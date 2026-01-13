Michelada Fest El Paso Regresa Para Su Segundo Año con Juanes, Jhayco y Más

Juanes y Jhayco serán los actos principales de Michelada Fest El Paso

El cartel repleto de estrellas une generaciones que abarcan el pop latino global, reggaetón, música mexicana, electrónica y sonidos que desafían géneros.

EL PASO, TX, UNITED STATES, January 13, 2026 / EINPresswire.com / -- Michelada Fest El Paso regresa para celebrar la cultura con una experiencia de fin de semana completo que contará con un escenario más grande, más artistas y más micheladas. El festival de dos días también incluirá el Miche 5K El Paso, una carrera que une a la comunidad al combinar el ejercicio con la música en vivo. La celebración se llevará a cabo en Ascarate Park el sábado 2 y domingo 3 de mayo, de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. MT. Los boletos saldrán a la venta general el viernes 16 de enero a las 12:00 p.m. MT en www.michefestelpaso.com El cartel de 2026 refleja la diversidad de sonidos que dan forma a la música latina actual en toda la región y entre generaciones. El sábado se presentarán Juanes, BLESSD, RØZ, Los Dareyes De La Sierra, Arsenal Efectivo, Gale, y un invitado especial con anuncio muy pronto. El domingo incluirá a Jhayco, Deorro, 3BALLMTY, Marca MP, Paloma Mami, Chuyin y Los Hijos de García.“El Paso nos brindó tanto cariño el año pasado que decidimos regresar con más fuerza en todos los sentidos”, dijeron los copropietarios Fernando Nieto y Miguel Torres. “Mudarnos a Ascarate Park nos permite crear más espacio para la comunidad, añadir nuevas experiencias como la Miche 5K y ofrecer un festival que realmente se sienta por y para los latinos.”Abierto a participantes de todas las edades y niveles, el Miche 5K El Paso se incorporó a la experiencia del festival para comenzar el día con una dosis de endorfinas, impulsada por música en vivo antes, durante y después de la carrera. Los corredores registrados que completen el recorrido recibirán una michelada o “miche-nada” fría y fresca, y serán invitados a continuar la celebración por la tarde cuando se reabra el festival para su día final.Michelada Fest El Paso se llevará a cabo en Ascarate Park, ubicado en 6900 Delta Drive, El Paso, Texas 79905. El evento está abierto a todas las edades, con entrada gratuita para niños de 13 años o menos. Los boletos estarán a la venta general el viernes 16 de enero a las 12:00 p.m. MT. Para boletos y actualizaciones del festival, visita www.michefestelpaso.com . Sigue @michefest.eptx en Instagram, TikTok y Facebook para anuncios en tiempo real.Acerca de Windy City Events ManagementWindy City Events Management es una empresa independiente de producción de eventos con sede en Chicago, detrás de festivales latinos líderes como Michelada Fest. Impulsada por una pasión por la música en vivo y los eventos de gran escala, WCEM crea experiencias inclusivas y llenas de energía que celebran la música, la cultura y la comunidad.Contacto de Medios de WCEM:Luis Castellopress@wcem.live

