar apoyando nuevos proyectos dentro del programa. Además, la gobernadora anunciará áreas de enfoque especiales, incluidas asociaciones que se centren en la planificación regional para mejorar la coordinación de la atención y reducir la duplicación de los servicios de atención médica, y asociaciones que utilicen la IA para mejorar la eficiencia y la calidad de la atención.

Ampliación del uso de la tecnología de inteligencia artificial en la atención médica de forma segura y equitativa

El uso de la inteligencia artificial (IA) en la atención médica está avanzando rápidamente con la promesa de mejorar la eficiencia operativa y la atención al paciente si se adopta con cuidado. Es esencial coordinar el avance de la IA dentro del sistema de prestación de atención médica de una manera que promueva un mayor acceso, calidad y equidad en la prestación de atención a un menor costo para todos los pacientes.

La Gobernadora Hochul ordenará al Departamento de Salud (DOH) que establezca un consorcio de expertos en atención médica e IA para compartir datos y mejores prácticas y fortalecer la colaboración intersectorial en la creación, prueba e implementación de herramientas de IA seguras y efectivas. Para garantizar el acceso equitativo, la gobernadora Hochul incentivará las asociaciones entre los hospitales de la red de seguridad y otros socios de atención médica para implementar soluciones de IA que mejoren la calidad de la atención y fortalezcan las operaciones. Además, el Estado desarrollará sistemas para evaluar e implementar las mejores herramientas de inteligencia artificial dentro del Departamento de Salud, el programa Medicaid y la Oficina del Inspector General de Medicaid con el fin de fortalecer la integridad del programa.

Fortalecimiento de la supervisión de las transacciones en el sector de la atención médica

Desde 2023, la Ley de Transacciones Materiales de Nueva York exige que las entidades de atención médica informen sobre las transacciones que aumentan los ingresos en 25 millones de dólares o más. Esta presentación de informes es el primer paso para comprender el impacto previsto e inicial de estas transacciones privadas en el costo, la calidad, el acceso, la equidad y la competencia en el sistema de atención médica de Nueva York.

Para fortalecer la supervisión de estas entidades, la gobernadora Hochul ampliará esta ley para exigir la presentación continua de informes sobre el impacto real de las transacciones materiales finalizadas, junto con revisiones externas para las transacciones de alto costo y gran impacto. Estos cambios garantizarán que los neoyorquinos puedan seguir teniendo acceso a una atención asequible, de alta calidad y equitativa a largo plazo.

Impulsando la transformación del sistema de atención médica

Los proveedores de atención médica deben cumplir con los requisitos reglamentarios, incluido el proceso de Certificado de Necesidad (CON), para obtener la aprobación de ciertos proyectos de atención médica. Si bien es un proceso fundamental, puede ser muy laborioso tanto para los proveedores como para el Departamento de Salud. La gobernadora Hochul ya ha logrado avances al simplificar el proceso de solicitud y revisión para ciertos proyectos y aumentar significativamente los umbrales para las solicitudes que requieren una revisión más detallada.

Para reducir aún más la carga, se pueden realizar más cambios. La Gobernadora Hochul ordenará al Departamento de Salud que haga que el proceso CON sea más eficiente y específico para mejorar la experiencia de los proveedores y acelerar importantes proyectos de atención médica en todo el estado.

Empoderando a la fuerza laboral de atención médica

Reduciendo la dependencia del personal temporal para estabilizar la fuerza laboral de atención médica de Nueva York

Durante la pandemia de COVID-19, la dependencia del personal temporal y las enfermeras itinerantes se disparó. Años después del pico de la pandemia, esta dependencia continúa. En 2024, las instalaciones de atención médica pagaron a las agencias de personal temporal más de 2.600 millones de dólares, y las agencias se quedaron con 1.000 millones de dólares en ganancias. Y no se trata de trabajadores que vienen con asignaciones temporales de otros estados. Los residentes de Nueva York representan el 72% de la fuerza laboral temporal, y la mayoría de estos residentes de Nueva York viven permanentemente a menos de 25 millas de su lugar de trabajo "temporal".

