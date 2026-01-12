Smart Strategic Marketing presenta su Estrategia 2026 tras CES Las Vegas

El Marketing Turístico es más que viajes - es un ecosistema La IA no sustituye las decisiones - las fortalece. Te mostramos como se aprecian los viajes con propósito Innovación con Pasión. Tecnología con Propósito.

Ecosistemas Digitales con IA, construidos con propósito, respeto y enfoque humano en los viajes

La IA ya no es opcional y los ecosistemas son el sistema operativo del negocio moderno. Nuestro rol es eliminar las dudas y transformarlas en claridad, confianza y propósito en el Marketing Turístico.” — Jorge Cadena, CEO of Smart Strategic Marketing, LLC

SPRING, TEXAS, TX, UNITED STATES, January 12, 2026 /EINPresswire.com/ -- Tras su participación en CES 2026 en Las Vegas, Smart Strategic Marketing anuncia oficialmente el lanzamiento de su Estrategia Global 2026, definida por una conclusión clara y compartida en el escenario tecnológico más influyente del mundo: el futuro pertenece a los ecosistemas digitales integrados, y la inteligencia artificial ya está presente en todo.

Durante CES, líderes de múltiples industrias confirmaron lo que Smart Strategic Marketing ha venido construyendo desde hace años: las herramientas aisladas, las plataformas desconectadas y las campañas fragmentadas ya no funcionan. Hoy, las marcas deben operar como ecosistemas vivos, donde la inspiración, la orientación, la toma de decisiones y la conversión ocurren de forma continua, impulsadas por tecnología inteligente y guiadas por un propósito claro.

“CES dejó algo muy claro”, afirmó Jorge Cadena, fundador y CEO de Smart Strategic Marketing. “La IA ya no es opcional y los ecosistemas ya no son una tendencia: son el sistema operativo del negocio moderno. Pero también escuchamos las dudas, el miedo y la falta de entendimiento alrededor de la IA. Nuestro rol es eliminar ese miedo y transformarlo en claridad, confianza y propósito.”

Lo que confirmó CES 2026 — y lo que Smart Strategic Marketing ya ofrece

En CES, los temas se repitieron una y otra vez:

• La necesidad urgente de ecosistemas digitales integrados

• La aceleración imparable de la IA en todos los sectores

• La brecha entre el potencial de la IA y su comprensión real

• La importancia de una implementación ética y centrada en las personas

Smart Strategic Marketing se diferencia precisamente por abordar estos cuatro puntos. “No implementamos IA para reemplazar personas”, explicó Cadena. “Implementamos IA para respetar al viajero, empoderar a los profesionales y proteger el alma del turismo: la emoción, la cultura, la narrativa y la conexión humana.”

Una visión humana de la IA aplicada al turismo

La Estrategia 2026 de Smart Strategic Marketing se sustenta en un principio claro:

La IA debe servir al propósito antes que al beneficio.

La tecnología debe amplificar a las personas, no desplazarlas.

En lugar de perseguir la automatización por sí misma, la compañía ha diseñado soluciones de IA para:

• Guiar al viajero con claridad, no saturarlo

• Personalizar experiencias sin invadir la privacidad

• Apoyar a los profesionales del turismo, no sustituirlos

• Convertir la inspiración en acción sin perder autenticidad

El ecosistema Inspire → Guide → Convert

A diferencia de los modelos tradicionales basados en publicidad y herramientas inconexas, Smart Strategic Marketing opera bajo un flujo unificado:

Inspire → Guide → Convert (Inspirar → Guiar → Convertir)

Este ecosistema refleja cómo realmente se comporta el viajero actual:

Descubre desde la emoción → pregunta con inteligencia → decide de forma inmediata.

Un ecosistema turístico con IA de 12 plataformas para 2026

Smart Strategic Marketing integra turismo, bienes raíces, turismo médico, creadores y educación en una sola red inteligente:

1. TravelMexico.travel – Inspiración, planeación y reservaciones con IA

2. TheGolden-Life.com – Vinculación de retirados e inversionistas de EE. UU. con destinos de México

3. TheMarketplace.travel – Plataforma B2B de incentivos, comisiones y comercio medible

4. iMeetMagazine.com – Plataforma editorial y de generación de leads para el segmento MICE

5. Tripify.live – Video commerce en tiempo real con reservación inmediata

6. Viva Viaggio Revistas Interactivas – Video, IA y storytelling con conversión integrada

7. VivaTheMagazine.com – Publicación interactiva global para destinos y marcas

8. Avatares de Viaje con IA – Hosts virtuales 24/7 que guían con respeto y claridad

9. TravelCreatorsX – Plataforma y evento para convertir creadores en emprendedores

10. HospitalityCancun.com – Plataforma avanzada de turismo médico en México

11. HeidiTheTravelingBlondie.com – Storytelling auténtico de viajes de lujo con concierge de IA

12. Smart Travel Academy – Programas de formación y certificación en adopción de IA

Cada plataforma funciona de manera independiente, pero su verdadero poder surge al operar de forma integrada.

Diseñado para empoderar — no reemplazar — a la industria turística

Uno de los mensajes más repetidos en CES fue la preocupación:

¿Qué pasará con los profesionales en un mundo impulsado por IA?

La respuesta de Smart Strategic Marketing es contundente. “Nuestra tecnología no sustituye a los profesionales del turismo; les da superpoderes”, señaló Cadena. “Les ayudamos a trabajar mejor, conectar más rápido y enfocarse en lo que solo los humanos pueden hacer: crear experiencias memorables.”

De la innovación al impacto medible

La Estrategia 2026 está enfocada en resultados, no en modas:

✔ Narrativas de marca más emocionales y auténticas

✔ Leads calificados y propios (no audiencias rentadas)

✔ IA que convierte viajeros, pacientes, retirados e inversionistas

✔ Ecosistemas integrados en lugar de herramientas dispersas

✔ ROI medible y crecimiento sostenible

✔ Estrategias preparadas para el futuro, basadas en confianza y propósito

“Esto no es IA para aparentar”, añadió Cadena. “Es IA con responsabilidad: tecnología que honra el legado y construye el futuro.”

Una invitación abierta a la industria turística

Smart Strategic Marketing invita a destinos, hoteles, desarrolladores, instituciones médicas, creadores y líderes del turismo en México, España y América Latina a colaborar dentro de su ecosistema 2026.

“Si estás listo para dejar de seguir tendencias y empezar a construir infraestructura; si crees que el turismo merece tecnología con alma; estamos listos para construir el futuro contigo.”

ACERCA DE SMART STRATEGIC MARKETING

Smart Strategic Marketing es una empresa de innovación turística dedicada a transformar la manera en que destinos, hoteles, desarrolladores, instituciones médicas y marcas de viajes se conectan con audiencias globales. Su ecosistema con IA integra storytelling, personalización, networking digital y conversión para generar crecimiento sostenible con propósito.

