Joy Awards 2026’ya Altı Gün Kala: Chopard Ödül Kupasının Tasarımını Tanıttı
EINPresswire.com/ -- Joy Awards 2026’ya yalnızca altı gün kala, törenin 17 Ocak Cumartesi akşamı Riyad Sezonu kapsamında Genel Eğlence Otoritesi tarafından ANB Arena’da düzenleneceği açıklandı. Büyük ilgiyle beklenen gece, Arap dünyasının önde gelen yıldızlarını ve etkili isimlerini bir araya getirerek, sanat ve medya dünyasından seçkin katılımcıların yoğun katılımına sahne olacak.
Joy Awards 2026’nın resmî oylama süreci, adaylık aşamasının tamamlanmasının ardından birkaç hafta önce başlatıldı. Adaylık süreci, kamuoyunun güçlü katılımıyla gerçekleşti. Sinema, dizi, müzik, spor ve dijital içerik üretimi gibi tüm kategorilerdeki adayların tam listesi açıklanarak, seçkin ve geniş bir isimler yelpazesi kamuoyuna sunuldu. Kazananlar, yaklaşan törende onurlandırılacak.
Tüm adayların açıklanmasıyla birlikte izleyiciler, favori yıldızları ve yapımları için oy kullanma fırsatı elde ederek ödül gecesine giden süreçte kamu katılımını daha da artırıyor.
Öne çıkan gelişmelerden biri olarak, Chopard Eş Başkanı ve Sanat Direktörü Caroline Scheufele, Joy Awards kupasının tasarımına ilişkin detayları paylaştı. Tasarımın, güç, prestij ve çevikliği simgeleyen ve Suudi Arabistan’ın tarihî sembollerinden biri olan şahinden ilham aldığını belirten Scheufele, durağan bir form yerine hareket hâlindeki dinamik bir şahin figürünün tercih edildiğini, bunun da ödülün kimliği ve uluslararası festival standartlarıyla uyumlu olduğunu vurguladı.
Scheufele ayrıca tasarım sürecinin Mayıs ayında başladığını, prototipleme aşamasının altı hafta sürdüğünü ve her bir kupanın Cenevre’deki atölyede yaklaşık yetmiş saatlik titiz el işçiliğiyle üretildiğini ifade etti.
Kupalar 18 ayar altın kaplama olup, el ile oyulmuş, siyah oniksten yapılmış ve zarif sarı irislerle süslenmiş gözlere sahiptir. Şahinin kaidesi ise elmas benzeri bir parlaklık verecek şekilde işlenmiş cilalı pirinçten üretilmiştir. 160 yılı aşkın köklü geçmişe sahip prestijli bir mücevher evi olan Chopard, her yıl ocak ayında düzenlenen ve küresel ilgi gören bu festivale ikinci yıl üst üste katkı sağlamaktadır.
