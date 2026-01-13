Vencedores do Prémio Fundação Schwab 2026 anunciados

DAVOS-KLOSTERS, SWITZERLAND, January 13, 2026 / EINPresswire.com / -- A Fundação Schwab para o Empreendedorismo Social anuncia hoje os seus Empreendedores e Inovadores Sociais do Ano de 2026. Vinte e um líderes pioneiros de 17 organizações juntam-se a uma comunidade dinâmica de inovadores sociais e empreendedores que, ao longo dos últimos 27 anos, melhoraram a vida de mais de 950 milhões de pessoas em 190 países.“Os premiados deste ano destacam a extraordinária resiliência e engenhosidade no coração da nossa comunidade de inovadores sociais e empreendedores. Diante de uma disrupção e incerteza sem precedentes, estes líderes não apenas adaptaram os seus modelos, mas aprofundaram o seu compromisso com um impacto duradouro. As suas conquistas, em conjunto com as da comunidade mais ampla, demonstram que a inovação orientada por propósito pode realmente transformar sociedades e construir um futuro mais inclusivo e sustentável para todos”, disse Hilde Schwab, cofundadora e presidente da Fundação Schwab para o Empreendedorismo Social. “Tenho muito orgulho do papel que a Fundação Schwab desempenha em ajudar essa comunidade notável a ter sucesso.”Dados do relatório de 2026 da Fundação Schwab, “ Construído para Durar: Inovação Social em Transição ”, destacam a resiliência do setor diante das incertezas macroeconómicas e geopolíticas. No último ano, os inovadores mobilizaram conjuntamente US$ 970 milhões em recursos financeiros e US$ 89 milhões em contribuições não monetárias.A Fundação Schwab desempenha um papel vital de articulação e capacitação para inovadores sociais, oferecendo uma plataforma fiável para colaboração, aprendizagem e visibilidade. Mais de 80% dos inovadores inquiridos afirmam que a Fundação ajudou a avançar o seu trabalho e a fortalecer o seu pensamento sistémico, enquanto mais de 70% atribuem à Fundação a viabilização de novas parcerias. Metade dos respondentes relata que o apoio da Fundação reforçou a sua capacidade operacional.Uma iniciativa importante é o Rise Ahead Pledge , um compromisso coletivo de empresas líderes para impulsionar a economia social até 2030. Com CJ Group, Lenovo, Northwell Health e PROSUS a juntarem-se recentemente ao compromisso, o número total de signatários chega a 28. Vinte e cinco dessas organizações também relataram os seus gastos com inovação social em 2024. No total, investiram US$ 525 milhões em inovação social desde o lançamento do compromisso. Trinta e seis por cento desse investimento foi destinado ao aprovisionamento social, 25% ao suporte não financeiro e 23% ao suporte financeiro. O compromisso impulsionou avanços significativos no aprovisionamento social, na padronização da recolha de dados sobre empresas sociais e no investimento de impacto.François Bonnici, diretor da Fundação Schwab para o Empreendedorismo Social e Chefe de Fundações no Fórum Económico Mundial, afirmou:“A próxima década deve deslocar os modelos de inovação social decisivamente das margens para o foco central, transformando não apenas mercados, mas mentalidades. Ao incorporar práticas de impacto nos sistemas económicos tradicionais e amplificar as vozes daqueles que promovem mudanças, estamos a ajudar a construir as bases de uma economia global mais inclusiva e sustentável.”Os 21 vencedores do prémio, em quatro categorias, são:1. Empreendedores SociaisPessoas que empregam abordagens inovadoras baseadas no mercado para enfrentar diretamente questões sociais.• Kibret Abebe (Tebita Ambulance, Etiópia): Pioneiro em serviços médicos de emergência e cuidados pré-hospitalares.• Ioana Bauer Sǎndescu (eLiberare, Roménia): Priorizar modelos de proteção para prevenir e identificar tráfico humano e exploração sexual, apoiando holisticamente sobreviventes.• Minhaj Chowdhury (Drinkwell, Bangladesh): Fornecer água potável segura e acessível através de tecnologia patenteada de filtração.• Mario Haberfeld (Onçafari, Brasil): Avançar na conservação da vida selvagem e ecoturismo, protegendo espécies ameaçadas, incluindo jaguares, e coliderando a Iniciativa Rios das Onças na América do Sul.• Omar Itani (FabricAID, Líbano): Construir economias circulares de têxteis e melhorar o acesso a vestuário acessível para comunidades marginalizadas.• Olivia Onyemaobi (Pad-Up Creations, Nigéria): Combater a pobreza menstrual com absorventes reutilizáveis e sustentáveis.• Ana María Raad Briz (Fundación Reimagina, Chile): Impulsionar a inovação educacional e capacitar jovens.• Piyush Tewari (SaveLIFE Foundation, Índia): Melhorar a segurança viária e sistemas de resposta a emergências.2. Inovadores Sociais CorporativosLíderes em empresas multinacionais ou regionais que promovem novos produtos, serviços, iniciativas ou modelos de negócios que enfrentam desafios sociais e ambientais.• François-Ghislain Morillion (VEJA, França): Transformar a indústria de calçado ao integrar justiça social, económica e ecológica na sua cadeia de abastecimento.• Karen Basiye (Safaricom, Quénia): Promover o impacto social e ambiental no setor das telecomunicações.• Hamzah Sarwar (Reckitt, Reino Unido): Liderar iniciativas que criam resultados positivos para a saúde, fortalecer comunidades e promover a equidade.3. Inovadores Sociais PúblicosLíderes no setor público que utilizam o poder da inovação social para gerar bem público através de políticas, regulamentações ou iniciativas públicas.• Mamadou Ndiaye (Ministério de Microfinanças e Economia Social e Solidária, Senegal): Promover desenvolvimento económico inclusivo e o empreendedorismo social.• Orlando Rojas (The Government Lab, Chile): Melhorar a prestação de serviços públicos e a participação cidadã.• Viviantie Sarjuni (Instituto Nacional de Empreendedorismo (INSKEN), Malásia): Apoio a meios de subsistência rurais e ecossistemas de empreendedorismo inclusivo.4. Inovadores Sociais ColetivosPessoas que reúnem organizações para resolver problemas complexos que não podem ser enfrentados por atores individuais.• Emad Adly e Ghada Ahmadein (Rede Árabe para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Egito): Avançar na sustentabilidade ambiental e no envolvimento da sociedade civil.• Talia Milgrom-Elcott e Maya Morales Garcia (Beyond100K, EUA): Centro nevrálgico de um movimento nacional para acabar com a escassez de professores de STEM.• Juliana Uribe Villegas, Mariana Díaz e Lina Torres (Movilizatorio, Colômbia): Inovar, desenvolver capacidades e reunir movimentos para promover a ação democrática, social e climática num mundo hiperconectado.Para informações e contributos detalhados dos premiados de 2026 e da comunidade mais ampla de inovadores sociais da Fundação Schwab: http://www.wef.ch/schwabfoundation26