La Gobernadora Hochul presentará legislación para garantizar que los fondos destinados a la atención médica se utilicen para la prestación de servicios y no para intermediarios. Además, el gobernador ordenará al Departamento de Salud que elabore directrices y comparta las mejores prácticas para garantizar que las organizaciones de atención médica dispongan de la información necesaria para contratar personal temporal cuando sea necesario.

Eliminación de restricciones innecesarias para los trabajadores de la salud

La escasez de personal sanitario limita y retrasa el acceso de los pacientes a la atención médica, desde enfermeros registrados y médicos hasta auxiliares de enfermería. Este problema se agrava por la legislación del estado de Nueva York, que a menudo restringe innecesariamente los servicios que los trabajadores de la salud pueden realizar dentro de su ámbito de práctica autorizado. Esto significa que los profesionales con mayor cualificación dedican su tiempo a realizar tareas que podrían ser realizadas por personal de menor nivel.

La Gobernadora Hochul propondrá legislación para ampliar el ámbito de práctica de varios trabajadores esenciales, lo que permitirá a los auxiliares de enfermería certificados administrar medicamentos en residencias de ancianos, a los asistentes médicos con la formación adecuada ejercer de forma independiente y a los asistentes médicos administrar vacunas. Finalmente, la gobernadora Hochul modificará la ley estatal para permitir que el Departamento de Salud supervise y tome decisiones adicionales sobre el ámbito de práctica de los profesionales de la salud con licencia.

Ampliación del acceso a la atención médica mediante inversiones en la fuerza laboral

Si bien el estado de Nueva York ha logrado avances significativos en la ampliación de la cobertura de atención médica, la escasez de personal en el sector de la salud en todo el estado significa que incluso aquellos con cobertura pueden tener dificultades para obtener la atención que necesitan. Para abordar esto, Nueva York lanzó dos iniciativas a través de su exención federal 1115, destinadas a fortalecer la fuerza laboral de atención médica en áreas desatendidas. A finales de 2024, el estado lanzó el Programa de Capacitación para Trayectorias Profesionales (CPT) con $646 millones en fondos federales para matrícula, libros de texto y apoyo educativo y profesional para trabajadores de la salud, la salud mental y la atención social que se comprometan a servir a los beneficiarios de Medicaid durante tres años. El año pasado, Nueva York también lanzó el Programa de Reembolso de Préstamos para el Acceso a la Atención Médica (HEALR), que proporcionará pagos de préstamos para puestos de alta necesidad que atienden a beneficiarios de Medicaid.

Hasta la fecha, el programa CPT ya ha reclutado a casi 12.000 participantes. Este año, el programa graduará a miles de nuevos enfermeros, asistentes médicos, trabajadores sociales, trabajadores de salud comunitarios y otros profesionales de la salud de gran necesidad. Esta primavera, el programa HEALR otorgará casi $50 millones en reembolso de préstamos para psiquiatras, médicos de atención primaria, dentistas, enfermeros especializados y especialistas en enfermería clínica pediátrica que se comprometan a servir a los beneficiarios de Medicaid durante cuatro años. En conjunto, estas dos iniciativas representan una inversión de casi $700 millones para fortalecer la fuerza laboral de salud de Nueva York y garantizar que los neoyorquinos tengan acceso oportuno a la atención que necesitan. Mejorando la cobertura, el acceso y la asequibilidad de la atención médica

Protegiendo y ampliando el acceso de los neoyorquinos a una cobertura médica de calidad y asequible

A pesar de haber logrado una de las tasas de personas sin seguro médico más bajas del país, las recientes medidas federales amenazan la asequibilidad y la accesibilidad de la cobertura médica en Nueva York. Los recortes federales al Plan Esencial de Nueva York, que ascienden a 7.500 millones de dólares, más de la mitad de la financiación anual del programa, ponen en peligro su viabilidad. La expiración de los créditos fiscales federales mejorados para las primas significa que 140.000 neoyorquinos pagarán un 40% más por sus primas en 2026. En conjunto, estas políticas federales amenazan con revertir más de una década de avances en el acceso a una cobertura médica asequible para los neoyorquinos.

