Plag Elimina Barreiras de Custo para a Integridade Acadêmica: Todos os Serviços Premium de Detecção de Plágio Agora Gratuitos para Educadores em Todo o Mundo” — Nazim Tchagapsov, CEO de Plag

VILNIUS, LITHUANIA, January 14, 2026 / EINPresswire.com / -- Plataforma Multilíngue que Atende Mais de 129 Domínios Fornece a Professores, Docentes e Catedráticos Acesso Ilimitado a Detecção Avançada de Plágio e Análise de Conteúdo de IA.5 de janeiro de 2026 - Plag , uma plataforma multilíngue líder em detecção de plágio e IA, anunciou hoje que todos os serviços premium agora são gratuitos para educadores verificados em todo o mundo. A iniciativa fornece a professores, docentes e catedráticos verificação de plágio de nível profissional, detecção de conteúdo de IA , detecção de plágio traduzido entre idiomas e acesso a um banco de dados com mais de 100 milhões de artigos acadêmicos sem nenhum custo.Esta iniciativa do Plag aborda um desafio persistente na educação - orçamentos institucionais limitados para ferramentas de integridade acadêmica. Muitos educadores têm pagado por serviços de detecção de plágio do próprio bolso, criando inconsistências na forma como o trabalho acadêmico é avaliado.Continuávamos ouvindo de professores que queriam manter altos padrões de integridade acadêmica, mas não conseguiam acessar as ferramentas para fazê-lo adequadamente", disse Nazim Tchagapsov, CEO do Plag. "Muitos educadores estão atualmente lidando com uma escolha difícil: usar seu próprio dinheiro para pagar por ferramentas de integridade acadêmica, ou fechar os olhos e manter o problema da desonestidade acadêmica sem atenção. Isso não nos pareceu certo e queríamos oferecer uma solução para remediar a situação".O Que os Educadores RecebemEducadores verificados obtêm acesso imediato a verificações premium ilimitadas de documentos com acesso completo a todos os recursos (sujeito à política de uso justo). Estas incluirão a tecnologia de detecção de plágio em tempo real que identifica conteúdo publicado em questão de segundos, detecção de conteúdo gerado por IA e a função de detecção de plágio traduzido entre idiomas. Todas essas características são suportadas em múltiplos idiomas.É claro que a detecção avançada de plágio por copiar e colar, citações inadequadas e recursos de paráfrase também estão incluídos no pacote de funcionalidade acessível.Relatórios detalhados de similaridade com destaque codificado por cores e links diretos para as fontes também estarão disponíveis para serem armazenados ou compartilhados com os alunos.Ao contrário de muitos modelos freemium, os educadores recebem acesso ao banco de dados completo do Plag e ao conjunto completo de recursos sem funcionalidade reduzida.Privacidade e SegurançaO Plag é 100% confidencial e seguro de usar - não armazena nenhum documento enviado em seus bancos de dados. Isso significa que nenhum outro verificador de plágio, detector de IA ou plataforma acadêmica pode rastrear ou detectar que um documento foi analisado pelo Plag, garantindo privacidade completa para alunos e autores.Todos os documentos carregados no Plag permanecem confidenciais e nunca são adicionados a bancos de dados comparativos ou compartilhados com terceiros. Isso aborda preocupações que muitos educadores têm sobre o trabalho dos alunos ser usado como material de referência para outros verificadores de plágio.Como os Educadores Podem Acessar os Serviços GratuitosO registro é fácil e leva poucos minutos:1. Crie uma conta em plag.ai usando um endereço de e-mail institucional2. Carregue a documentação de verificação (ID da instituição acadêmica, carta institucional, endereço de e-mail institucional, etc.)3. Comece a verificar documentos imediatamente após a verificaçãoOs alunos também podem criar contas gratuitas e compartilhar seus relatórios de similaridade diretamente com os educadores sem nenhum custo, agilizando o processo de envio e revisão.Alcance GlobalO Plag opera em mais de 200 países e suporta 129 idiomas, tornando-o acessível para educadores e alunos em diversos contextos educacionais em todo o mundo. As capacidades multilíngues da plataforma atendem às necessidades de instituições internacionais e salas de aula com populações estudantis diversas.Sobre o PlagPlag é uma plataforma online para detecção de plágio e análise de conteúdo de IA, atendendo instituições educacionais, alunos e educadores em todo o mundo. A plataforma usa algoritmos avançados de correspondência de texto para comparar documentos contra um extenso banco de dados que inclui fontes web públicas e mais de 100 milhões de artigos acadêmicos de editoras acadêmicas líderes. Operando em 200 países e suportando 129 idiomas, o Plag mantém padrões rigorosos de confidencialidade e nunca adiciona documentos de usuários a bancos de dados comparativos. A plataforma fornece capacidade de detecção em tempo real, identificando semelhanças com conteúdo publicado tão recentemente quanto 10 minutos antes.Para mais informações, visite plag.ai

