„Der IONOS Website Design Service bleibt deutlich hinter den öffentlich kommunizierten KI-Versprechen zurück.” — Luis Praxmarer, CEO The IEC Group

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, February 27, 2026 / EINPresswire.com / -- Vor dem Hintergrund der stark zunehmenden Nutzung von künstlicher Intelligenz in Marketing, Produktentwicklung und Serviceangeboten analysiert die The IEC Group (TIECG) den praktischen Einsatz von KI sowie die Einhaltung der damit verbundenen Leistungsversprechen im Markt.Im Rahmen dieser laufenden Untersuchungen wurde auch der IONOS Website Design Service betrachtet.In einer aktuellen Analyse basierend auf Marktdaten, öffentlich zugänglichem Kundenfeedback sowie einem dokumentierten Fallbeispiel, zeigen sich Abweichungen zwischen den kommunizierten Leistungsversprechen und den beobachteten Serviceabläufen im Website Design Service von IONOS.IONOS positioniert den Service als professionelle Komplettlösung für Unternehmen und verweist in der Kommunikation unter anderem auf eine „award-winning customer experience“ sowie auf KI-gestützte Website-Erstellung. Die ausgewerteten Kundenrückmeldungen und Prozessbeobachtungen deuten jedoch darauf hin, dass es im operativen Ablauf des Services zu Terminverschiebungen, Koordinationsproblemen und administrativen Unstimmigkeiten kommen kann.________________________________________Beobachtetes Fallbeispiel: Prozess- und ServiceanalyseIm Rahmen eines regulären Kundenprojekts sollte die Erstellung einer Website gemäß dem vorgesehenen Design-Prozess erfolgen. Die Analyse des Projektverlaufs zeigte unter anderem:• mehrfach verschobene oder nicht wahrgenommene Termine• verzögerte Bereitstellung projektbezogener Arbeitsmittel• längere Bearbeitungszeiten ohne vorliegenden Entwurf• administrative Vorgänge nach Kündigung des Servicevertrags• nachgelagerte Klärungen im Zusammenhang mit Abrechnung und InkassoDie genannten Punkte wurden durch entsprechende Dokumentationen und Kommunikationsverläufe gestützt.________________________________________Interne Abläufe und SchnittstellenDie Auswertung dieses Falles sowie weiterer öffentlich zugänglicher Quellen legt nahe, dass die Herausforderungen weniger auf technologische Faktoren zurückzuführen sind, sondern vielmehr auf Schnittstellen zwischen verschiedenen Service- und Verwaltungsbereichen.Insbesondere Übergaben zwischen Kundenservice, Vertragsverwaltung und Abrechnung erwiesen sich als komplex und zeitintensiv. Solche Strukturen sind in größeren Serviceorganisationen nicht untypisch, können jedoch aus Kundensicht zu erhöhtem Koordinationsaufwand führen.________________________________________MarkteinordnungAus Analystensicht lässt sich festhalten:• Die technischen Kernprodukte von IONOS (Hosting, Domains, Cloud-Infrastruktur) werden im Markt weiterhin überwiegend positiv bewertet.• Der Website Design Service als ergänzende Dienstleistung weist hingegen Optimierungspotenzial im Bereich Prozesssteuerung, Kommunikation und End-to-End-Verantwortung auf.________________________________________Analystenbewertung„Unsere Analyse zeigt, dass die beobachteten Abweichungen weniger technologischer Natur sind, sondern vor allem auf organisatorische und prozessuale Aspekte zurückzuführen sind. Vor diesem Hintergrund haben wir den IONOS Website Design Service im Rahmen dieser Untersuchung mit ungenügend (4,5) bewertet. Der Service kann aus aktueller Sicht nicht empfohlen werden.“ — Luis Praxmarer, CEO, The IEC Group„IONOS wurde vor Veröffentlichung dieser Analyse die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt; eine offizielle Rückmeldung der Geschäftsleitung lag auch nach Ablauf von acht Wochen nicht vor.“ — Luis Praxmarer, CEO The IEC Group________________________________________Über The IEC GroupDie IEC Group ist eine internationale Analysten- und Beratungsorganisation, spezialisiert auf Marktanalysen, Technologieeinschätzungen, Servicequalität und Anbieterbewertungen.Die Gruppe ist bekannt für ihre unabhängigen, datengetriebenen Analysen weltweit.