Para salvaguardar los logros obtenidos con tanto esfuerzo, la Gobernadora Hochul ordenará al Departamento de Salud que tome medidas para proteger y fortalecer la cobertura existente y explore nuevas opciones de cobertura. Para mitigar la pérdida de cobertura, la Gobernadora Hochul ordenó al Departamento de Salud que presentara una solicitud a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid para que el Plan Esencial vuelva a ser un Programa Básico de Salud, una medida que preservará la cobertura para 1,3 millones de neoyorquinos para quienes este programa gratuito es un recurso vital. Para los 450.000 neoyorquinos que perderán su cobertura actual del Plan Esencial durante esta transición, la Gobernadora Hochul ordenará al Departamento que negocie con el gobierno federal para desarrollar opciones de cobertura asequibles que garanticen el acceso continuo a la atención médica asequible para los afectados por los recortes federales.

Aprovechando el poder adquisitivo de Nueva York para reducir los costos de los medicamentos

Desde la transición en 2023 del beneficio farmacéutico de Medicaid de Nueva York al programa simplificado NYRx, que generó para el Estado más de 600 millones de dólares en nuevos descuentos en medicamentos, Nueva York se ha convertido en líder nacional en la gestión y reforma de los beneficios farmacéuticos. Sin embargo, dado el tamaño y la cuota de mercado del Estado, los descuentos complementarios de Nueva York —los descuentos negociados por el estado que recibe Medicaid además de los descuentos obligatorios a nivel federal— son solo promedio según los estándares nacionales, mientras que los precios generales de los medicamentos en todo el país continúan disparándose.

Para abordar el persistente aumento de los precios de los productos farmacéuticos y aprovechar el poder adquisitivo de Nueva York, la Gobernadora Hochul ordenará al Departamento de Salud que identifique y seleccione clases específicas de medicamentos de alto costo para negociaciones directas con los fabricantes a fin de obtener mejores descuentos para el Estado. Esta medida generará importantes ahorros para el programa Medicaid en un momento de importantes presiones de costos derivadas de los recortes federales, al tiempo que sentará las bases para futuras iniciativas para reducir los precios de los productos farmacéuticos en todo el estado.

Reforma de las autorizaciones previas para mejorar la atención al paciente

Los neoyorquinos que buscan atención médica oportuna a menudo se enfrentan a retrasos, denegaciones o interrupciones debido a procesos de revisión de seguros poco transparentes, en particular, las autorizaciones previas. Estos procesos requieren que los proveedores de atención médica obtengan la aprobación de las aseguradoras antes de brindar ciertos tratamientos, realizar pruebas o recetar medicamentos. Si bien tienen la buena intención de controlar los costos y garantizar una atención adecuada, la autorización previa se ha convertido cada vez más en una barrera para el tratamiento.

La Gobernadora Hochul ampliará las protecciones de cobertura de atención médica para los neoyorquinos mediante la reforma y la creación de una mayor transparencia en el proceso de revisión de las autorizaciones previas. En concreto, ella:

• Exigirá que los formularios de medicamentos —las listas de medicamentos cubiertos por los planes de seguro médico— se publiquen no solo de forma pública, sino también de manera clara y en un formato estándar y accesible.

• Garantizará que las autorizaciones previas para afecciones crónicas específicas sigan siendo válidas durante más tiempo, para evitar la pérdida de tiempo en revisiones innecesarias de tratamientos continuos y estables.

• Ampliará la “continuidad de la atención” —el período durante el cual las aseguradoras deben cubrir el tratamiento fuera de la red para pacientes nuevos— de 60 días para afecciones potencialmente mortales o embarazos avanzados a 90 días para todas las afecciones de salud y durante todo el período posparto.

• Ampliará los datos que las aseguradoras de salud deben reportar sobre sus procesos de reclamaciones, incluyendo la frecuencia con la que las reclamaciones están sujetas a autorización previa y la frecuencia con la que se deniegan dichas solicitudes.

