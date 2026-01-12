Hub Affiliations acquisisce gli asset di Sbostats e rafforza il proprio ecosistema dedicato al betting consapevole
EINPresswire.com/ -- Hub Affiliations annuncia l’acquisizione degli asset di Sbostats, realtà specializzata in servizi statistici e formazione applicati al betting sportivo. L' operazione riguarda l’integrazione delle attività legate all’analisi dei dati e ai percorsi formativi sviluppati da Sbostats e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di Hub Affiliations verso un modello sempre più orientato a consapevolezza, responsabilità e qualità dell’esperienza utente.
L’acquisizione si inserisce in una strategia chiara: contribuire alla diffusione di una cultura del betting evoluta, lontana da promesse irrealistiche e focalizzata su informazione, preparazione e uso responsabile degli strumenti digitali.
Una visione condivisa: informazione, formazione e responsabilità
Alla base dell’operazione vi è una forte convergenza di valori tra Hub Affiliations e Sbostats.
Come spiega Luca Camossi, fondatore di Sbostats: “Fin dall’inizio, la nostra missione è stata quella di divulgare maggiore consapevolezza attraverso la statistica e la formazione. Non abbiamo mai promesso risultati facili o cambiamenti di vita, ma abbiamo sempre lavorato sull’esperienza dell’utente, convinti che una persona più informata e preparata possa vivere questo settore in modo più equilibrato e soddisfacente".
“In Hub Affiliations ho ritrovato gli stessi valori: centralità della persona, responsabilità e attenzione reale all’impatto di ciò che comunichiamo. È da questa visione comune che è nata l’operazione”.
Il valore strategico per l’ecosistema Hub Affiliations
L’ingresso degli asset di Sbostats rafforza l’ecosistema Hub Affiliations, ampliando l’offerta di strumenti dedicati all’analisi, alla formazione e alla comprensione dei dati, elementi sempre più centrali in un settore in continua evoluzione.
Francesco Maddalena, CEO di Hub Affiliations, commenta: “Questa acquisizione rappresenta un passaggio naturale nel percorso di crescita di Hub Affiliations. Crediamo che il futuro del betting e del gaming passi dalla qualità delle informazioni, dalla formazione e da un approccio responsabile verso l’utente”.
“Integrare le competenze e gli asset di Sbostats significa rafforzare il nostro impegno nel costruire un ecosistema in cui tecnologia e contenuti non siano fini a sé stessi, ma strumenti per creare valore reale, fiducia e sostenibilità nel lungo periodo”.
Hub Affiliations-Sbostats, un punto di riferimento per il betting consapevole
Con questa operazione, Hub Affiliations consolida la propria ambizione di diventare un punto di riferimento in Italia e non solo per un modello di betting che mette al centro la persona, l’esperienza e la cultura del dato.
Un settore che negli ultimi 15–20 anni è profondamente cambiato e che continuerà a evolversi, richiedendo sempre più competenza, trasparenza e responsabilità.
L’integrazione degli asset di Sbostats rafforza quindi una visione di lungo periodo: costruire un ecosistema solido, credibile e orientato alla crescita consapevole, in cui l’informazione diventa uno strumento di tutela e non di illusione.
📍 Hub Affiliations
Hub Affiliations è un network internazionale attivo nel digital performance e nell’affiliate marketing, con una forte attenzione ai temi di innovazione, responsabilità e tutela dell’utente.
Attraverso tecnologia, contenuti e cultura dei dati, promuove modelli di crescita sostenibili nel settore del betting e del gaming.
🔗 www.hubaffiliations.com
📧 marco.torretta@hubaffiliations.com
📊 Sbostats
Sbostats è una piattaforma specializzata in analisi statistica e formazione applicata al betting sportivo, nata con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza nel rapporto tra utenti e gioco.
Attraverso strumenti di analisi e percorsi formativi, Sbostats ha promosso negli anni un approccio basato su informazione, responsabilità e qualità dell’esperienza, contribuendo alla crescita di una cultura del betting più matura e sostenibile.
🔗 www.sbostats.com
Marco Torretta
L’acquisizione si inserisce in una strategia chiara: contribuire alla diffusione di una cultura del betting evoluta, lontana da promesse irrealistiche e focalizzata su informazione, preparazione e uso responsabile degli strumenti digitali.
Una visione condivisa: informazione, formazione e responsabilità
Alla base dell’operazione vi è una forte convergenza di valori tra Hub Affiliations e Sbostats.
Come spiega Luca Camossi, fondatore di Sbostats: “Fin dall’inizio, la nostra missione è stata quella di divulgare maggiore consapevolezza attraverso la statistica e la formazione. Non abbiamo mai promesso risultati facili o cambiamenti di vita, ma abbiamo sempre lavorato sull’esperienza dell’utente, convinti che una persona più informata e preparata possa vivere questo settore in modo più equilibrato e soddisfacente".
“In Hub Affiliations ho ritrovato gli stessi valori: centralità della persona, responsabilità e attenzione reale all’impatto di ciò che comunichiamo. È da questa visione comune che è nata l’operazione”.
Il valore strategico per l’ecosistema Hub Affiliations
L’ingresso degli asset di Sbostats rafforza l’ecosistema Hub Affiliations, ampliando l’offerta di strumenti dedicati all’analisi, alla formazione e alla comprensione dei dati, elementi sempre più centrali in un settore in continua evoluzione.
Francesco Maddalena, CEO di Hub Affiliations, commenta: “Questa acquisizione rappresenta un passaggio naturale nel percorso di crescita di Hub Affiliations. Crediamo che il futuro del betting e del gaming passi dalla qualità delle informazioni, dalla formazione e da un approccio responsabile verso l’utente”.
“Integrare le competenze e gli asset di Sbostats significa rafforzare il nostro impegno nel costruire un ecosistema in cui tecnologia e contenuti non siano fini a sé stessi, ma strumenti per creare valore reale, fiducia e sostenibilità nel lungo periodo”.
Hub Affiliations-Sbostats, un punto di riferimento per il betting consapevole
Con questa operazione, Hub Affiliations consolida la propria ambizione di diventare un punto di riferimento in Italia e non solo per un modello di betting che mette al centro la persona, l’esperienza e la cultura del dato.
Un settore che negli ultimi 15–20 anni è profondamente cambiato e che continuerà a evolversi, richiedendo sempre più competenza, trasparenza e responsabilità.
L’integrazione degli asset di Sbostats rafforza quindi una visione di lungo periodo: costruire un ecosistema solido, credibile e orientato alla crescita consapevole, in cui l’informazione diventa uno strumento di tutela e non di illusione.
📍 Hub Affiliations
Hub Affiliations è un network internazionale attivo nel digital performance e nell’affiliate marketing, con una forte attenzione ai temi di innovazione, responsabilità e tutela dell’utente.
Attraverso tecnologia, contenuti e cultura dei dati, promuove modelli di crescita sostenibili nel settore del betting e del gaming.
🔗 www.hubaffiliations.com
📧 marco.torretta@hubaffiliations.com
📊 Sbostats
Sbostats è una piattaforma specializzata in analisi statistica e formazione applicata al betting sportivo, nata con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza nel rapporto tra utenti e gioco.
Attraverso strumenti di analisi e percorsi formativi, Sbostats ha promosso negli anni un approccio basato su informazione, responsabilità e qualità dell’esperienza, contribuendo alla crescita di una cultura del betting più matura e sostenibile.
🔗 www.sbostats.com
Marco Torretta
Hub Affiliations
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.