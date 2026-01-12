Angel García fundador startup ventamaquinaria.info

La innovadora startup conecta empresas de maquinaria agrícola, construcción, forestal y jardinería con clientes en todo el territorio nacional

MADRID, MADRID, SPAIN, January 12, 2026 /EINPresswire.com/ -- Ventamaquinaria.info plataforma de alquiler y venta de maquinaria

Nace la primera plataforma digital integral que revoluciona el mercado de compraventa y alquiler de maquinaria industrial en España.

La innovadora startup conecta empresas de maquinaria agrícola, construcción, forestal y jardinería con clientes en todo el territorio nacional, impulsando su visibilidad y ventas mediante tecnología de vanguardia

El sector de la maquinaria industrial da un salto cualitativo con el lanzamiento de VENTAMAQUINARIA una startup digital española que transforma la forma en que las empresas de alquiler y venta de maquinaria se conectan con sus clientes. La plataforma, disponible desde hoy, ofrece un ecosistema completo para empresas de maquinaria agrícola, construcción, forestal y jardinería en toda España.

Una solución integral para el sector

VENTAMAQUINARIA permite a las empresas del sector crear perfiles corporativos completos desde cualquier localidad española, facilitando la publicación de su inventario de maquinaria nueva, de segunda mano y equipos disponibles para alquiler. La plataforma se posiciona como el punto de encuentro definitivo entre proveedores y clientes que buscan desde tractores y cosechadoras hasta excavadoras, grúas, equipos forestales y maquinaria de jardinería profesional.

"Hemos identificado una necesidad real en el mercado: las empresas de maquinaria industrial carecían de una plataforma especializada que les permitiera mostrar su oferta de manera profesional y llegar a nuevos clientes de forma efectiva", explica Ángel García, fundador de VENTAMAQUINARIA. "Nuestra misión es democratizar el acceso a la tecnología digital para estas empresas, independientemente de su tamaño o ubicación geográfica".

Potenciando el posicionamiento local de cada empresa

Una de las características diferenciadoras de la plataforma es su enfoque en el SEO local y la autoridad digital. Cada empresa registrada obtiene enlaces de alta calidad hacia su página web corporativa, mejorando significativamente su posicionamiento en buscadores como Google. Esta estrategia permite que negocios locales compitan en igualdad de condiciones con grandes corporaciones, aumentando su visibilidad ante clientes potenciales de su zona geográfica.

"El posicionamiento local es crucial para empresas que operan en regiones específicas", añade Ángel García. "Nuestros enlaces de autoridad impulsan el SEO de nuestros partners, traduciendo esa mayor visibilidad en consultas reales y oportunidades de negocio".

Contenido de valor e interacción directa

Más allá de ser un simple escaparate, VENTAMAQUINARIA permite a las empresas crear y publicar contenido relevante para su audiencia: guías de mantenimiento, consejos de uso, novedades del sector o casos de éxito. Esta funcionalidad convierte la plataforma en un hub de conocimiento sectorial donde los usuarios pueden interactuar directamente con las empresas, realizar consultas y solicitar presupuestos sin intermediarios.

La startup también incorpora herramientas de gestión que facilitan la actualización de inventarios, seguimiento de consultas y análisis de rendimiento, permitiendo a las empresas optimizar su estrategia comercial basándose en datos reales.

Un mercado en crecimiento

El sector de maquinaria industrial en España mueve miles de millones de euros anualmente, con una creciente demanda tanto de equipos nuevos como de segunda mano. El alquiler de maquinaria, especialmente en construcción y agricultura, ha experimentado un auge significativo en los últimos años, impulsado por empresas que buscan flexibilidad y reducción de costes de inversión.

VENTAMAQUINARIA llega en el momento idóneo para capitalizar esta tendencia, ofreciendo una solución tecnológica que moderniza un sector tradicionalmente analógico y fragmentado.

Disponibilidad y próximos pasos

La plataforma está disponible desde hoy para empresas de toda España. Las empresas interesadas pueden registrarse gratuitamente durante el periodo de lanzamiento y comenzar a publicar su maquinaria de forma inmediata.

Sobre VENTAMAQUINARIA

VENTAMAQUINARIA es una startup digital española especializada en conectar empresas de venta y alquiler de maquinaria industrial con clientes en todo el territorio nacional. La plataforma ofrece servicios de publicación de inventario, generación de contenido, mejora de SEO local y herramientas de gestión comercial para empresas de los sectores agrícola, construcción, forestal y jardinería.

