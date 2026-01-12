Bienestar activo después de los 60: así redefinen su día a día los residentes de Ballesol

El movimiento y el bienestar forman parte de la rutina diaria de los residentes de Ballesol después de los 60.

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, January 12, 2026 /EINPresswire.com/ -- En un esfuerzo por transformar la percepción tradicional del cuidado geriátrico, Ballesol Lomas Verdes propone reivindicar el concepto de asilo al integrar entornos modernos y actividades para adultos mayores para promover su bienestar.

Con una inversión de 14 millones de euros y una superficie de más de 9,500 m², esta estancia para adultos mayores, ubicada estratégicamente en Lomas Verdes, Naucalpan, ofrece un modelo de Elderly Care que prioriza el bienestar completo de sus habitantes.

Ballesol Lomas Verdes opera como un Senior Living especializado

La estancia para adultos mayores cuenta con 140 espacios en habitaciones adaptadas que brindan privacidad y comodidad. Cada una de ellas ha sido pensada para asegurar un ambiente cálido, seguro y funcional, en línea con la tendencia mundial de vivir un envejecimiento activo.

Los programas de Ballesol incluyen terapia ocupacional, fisioterapia, atención psicológica y animación sociocultural, elementos clave que rompen el paradigma del asilo meramente asistencial y colocan a los residentes como protagonistas de su propio bienestar.

Sus instalaciones destacan al contar con áreas como salas de rehabilitación, espacios de estimulación sensorial, comedores amplios, cine, salón de belleza, espacios para actividades al aire libre, cultivando la interacción social y física.

Toda esta infraestructura moderna va de la mano con un servicio médico y de enfermería disponible las 24 horas, el cual, brinda tranquilidad a los residentes y, al mismo tiempo, a sus familias.

Así, el modelo de Ballesol se completa con estancias temporales y programas de recuperación post-hospitalaria, adaptados a las necesidades de cada persona. Este enfoque promueve la calidad de vida y la independencia de los adultos mayores, sin descuidar la seguridad y la atención especializada que requieren.

Actividades para adultos mayores orientadas al bienestar integral

Ballesol también ha incorporado actividades que mantienen a los residentes conectados con su entorno, integrados activamente.

En un contexto en el que el envejecimiento demanda nuevas soluciones, Ballesol Lomas Verdes ofrece una experiencia de vida que antepone la dignidad, el respeto y la felicidad de los adultos mayores.

Ballesol Lomas Verdes abre sus puertas a las familias que valoran la tranquilidad y la atención especializada. Agendar una visita para conocer el lugar es indispensable para decidir y reservar un lugar que transformará la vida de los seres más queridos de la familia.

