Blondiak 'El Patrón Colombia' regresa con fuerza tras su exitoso 2025 y anuncia grandes proyectos para el 2026

Blondiak 'El Patrón Colombia' / Lopera International

El artista colombiano, nominado a los Premios Ícono, cautivó a miles en el Velódromo del Estadio Nacional de Chile y ya está en el radar de Billboard.

Vengo con todo a darlo todo, con buena vibra y buena energía, soy Blondiak "El Patrón Colombia" con toneladas de música y amor para darle a todos mis fans. Gracias por el apoyo.” — Blondiak

MIAMI, FL, UNITED STATES, January 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- Lopera International – Blondiak, el dinamizador artista urbano colombiano a quien sus fans han bautizado como "El Patrón Colombia", cierra un 2025 de consolidación internacional y anuncia un 2026 cargado de música, colaboraciones y expansión por Latinoamérica.

Un Cierre de Año Triunfal:

Tras hacer un destacado comeback a mediados de 2025 con su emotivo sencillo "Vuelvo a Vivir", Blondiak no ha detenido su ritmo. Su energía en el escenario y su propuesta musical original lo llevaron a ser la figura principal del escenario del Velódromo del Estadio Nacional de Chile, en Santiago, el pasado 7 de diciembre, compartiendo cartel con grandes artistas internacionales. Este protagonismo se debió al gran éxito de su música en el país sureño. Éxitos como "Esa Boquita", "Helicóptero" y el propio "Vuelvo a Vivir" –que incluye un homenaje al gran Darío Gómez– son los temas que lo han tenido viajando por gran parte de Latinoamérica, llevándolo a grandes escenarios en Chile, varios países de Centroamérica y su natal Colombia.

Reconocimiento a una Trayectoria en Ascenso:

El 2025 también trajo importantes nominaciones que validan su trabajo, como los Latino Show Award en la categoría Artista en Desarrollo y los Premios Ícono, donde además recibió un galardón honorífico por su "Propuesta Musical Original". Estos reconocimientos se suman a su creciente presencia en la industria, que incluye una mención en la sección "En El Radar" de Billboard y participaciones en eventos de la talla del Latin Grammy y el Billboard Latin Music Week.

Un 2026 de Música y Expansión:

Actualmente, Blondiak se encuentra inmerso en los estudios de grabación en Miami, ciudad donde reside, preparando lo que será un año explosivo. Entre sus próximos lanzamientos destaca el tema "XXX" junto al puertorriqueño Franco "El Gorila", que se suma a la ya publicada colaboración "Helicóptero" con el dominicano Lírico En La Casa. Además, prepara el lanzamiento de su álbum "0909", un proyecto de 7 canciones grabado en Dynamic Records (Orlando), que incluye los sencillos "Vuelvo a Vivir", "Helicóptero", "Otra Vez" y "Último Día".

Su expansión creativa llegará también al cine con el lanzamiento de la película "Enlazados", donde tendrá un papel protagónico junto al reconocido actor Juan Pablo Llano. Para cerrar un año cargado de novedades, el artista planea una extensa gira internacional que lo llevará de vuelta a Colombia, Chile, Centroamérica y Argentina.

Acerca de Blondiak (Álvaro Felipe Baquero)

Nacido y criado en Bogotá, Colombia, Blondiak encontró en la música su verdadera pasión tras superar un retador accidente en su niñez que lo alejó del fútbol profesional. Su nombre artístico, que significa "rubio" en eslovaco, lo adoptó durante un intercambio estudiantil. Inspirado por iconos como Michael Jackson y Corey Taylor, ha forjado un estilo urbano único y carismático.

Desde su debut profesional en 2019, ha publicado 20 canciones, acumulado una base de fans de más de 812 mil seguidores en Instagram, realizado una gira nacional por 39 colegios y universidades, y se ha destacado por su carisma y voz distintiva. Además de la música, es un apasionado por el bienestar animal y el trabajo social, apoyando campañas benéficas desde su juventud.

Escucha a Blondiak:

Su música está disponible en YouTube y todas las plataformas digitales, incluyendo Amazon Music, Tidal, Spotify, Apple Music, entre otras.

Blondiak "Esa Boquita"