• Lanzará una campaña de educación pública que destaque los recursos disponibles para ayudar tanto a los consumidores como a los proveedores a gestionar los desafíos relacionados con los seguros médicos.

Estas reformas mejorarán el acceso a la atención médica al eliminar las cargas administrativas innecesarias para los proveedores y garantizar que la atención médica esencial no se retrase ni se deniegue.

Mejorando el acceso a la atención médica para los trabajadores lesionados

Nueva York es uno de los pocos estados que exige una autorización especial para los proveedores de atención médica que atienden a los beneficiarios de la compensación laboral. Solo alrededor del 10 por ciento de los proveedores elegibles han completado este proceso de autorización, lo que obliga a los trabajadores lesionados a esperar citas o viajar largas distancias para recibir atención.

Los neoyorquinos que se lesionan en el trabajo deberían poder consultar a los médicos en los que confían, recuperarse y regresar al trabajo. Si bien se garantiza que los médicos calificados atiendan a los pacientes, la Gobernadora Hochul eliminará este engorroso y obsoleto proceso de autorización, permitiendo que cualquier proveedor médico con licencia y en regla pueda atender a los beneficiarios de la compensación laboral si así lo desea. Eliminar esta burocracia abrirá las puertas a miles de proveedores de atención primaria y especialistas más que pueden ayudar a las personas a recuperarse y regresar al trabajo más rápido.

Mejorando la equidad en salud y la salud pública

Mejorando el acceso a los registros civiles para los neoyorquinos

El estado de Nueva York mantiene millones de registros civiles que datan del siglo XIX, incluidos certificados de nacimiento, defunción, matrimonio y divorcio, todos los cuales requieren preservación y acceso indefinidos. Sin embargo, el sistema actual para recuperar estos registros es obsoleto e ineficiente, lo que genera retrasos inaceptables y frustración para miles de neoyorquinos que buscan sus propios registros. Los procesos manuales obsoletos y los sistemas de almacenamiento antiguos han creado una creciente acumulación de solicitudes pendientes.

La Gobernadora Hochul realizará mejoras tecnológicas necesarias en el sistema de registros civiles, iniciando un esfuerzo para digitalizar los registros para solicitudes genealógicas. Los registros civiles digitalizados son mucho más fáciles de buscar, recuperar, emitir a los solicitantes y proteger de la deterioración física o la pérdida por desastres. Esto ayudará a abordar la actual acumulación de más de 12.000 solicitudes de registros genealógicos.

Además, el Departamento de Salud (DOH) abordará la acumulación de solicitudes de registros de personas vivas y mejorará la eficiencia operativa para futuras solicitudes. Esto reducirá directamente las quejas de los clientes relacionadas con los largos tiempos de espera y mejorará el servicio al cliente con una comunicación y respuestas más oportunas.

Fortaleciendo la preparación para emergencias cardíacas en todo el estado de Nueva York

El paro cardíaco repentino sigue siendo una de las principales causas de muerte en Nueva York, y la supervivencia a menudo depende de si la ayuda llega en los primeros minutos críticos. Si bien se han logrado avances en las escuelas y los programas juveniles, muchas comunidades aún carecen de capacitación generalizada en RCP y fácil acceso a desfibriladores externos automáticos (DEA). La Gobernadora Hochul protegerá a los neoyorquinos implementando una propuesta multifacética que brindará a las comunidades de todo el estado las herramientas necesarias para responder eficazmente a las emergencias cardíacas y salvar vidas.

El plan de la Gobernadora fortalecerá significativamente la preparación ante emergencias cardíacas en todo el estado, basándose en un modelo exitoso desarrollado en la Universidad de Buffalo para establecer centros de capacitación regionales y garantizar que las comunidades sepan cómo usar los desfibriladores externos automáticos (DEA) y apoyar nuevos enfoques escalables para la enseñanza de reanimación cardiopulmonar (RCP) solo con compresiones, centrados en técnicas sencillas de compresión torácica para transeúntes.

