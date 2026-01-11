Polo Club Forte dei Marmi annuncia il Torneo Internazionale di Polo – Marzo 2026

Polo Club Forte dei Marmi

Torneo Internazionale di Polo dal 13 al 15 marzo 2026 a Forte dei Marmi presso Bagno Alpemare con squadre internazionali ed eventi istituzionali ufficiali 2026

Questo torneo unisce sport, territorio e relazioni internazionali, rafforzando Forte dei Marmi come luogo di eccellenza” — Matteo Beffa, Polo Club Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI, LUCCA, ITALY, January 11, 2026 /EINPresswire.com/ -- Il Polo Club Forte dei Marmi è lieto di annunciare l’organizzazione del Torneo Internazionale di Polo, che si terrà dal 13 al 15 di marzo 2026 nella prestigiosa località di Forte dei Marmi, nel cuore della Versilia.

Il torneo avrà luogo presso lo storico e iconico Bagno Alpemare, una cornice di assoluta eccellenza che unisce la tradizione dello sport equestre all’eleganza senza tempo della costa toscana. L’evento accoglierà giocatori e squadre di livello internazionale, insieme a ospiti selezionati, o rendo una competizione di alto profilo in un contesto di straordinario prestigio.

Nel corso della manifestazione, il pubblico potrà assistere a incontri di polo caratterizzati da intensità, tecnica e stile, espressione dei valori fondanti del Polo Club Forte dei Marmi: tradizione, qualità sportiva ed eccellenza organizzativa. Il torneo si rivolge non solo agli appassionati di polo, ma anche a un pubblico attento al lifestyle, alla cultura e all’ospitalità di alto livello. Accanto al programma sportivo, sono previsti momenti istituzionali e appuntamenti sociali accuratamente selezionati, che contribuiranno a ra orzare l’immagine di Forte dei Marmi come destinazione d’elezione per eventi che coniugano sport, eleganza e relazioni internazionali.

Il Torneo Internazionale di Polo di marzo 2026, organizzato dal Polo Club Forte dei Marmi con il supporto di partner e istituzioni locali, rappresenta un appuntamento di rilievo nel calendario sportivo e mondano della Versilia. Ulteriori dettagli relativi alle squadre partecipanti, al calendario u iciale e agli eventi

collaterali saranno comunicati prossimamente.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.