Romana Poltrone diventa Élite Poltrone Relax, visita lo showroom a Roma in via Gianicolense
L'azienda italiana Romana Group invita a visitare a Roma uno spazio espositivo per provare poltrone relax, poltrone per anziani e per il tuo benessereROMA, ITALIA, ITALY, January 20, 2026 /EINPresswire.com/ -- Romana Group, realtà italiana consolidata con oltre trent’anni di attività nel settore del comfort, evolve la propria identità presentando il nuovo brand: Élite Poltrone Relax. Situato in Circonvallazione Gianicolense, di fronte all’Ospedale San Camillo, lo showroom si riconferma punto di riferimento per chi ricerca poltrone relax a Roma sotto una nuova veste grafica.
Il passaggio al marchio Élite nasce per valorizzare ulteriormente la qualità superiore dei dispositivi ergonomici volti a migliorare la vita quotidiana. Presso lo spazio espositivo prosegue l'esposizione della storica gamma di prodotti, con un focus particolare sulle poltrone per anziani a Roma, progettate per offrire il massimo supporto motorio grazie a tecnologie avanzate e materiali di alta qualità interamente Made in Italy.
Tra le soluzioni più innovative proposte da Élite Poltrone Relax, restano centrali le poltrone alzapersona, dotate di meccaniche elettriche silenziose che facilitano il movimento e l'autonomia degli utenti con difficoltà motorie. Ogni modello continua a essere personalizzabile, unendo il design d'arredo moderno con le necessità ortopediche più specifiche richieste dai clienti.
"Il cambio di brand mira a consolidare la nostra consulenza tecnica dedicata a chi necessita di poltrone relax e poltrone per anziani," spiega la direzione di Romana Group. "Il nostro impegno resta fornire un servizio completo e diretto, dalla prova in loco alla consegna rapida in 24/48 ore, mantenendo il rapporto senza alcun intermediario."
Un aspetto fondamentale dell'offerta riguarda la salute: i modelli di poltrone alzapersona disponibili sono rigorosamente certificati come Dispositivo Medico CE. Questa classificazione permette ai clienti storici e nuovi di accedere alle agevolazioni fiscali previste, come l'IVA agevolata al 4% e le detrazioni per spese sanitarie.
L'evoluzione in Élite Poltrone Relax rafforza la strategia multicanale di Romana Group, unendo l'assistenza diretta in showroom alla nuova piattaforma digitale www.elitepoltronerelax.it.
Il portale ufficiale permette di consultare i cataloghi e prenotare appuntamenti, unendo la comodità dei servizi digitali all'assistenza diretta in sede, garantendo sempre la massima continuità.