La Gobernadora también modernizará las regulaciones sobre los DEA para mantener seguras a las comunidades y creará el primer registro estatal de DEA de Nueva York. Este registro mapeará la ubicación precisa de cada DEA en todo el estado, lo que permitirá a los operadores de emergencias dirigir a los transeúntes al dispositivo más cercano durante un evento cardíaco. El registro será accesible al público a través de una aplicación móvil, para que todos los neoyorquinos puedan acceder al DEA más cercano si es necesario. La gobernadora también realizará inversiones en quioscos de capacitación en RCP autodirigida y en la instalación de DEA en todo el estado.

Modernización de las directrices y la atención para el manejo del dolor

Nueva York ha logrado avances significativos en la reducción de las muertes por sobredosis, con datos provisionales que muestran una disminución de aproximadamente el 28 por ciento en 2024 en comparación con 2023, el nivel más bajo desde antes de la pandemia. A pesar de este progreso, los neoyorquinos siguen perdiendo la vida a causa del consumo de opioides. El progreso del estado refleja la ampliación de los esfuerzos de reducción de daños, incluido un mayor acceso a la naloxona y a las tiras reactivas para la detección de drogas, y una mayor inversión en servicios de prevención, tratamiento y recuperación.

El sistema de atención médica puede desempeñar un papel importante al estandarizar los enfoques para el manejo del dolor y actualizar las guías clínicas. La Gobernadora Hochul instruirá al Departamento de Salud para que apoye a los proveedores en el equilibrio entre el alivio efectivo del dolor y la seguridad del paciente, así como en la adaptación a los estándares de atención en constante evolución. El Departamento de Salud desarrollará una Estrategia Integral de Manejo del Dolor y Control de Drogas centrada en la prevención del uso indebido de opioides, el fortalecimiento de la supervisión de las recetas y la promoción de las mejores prácticas en el manejo del dolor en todo el sistema de atención médica.

Protección del acceso a la inmunización

Las políticas de inmunización de Nueva York se basan en los calendarios de vacunación federales que, bajo la administración actual, se basan cada vez menos en la ciencia. Esto crea incertidumbre para las escuelas, los proveedores de atención médica y los neoyorquinos en general; también pone en riesgo la salud de nuestras comunidades y, en algunos casos, aumenta los costos para los pacientes.

Para mantener sanos a los neoyorquinos y proteger su economía, la Gobernadora Hochul impulsará legislación para garantizar que Nueva York pueda establecer sus propios estándares de inmunización basados ​​en la ciencia médica aceptada y las necesidades de salud pública. La propuesta autorizará al Comisionado de Salud, en consulta con organizaciones médicas reconocidas, a establecer los requisitos de inmunización que guíen la elegibilidad escolar, la práctica clínica y la cobertura de seguros. Esto proporcionará claridad a los proveedores y aseguradoras, protegerá el acceso a las vacunas y fortalecerá la salud pública en todo el estado.

Protección de los campistas de verano contra las amenazas del clima extremo

Los campamentos de verano deben ser lugares de alegría y comunidad, donde los jóvenes neoyorquinos puedan crear recuerdos y amistades para toda la vida. Pero a medida que los fenómenos meteorológicos extremos se vuelven más frecuentes y severos, los campamentos de verano en todo el estado y el país se enfrentan a riesgos crecientes de inundaciones, calor extremo y otros peligros relacionados con el clima que amenazan la seguridad de los niños y el personal.

En colaboración con la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia y los departamentos de salud locales, la gobernadora Hochul instruirá al Departamento de Salud para que fortalezca la supervisión y las medidas de preparación para los campamentos con mayor riesgo, incluidos los ubicados en llanuras aluviales designadas por FEMA. Este esfuerzo ayudará a los campamentos a incorporar la preparación para condiciones climáticas extremas en sus planes de seguridad anuales y garantizará que existan protocolos claros de evacuación, refugio y comunicación. El estado también emitirá directrices y capacitación actualizadas para apoyar a los departamentos de salud locales en la revisión y aplicación de estas medidas de preparación. Al mejorar la preparación antes de que ocurran las emergencias, Nueva York protegerá mejor a los niños y garantizará que las familias puedan confiar en que los campamentos de verano están equipados para responder a eventos climáticos extremos.