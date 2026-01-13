Ganadores del Premio Fundación Schwab 2026 anunciados
DAVOS-KLOSTERS, SWITZERLAND, January 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- La Fundación Schwab para el Emprendimiento Social anuncia hoy a los Ganadores del Premio 2026 a Emprendedores e Innovadores Sociales del Año. Veintiún líderes pioneros de 17 organizaciones se suman a una comunidad dinámica de innovadores sociales y emprendedores que, durante los últimos 27 años, han mejorado la vida de más de 950 millones de personas en 190 países.
“Los galardonados de este año destacan la extraordinaria resiliencia e ingenio que caracterizan a nuestra comunidad de innovadores sociales y emprendedores. Ante un contexto más disruptivo e incierto que nunca, estos líderes no solo han sabido adaptar sus modelos, sino que, además, han profundizado su compromiso para garantizar un impacto duradero. Sus logros, junto con los de la comunidad en general, demuestran que la innovación con propósito puede conseguir una transformación real de las sociedades y construir un futuro más inclusivo y sostenible para todos”, afirmó Hilde Schwab, Cofundadora y Presidenta de la Fundación Schwab para el Emprendimiento Social. “Estoy muy orgullosa del papel que desempeña la Fundación Schwab para favorecer el desarrollo de esta extraordinaria comunidad”.
Los hallazgos del informe 2026 de la Fundación Schwab, “Built to Last: Social Innovation in Transition” (Construidos para perdurar: Innovación social en transición), subrayan la resiliencia del sector frente a incertidumbres macroeconómicas y geopolíticas. Durante el último año, los innovadores movilizaron colectivamente 970 millones de dólares en recursos financieros y 89 millones en contribuciones en especie.
La Fundación Schwab desempeña un papel vital como plataforma de encuentro y habilitación para los innovadores sociales, ofreciendo un espacio fiable para la colaboración, el aprendizaje y la visibilidad. Más del 80 % de los innovadores encuestados afirma que la Fundación ha ayudado a desarrollar su trabajo y reforzar su pensamiento sistémico, mientras que más del 70 % le atribuye la creación de nuevas alianzas. La mitad de los encuestados informa que el apoyo de la Fundación ha incrementado su capacidad operativa.
Una iniciativa destacada es el Compromiso Rise Ahead, un compromiso colectivo de empresas líderes para impulsar la economía social hacia 2030. Con la incorporación de CJ Group, Lenovo, Northwell Health y PROSUS, el número total de signatarios asciende a 28. Veinticinco de estas organizaciones también informaron sobre su gasto en innovación social en 2024. En total, han invertido 525 millones de dólares en innovación social desde el lanzamiento del compromiso. El 36 % de esta inversión se destinó a adquisiciones sociales, el 25 % a apoyo no financiero y el 23 % a apoyo financiero. El compromiso ha impulsado avances significativos en adquisiciones sociales, la estandarización de la recopilación de datos sobre empresas sociales y la inversión de impacto.
François Bonnici, Director de la Fundación Schwab para el Emprendimiento Social y Jefe de Fundaciones en el Foro Económico Mundial, afirmó:
“La próxima década debe trasladar de manera decisiva los modelos de innovación social de los márgenes al centro, transformando no solo los mercados sino también las mentalidades. Al integrar prácticas de impacto en los sistemas económicos tradicionales y amplificar las voces de quienes impulsan el cambio, estamos ayudando a construir las bases de una economía global más inclusiva y sostenible.”
Los 21 ganadores del premio, en cuatro categorías, son:
Emprendedores Sociales
Personas que aplican enfoques innovadores basados en el mercado para abordar directamente problemas sociales.
• Kibret Abebe (Tebita Ambulance, Etiopía): Pionero en servicios médicos de emergencia y atención prehospitalaria.
• Ioana Bauer Sǎndescu (eLiberare, Rumanía): Prioriza modelos de protección para prevenir e identificar la trata de personas y la explotación sexual, ofreciendo un apoyo integral a las sobrevivientes.
• Minhaj Chowdhury (Drinkwell, Bangladesh): Proporciona agua potable segura y asequible mediante tecnología patentada de filtración.
• Mario Haberfeld (Onçafari, Brasil): Promueve la conservación de la vida silvestre y el ecoturismo, protege especies en peligro de extinción, como el jaguar, y codirige la Iniciativa Ríos del Jaguar en toda Sudamérica..
• Omar Itani (FabricAID, Líbano): Construye economías circulares textiles y mejora el acceso a ropa asequible para comunidades marginadas.
• Olivia Onyemaobi (Pad-Up Creations, Nigeria): Combate la pobreza en el ámbito de los recursos menstruales con toallas sanitarias sostenibles y reutilizables.
• Ana María Raad Briz (Fundación Reimagina, Chile): Impulsa la innovación educativa y empodera a la juventud.
• Piyush Tewari (SaveLIFE Foundation, India): Mejora la seguridad vial y los sistemas de respuesta a emergencias.
Innovadores Sociales Corporativos
Líderes dentro de empresas multinacionales o regionales que impulsan el desarrollo de nuevos productos, servicios, iniciativas o modelos de negocio para afrontar desafíos sociales y ambientales.
• François-Ghislain Morillion (VEJA, Francia): Transforma la industria del calzado integrando justicia social, económica y ecológica en su cadena de suministro.
• Karen Basiye (Safaricom, Kenia): Impulsa el impacto social y ambiental en la industria de telecomunicaciones.
• Hamzah Sarwar (Reckitt, Reino Unido): Lidera iniciativas para alcanzar resultados positivos en salud, reforzar comunidades y promover la equidad.
Innovadores Sociales Públicos
Líderes del sector público que aprovechan el poder de la innovación social para generar bien público mediante políticas, regulaciones o iniciativas públicas.
• Mamadou Ndiaye (Ministerio de Microfinanzas y Economía Social y Solidaria, Senegal): Promueve el desarrollo económico inclusivo y el emprendimiento social.
• Orlando Rojas (The Government Lab, Chile): Mejora la prestación de servicios públicos y la participación ciudadana.
• Viviantie Sarjuni (Instituto Nacional de Emprendimiento (INSKEN), Malasia): Apoya los medios de vida rurales y ecosistemas de emprendimiento inclusivo.
Innovadores Sociales Colectivos
Personas que reúnen a organizaciones para resolver problemas complejos que no pueden ser abordados por actores individuales.
• Emad Adly y Ghada Ahmadein (Red Árabe para el Medio Ambiente y el Desarrollo, Egipto): Promoción de la sostenibilidad medioambiental y la participación de la sociedad civil.
• Talia Milgrom-Elcott y Maya Morales Garcia (Beyond100K, EE. UU.): Centro neurálgico de un movimiento nacional para acabar con la escasez de docentes STEM.
• Juliana Uribe Villegas, Mariana Díaz y Lina Torres (Movilizatorio, Colombia): Innovación, desarrollo de capacidades y articulación de movimientos para impulsar la acción democrática, social y climática en el mundo hiperconectado de hoy.
Para más información y detalles: www.wef.ch/schwabfoundation26
