Nieuwe cursus 'Rechtvaardige Economie' belicht eerlijke en duurzame economische principes

Schematische weergave van de donuteconomie: de binnenring toont het sociale fundament, de buitenring de ecologische plafonds waarbinnen een rechtvaardige economie kan floreren.

Tien tweewekelijkse lessen via Zoom

AMSTERDAM, NETHERLANDS, January 12, 2026 /EINPresswire.com/ -- De School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit kondigt een nieuwe cursus aan getiteld Rechtvaardige Economie, die op donderdag 22 januari 2026 van start gaat. Deze introductiecursus bestaat uit tien online lessen via Zoom en heeft tot doel inzicht te geven in alternatieve economische modellen waarin rechtvaardigheid, welzijn en verantwoordelijkheid voor de planeet centraal staan.

In de eerste les wordt de 'Donuteconomie' van econoom Kate Raworth geïntroduceerd—een economisch model dat erop gericht is ieders behoeften te vervullen binnen de draagkracht van de Aarde.

Tijdens de cursus komen diverse thema’s aan bod, zoals:

• rijkdom en de verdeling daarvan

• werk en grond

• kapitaal en geld

• handel en krediet

• belastingen

• ecologische duurzaamheid

Bij het verkennen van deze onderwerpen ligt het accent op een eerlijke verdeling van welvaart en onze verantwoordelijkheid voor de planeet. De cursus is toegankelijk voor een breed publiek met interesse in economie, onderwijs, samenleving of duurzaamheid; er is geen voorkennis vereist.

De tien bijeenkomsten vinden eens per twee weken online via Zoom plaats op donderdagavond (20.00–21.30 uur) en deelname kost € 75 in totaal, inclusief samenvattingen per e-mail na elke les.

De cursus Rechtvaardige Economie wordt georganiseerd door de School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit, een instelling met decennialange ervaring in het verbinden van filosofie en economie. De school heeft haar wortels in de Engelse School of Philosophy and Economic Science, opgericht in 1937 te Londen tijdens de economische crisisjaren. Van meet af aan gaf men daar onderwijs in economie op een niet-conventionele manier, waarbij actuele problemen werden besproken en rechtvaardigheid centraal stond. Gaandeweg werd praktische filosofie toegevoegd als middel om dieper inzicht te krijgen in de menselijke natuur en het doel van het leven. De Nederlandse tak van de school bestaat sinds 1961 en ook hier worden filosofie en economie hand in hand bestudeerd en onderwezen. De filosofische insteek – economie benaderen vanuit wijsheid en ethiek – vormt de basis van het programma Rechtvaardige Economie, dat wordt verzorgd door ervaren, vrijwillige docenten.

Geïnteresseerden kunnen voor details en inschrijving de betreffende cursuspagina op de website van de School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit bezoeken.

