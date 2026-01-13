Annonce des lauréats du Prix de la Fondation Schwab 2026

DAVOS-KLOSTERS, SWITZERLAND, January 13, 2026 / EINPresswire.com / -- La Fondation Schwab pour l’Entrepreneuriat Social annonce aujourd’hui ses Lauréats 2026 du Prix des Entrepreneurs et Innovateurs Sociaux de l’Année. 21leaders pionniers issus de 17 organisations rejoignent une communauté dynamique d’innovateurs sociaux et d’entrepreneurs qui, au cours des 27 dernières années, ont amélioré la vie de plus de 950 millions de personnes dans 190 pays.« Les lauréats de cette année sont l’incarnation de la résilience et de l’ingéniosité qui caractérisent notre communauté d’innovateurs sociaux et d’entrepreneurs. Face à des bouleversements et incertitudes sans précédent, ces leaders ont non seulement adapté leurs modèles mais ont également renforcé leur engagement pour un impact durable. Leurs réalisations, ainsi que celles de la communauté dans son ensemble, démontrent que l’innovation guidée par une mission peut véritablement transformer les sociétés et bâtir un avenir plus inclusif et durable pour tous », a déclaré Hilde Schwab, cofondatrice et présidente de la Fondation Schwab. « Je suis très fière du rôle que joue la Fondation Schwab pour permettre à cette communauté remarquable de prospérer. »Les enseignements du rapport 2026 de la Fondation Schwab, Built to Last: Social Innovation in Transition , soulignent la résilience du secteur face aux incertitudes macroéconomiques et géopolitiques. Au cours de l’année écoulée, les innovateurs ont mobilisé collectivement 970 millions USD de ressources financières et 89 millions USD de contributions en nature.La Fondation Schwab joue un rôle essentiel de rassemblement et de facilitation pour les innovateurs sociaux, offrant une plateforme fiable pour la collaboration, l’apprentissage et la visibilité. Plus de 80 % des innovateurs interrogés affirment que la Fondation a contribué à faire progresser leur travail et à renforcer leur approche systémique, tandis que plus de 70 % estiment qu’elle a permis de nouer de nouveaux partenariats. La moitié des personnes interrogées déclarent que le soutien de la Fondation a renforcé leur capacité opérationnelle.Une initiative majeure est le Rise Ahead Pledge , un engagement collectif des entreprises leaders pour dynamiser l’économie sociale d’ici 2030. Avec l’adhésion récente de CJ Group, Lenovo, Northwell Health et PROSUS, le nombre total de signataires s’élève à 28. Vingt-cinq de ces organisations ont également communiqué leurs dépenses en innovation sociale en 2024. Au total, elles ont investi 525 millions USD dans l’innovation sociale depuis le lancement de l’engagement : 36 % via des achats responsables, 25 % en soutien non financier et 23 % en soutien financier. L’engagement a permis des avancées significatives dans les achats responsables, la standardisation de la collecte de données sur les entreprises sociales et l’investissement à impact.François Bonnici, directeur de la Fondation Schwab et responsable des Fondations au Forum Économique Mondial, a déclaré :« La prochaine décennie doit faire passer les modèles d’innovation sociale de la marge à la norme, transformant non seulement les marchés mais aussi les mentalités. En intégrant les pratiques à impact dans les systèmes économiques traditionnels et en amplifiant les voix de ceux qui impulsent le changement, nous contribuons à bâtir les fondations d’une économie mondiale plus inclusive et durable. »Voici les 21 lauréats, répartis en quatre catégories :1. Entrepreneurs sociauxPersonnes utilisant des approches innovantes et fondées sur le marché pour répondre directement aux enjeux sociaux.- Kibret Abebe (Tebita Ambulance, Éthiopie) : Pionnier des services médicaux d’urgence et de la prise en charge préhospitalière.- Ioana Bauer Sǎndescu (eLiberare, Roumanie) : mise en place de modèles de protection visant à prévenir et à détecter la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle, tout en assurant un accompagnement global des survivants.- Minhaj Chowdhury (Drinkwell, Bangladesh) : Accès à une eau potable sûre et abordable grâce à une technologie de filtration brevetée.- Mario Haberfeld (Onçafari, Brésil) : Promotion de la conservation de la faune sauvage et de l’écotourisme, protection des espèces menacées dont les jaguars et co-direction de l’Initiative Jaguar Rivers en Amérique du Sud.- Omar Itani (FabricAID, Liban) : Développement d’économies circulaires dans le textile et accès à des vêtements abordables pour les communautés marginalisées.- Olivia Onyemaobi (Pad-Up Creations, Nigéria) : Lutte contre la précarité menstruelle avec des serviettes hygiéniques réutilisables et durables.- Ana María Raad Briz (Fundación Reimagina, Chili) : Innovation éducative et autonomisation des jeunes.- Piyush Tewari (SaveLIFE Foundation, Inde) : Amélioration de la sécurité routière et des systèmes d’intervention d’urgence.2. Innovateurs sociaux du monde de l’entrepriseResponsables au sein d’entreprises multinationales ou régionales qui développent des produits, services, initiatives ou modèles économiques visant à relever des défis sociétaux et environnementaux.- François-Ghislain Morillion (VEJA, France) : Transformation de l’industrie de la chaussure en intégrant la justice sociale, économique et écologique dans la chaîne d’approvisionnement.- Karen Basiye (Safaricom, Kenya) : Promotion de l’impact social et environnemental dans les télécommunications.- Hamzah Sarwar (Reckitt, Royaume-Uni) : Pilotage d’initiatives visant à améliorer les résultats en matière de santé, à renforcer les communautés et à promouvoir l’équité.3. Innovateurs sociaux du secteur publicResponsables du secteur public qui mobilisent l’innovation sociale pour créer un impact d’intérêt général via des politiques, réglementations ou initiatives publiques.- Mamadou Ndiaye (Ministère de la Microfinance et de l’Économie Sociale et Solidaire, Sénégal) : Promotion du développement économique inclusif et de l’entrepreneuriat social.- Orlando Rojas (The Government Lab, Chili) : Amélioration des services publics et de la participation citoyenne.- Viviantie Sarjuni (Institut National de l’Entrepreneuriat (INSKEN), Malaisie) : Soutien aux moyens de subsistance ruraux et aux écosystèmes d’entreprenariat inclusive.4. Innovateurs sociaux collectifsPersonnes fédérant des organisations pour résoudre des problèmes complexes impossibles à traiter par des acteurs isolés.- Emad Adly et Ghada Ahmadein (Arab Network for Environment and Development, Égypte) : Promotion de la durabilité environnementale et engagement de la société civile.-Talia Milgrom-Elcott et Maya Morales Garcia (Beyond100K, États-Unis) : Centre névralgique d’un mouvement national pour mettre fin à la pénurie d’enseignants en sciences et technologies.-Juliana Uribe Villegas, Mariana Díaz et Lina Torres (Movilizatorio, Colombie) : Innovation, renforcement des capacités et mobilisation des mouvements pour l’action démocratique, sociale et climatique dans un monde hyperconnecté.Pour des informations détaillées sur les lauréats 2026: www.wef.ch/schwabfoundation26

