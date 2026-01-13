North West Provincial Legislature conducts oversight visits at various North West schools, 13 to 16 Jan
Dr. Desbo Mohono - Speaker (Moses Kotane Local Municipality)
• Gabonewe SS
• Mojabeng PS
• Morare SS
• Bogatsu PS
• Herman Thebe SS
• Moubana Motsei PS
• Shadrack Zibi SS
• Khayakhulu PS
Hon. Collen Maine - Deputy Speaker (Rustenburg Local Municopality)
• Khayalethu SS
• Bonwakgogo PS
• Keledi SS
• Kgale PS
• Lerothodi SS
• Monato PS
• Kutlwanong Special School
• Reuben Monareng PS
Hon. Motlalepula Rosho - Chief Whip of NWPL (Tswaing Local Municipality)
• Lodirile Tswaing High School
• Kwena Thakadu PS
• Agisang PS
• Delareyville Laerskool
• Refentse SS
• Tumisang PS
• Geysdorp SS
• Moshowtte PS
• J.S Masisi
• Kejakile SS
• Kelebogile Combined
• Lilia Lehetla Special School
Hon. Tebogo Modise – Chairperson of
Committees (Mahikeng Local Municipality)
• Mokgweetsi PS
• Seleri PS
• Mosikare HS
• Bakang Selebo PS • Motuba SS
• JM Mosiane PS
• Setuo High School
• ZM Seatlholo
• Ipokeng SS
• Danville PS
• Modiredi PS
• Letsatsing SS
Hon. Karabo Magagane (Ramotshere Moiloa Local Municipality)
• Mokgola PS
• Mmajane SS
• Nietverdiend Combined School
• Ramatu SS
• Mokotong PS
• Tlhaole Secondary
• Moshana PS
• Mpolokang SS
• Gareosenye PS
• Mokutong PS
• Resomaretswe
• Sefatlhane PS
Hon. Priscilla Williams (Ditsobotla Local Municipality)
• Lichtenburg English PS
• Letelang Public School
• Thuto Mmelegi
• Naletsana PS
• Bodibe SS
• Reatlegile Special School
• Ditsobotla Public School
• Dudfield PS
• Monamaladi PS
• Gaetsho SS
• JM Lekgetha HS
• Boitshoko SS
Hon. Kgalalelo Makgokgowa (Ratlou Local Municipality)
• Mphoitsile PS
• Stilo High School • Mathateng PS
• Ikeetletseng SS
• Letsapa PS
• Mothusi Marumoloa SS
• Gaesegwe PS
• G.S Phoi SS
• Khumosejo SS
• Methusel PS
• Ratlou PS
• Aaron Letsapa PS
Hon. Matshidiso Botswe (JB Marks Local Municipality)
• Sarafina SS
• Madibeng PS
• Gymnasium HS
• Mooi Rivier PS
• Dan Tloome PS
• Mponeng Primary (Potchefstrm)
• M.L Fick PS
• Potchefstroom Tech HS
Hon. Paul Sebegoe (Rustenburg Local Municipality)
• Grenswag Hoerskool
• Rutanang PS
• Molotlegi SS
• Charora SS
• Chaneng PS
• Mpe-bana SS
• Bafokeng SS
• Rasimone PS
• Mmanape SS
• Rustenburg Special School
• Meriting SS
• Seraleng PS
Hon. Sipho Dial (Moses Kotane Local Municipality)
• Gaopotlake SS
• Mokgalwana PS
• Manamakgotha SS
• Modise SS
• Mojabeng PS
• Makoba SS
• Nkobong SS
• Tisang PS
• Maotwe Middle School
• Reoleboge Special School
• S.G. Ntuane PS
• Sefutswelo SS
Hon. Freddy Sonakile (Rustenburg Local Municipality)
• Marikana HS
• Marikana PS
• Areaganeng HS
• Areaganeng PS
• Retief PS
• Rakgatlha SS
• Tlahpimorue SS
• Maruatona PS
Hon. Smuts Matshe (JB Marks Local Municipality)
