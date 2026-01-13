Des journalistes ukrainiens lancent en France le portail d’information indépendant NovusNews.fr

NovusNews

FRANCE, January 13, 2026 / EINPresswire.com / -- Une équipe de journalistes ukrainiens annonce le lancement de NovusNews.fr , un nouveau site d’information multimédia destiné à un public international passionné d’actualité, de sport et de voyages. Le projet vise à allier le dynamisme du journalisme moderne aux standards européens de fiabilité et de clarté, en offrant aux lecteurs français un regard neuf sur les événements mondiaux.Les fondateurs de NovusNews.fr expliquent que l’idée du projet est née au sein d’un réseau européen de médias indépendants implantés dans différents pays de l’Union européenne. La rédaction souhaite créer un espace où l’information est diffusée non seulement rapidement, mais aussi avec honnêteté — sans orientation politique ni bruit médiatique. Les priorités de la plateforme reposent sur la véracité, la coopération internationale et le respect du lecteur.NovusNews.fr publie quotidiennement des articles consacrés au sport, aux voyages, aux nouvelles technologies, à la société et aux événements majeurs du monde. Une attention particulière est portée aux reportages sur la vie en Europe, aux échanges culturels et aux réussites des Ukrainiens à l’étranger. Le projet incarne une approche constructive du journalisme, centrée sur les faits, le contexte et les histoires humaines.La rédaction du portail réunit des journalistes, photographes et analystes venus d’Ukraine, de France et d’autres pays européens, créant ainsi une véritable plateforme de dialogue professionnel.« Nous souhaitons que le lecteur français découvre l’Ukraine à travers des actualités vivantes, le sport, les voyages et les histoires authentiques de personnes, et non seulement à travers le prisme des crises mondiales », souligne le rédacteur en chef. « NovusNews.fr n’est pas simplement un site d’information, c’est un espace de journalisme européen moderne, où les faits, l’analyse et le respect du public sont essentiels. »Le lancement du site s’accompagne d’une campagne active sur les réseaux sociaux et de collaborations avec des médias européens ainsi qu’avec des blogueurs spécialisés dans le tourisme. Dans les prochains mois, l’équipe prévoit d’élargir son réseau de correspondants et de lancer de nouvelles rubriques dédiées à des reportages documentaires et à des projets multimédias d’envergure.Le portail d’information NovusNews.fr fait partie de la marque internationale Novus News , reconnue en Europe comme une initiative médiatique indépendante fondée sur les principes du journalisme ouvert et de la transparence technologique. Le projet reste ouvert à la coopération avec les éditeurs, services de presse et associations journalistiques européennes souhaitant renforcer la confiance et l’échange d’informations entre pays.

