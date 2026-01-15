Speclite simplifie l’expérience d’achat en ligne pour les entreprises avec son compte affaires et la Commande express

Speclite offre aux entreprises un compte affaires avec promo en ligne, accès 24/7 aux prix personnalisés, à l’inventaire en temps réel et à la Commande express.

MONTRéAL, QC, CANADA, January 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Speclite met à la disposition des entreprises et des entrepreneurs un compte affaires en ligne conçu pour faciliter l’approvisionnement et offrir un accès direct à des prix fabricant, sans complexité ni démarches inutiles.

Grâce à la section Commande express, accessible en tout temps (24/7), les clients affaires peuvent désormais gérer leurs achats de façon autonome et efficace. Cette interface regroupe au même endroit l’inventaire en temps réel, les prix personnalisés propres à chaque compte et une expérience d’achat pensée pour aller droit à l’essentiel.

Pour encourager l’utilisation de cette solution en ligne, Speclite propose actuellement une promotion exclusive sur la première commande effectuée via le compte affaires, destinée aux entreprises et entrepreneurs qui détiennent, ou souhaitent ouvrir, un compte :

• 80 $ de rabais à l’achat de 250 $ et plus (jusqu’à 32 % d’escompte)
• 180 $ de rabais à l’achat de 500 $ et plus (jusqu’à 36 % d’escompte)
• 400 $ de rabais à l’achat de 1 000 $ et plus (jusqu’à 40 % d’escompte)

Cette approche vise à répondre à une réalité bien connue des professionnels : la multiplication des listes de prix, la vérification manuelle des stocks et les délais liés aux commandes traditionnelles. Avec la Commande express, ces contraintes disparaissent. Les escomptes applicables, la disponibilité des produits et les conditions du compte affaires sont centralisés dans une seule interface claire et fonctionnelle.

« Nous avons surtout voulu simplifier l’accès aux prix, aux stocks et aux commandes, sans étapes superflues pour les entreprises. » précise Leonard Xu, CEO de Speclite

En optant pour le compte affaires en ligne, les entreprises bénéficient non seulement d’un meilleur contrôle sur leurs achats, mais aussi d’une économie additionnelle pouvant atteindre 40 % sur leur prix d’entrepreneur lors de leur première commande en ligne.

Les entreprises intéressées peuvent dès maintenant créer ou activer leur compte affaires directement sur speclite.ca afin de profiter de ces conditions avantageuses et d’une expérience d’achat simplifiée.