• Tshing PS
• Ventersdorp Combined
• Poelano SS
• Boikhutsong PS
• Khibidu PS
• Gabarone SS
• Tshirologo PS
• Tlang Botlhe PS
Hon. Mpho Khunou (Madibeng Local Municipality)
• Charles Mamogale SS
• Mmafale PS
• Mothotlung SS
• Seroophata PS
• Michael Modisakeng SS
• Leokeng PS
• Madidi PS
• Mmanotshe Moduane SS
• Lorato PS
• Madiba Toloane SS
• Mmatope PS
• Mmadikete Lion SS
Hon. Primrose Bogatsu (Ditsobotla Local Municipality)
• Lichtenburg English PS
• Letelang Public School
• Thuto Mmeleg
• Naletsana PS
• Bodibe SS
• Reatlegile Special School
• Ditsobotla Public School
• Dudfield PS
• Monamaladi PS
• Gaetsho SS
• JM Lekgetha HS
• Boitshoko SS
Hon. Lerato Tsholo (Mahikeng Local Municipality)
• Mokgweetsi PS
• Seleri PS
• Mosikare HS
• Bakang Selebo PS • Motuba SS
• JM Mosiane PS
• Setuo High School
• ZM Seatlholo
• Ipokeng SS
• Danville PS
• Modiredi PS
• Letsatsing SS
Hon. Christiaan Steyl (JB Marks Local Municipality)
• Tshing PS
• Ventersdorp Combined
• Poelano SS
• Boikhutsong PS
• Khibidu PS
• Gabarone SS
• Tshirologo PS
• Tlang Botlhe PS
Hon. Justice Dabampe (Ratlou Local Municipality)
• Mphoitsile PS
• Stilo High School • Mathateng PS
• Ikeetletseng SS
• Letsapa PS
• Mothusi Marumoloa SS
• Gaesegwe PS
• G.S Phoi SS
• Khumosejo SS
• Methusel PS
• Ratlou PS
• Aaron Letsapa PS
Hon. Michal Groenewald (JB Marks Local Municipality)
• Mohadin SS
• Ditaelong PS
• PA Theron PS
• Boitshoko HS
• Sarafina HS
• Vryfhoek PS
•Maitemogelo SS
• Tlokwe SS
Hon. Van Huyssteen (Kagisano Molopo Local Municipality)
• Tosca PS
• Bray SS
• Botsalano PS
• Setswakgosing SS
• Othaile PS
• Ditiho SS
• Maiketso PS
• Monchusi SS
Hon. Ofentse Moema (Moses Kotane Local Municipality)
• Gaopotlake SS
• Mokgalwana PS
• Manamakgotha SS
• Modise SS
• Mojabeng PS
• Makoba SS
• Nkobong SS
• Tisang PS
• Maotwe Middle School
• Reoleboge Special School
• S.G. Ntuane PS
• Sefutswelo SS
Hon. Papikie Babuile (JB Marks Loal Municipality)
• Mohadin SS
• Ditaelong PS
• PA Theron PS
• Boitshoko HS
• Sarafina HS
• Vryfhoek PS
•Maitemogelo SS
• Tlokwe SS
Hon. Nathan Oliphant (Matlosana Local Municipality)
• Khuma PS
• Nkang-Mahlale SS
• Wesvalia HS
• Dirang Ka Natla SS
• Bakang PS
• Tigane PS
• Dominion Reefs Combined
• Hoerskool Klerksdorp • Klerksdorp PS
• Kanana SS
• Matlhaleng HS
• Bathabile PS
Hon. Modiegi Dikolomela (Kagisano Molopo Local Municipality)
• Tosca PS
• Bray SS
• Botsalano PS
• Setswakgosing SS
• Othaile PS
• Ditiho SS
• Maiketso PS
• Monchusi SS
Hon. Nolanga Sonti (Rustenburg Local Municipality)
• Grenswag Hoerskool
• Rutanang PS
• Molotlegi SS
• Charora SS
• Chaneng PS
• Mpe-bana SS
• Bafokeng SS
• Rasimone PS
• Mmanape SS
• Rustenburg Special School
• Meriting SS
• Seraleng PS
• Moratwe SS
• Sengana PS
• Nchaupe SS
• Thipe PS
• T.K Mokonyane PS
• Hendrick Makapan SS
• Sekitla SS
• Nyorwe PS
