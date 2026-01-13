DC DMV ¡Noticias útiles para ti! para Diciembre 2025

Un mensaje del Director del DMV, Gabriel Robinson

¡Saludos DC! Cuesta creer que ya estemos llegando al final del año. En el espíritu de esta temporada festiva, miro hacia atrás al 2025 con inmensa gratitud por el arduo trabajo de cada empleado del Departamento de Vehículos Motorizados y de todos nuestros colegas en el Gobierno de DC. ¡El 2026 seguramente será otro año fructífero y emocionante!

En nuestro boletín de diciembre incluimos un recordatorio importante sobre la seguridad de los conductores mayores, junto con consejos útiles para mantener tu vehículo listo para el invierno. También compartimos noticias sobre actualizaciones críticas recientes en los sistemas del DMV y, de cara a las festividades, queremos recordar a todos el impacto de conducir bajo los efectos de sustancias en el Distrito. Después de todo, diciembre es el Mes Nacional de la Prevención de la Conducción Bajo la Influencia de Sustancias.

Como recordatorio, el DC DMV cerrará durante los feriados de Navidad y Año Nuevo para que nuestro personal pueda pasar tiempo con sus seres queridos y recargar energías para el nuevo año. Sigue leyendo para obtener más información sobre nuestro horario de operación durante las festividades.

Como siempre, tus comentarios son importantes para nosotros. Escríbenos una carta o acompáñame en el chat en vivomensual del DMV, que se realiza el primer jueves de cada mes. El próximo DC DMV Live Chat está programado para el jueves 8 de enero a las 12 p.m.

Gracias por leer esta edición de nuestro boletín. Te deseo a ti y a tus seres queridos una hermosa temporada festiva llena de paz, alegría y amor. ¡Disfruta y mantente seguro, DC!

DC DMV ¡Noticias útiles para ti! Diciembre 2025