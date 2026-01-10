Sarajevski ZONA parking ulazi u globalni travel ekosistem: putnici mogu rezervisati parking u aplikacijama aviokompanija
Jedan od prvih privatnih parking servisa ovog tipa u sada je dostupan putnicima nakon kupovine avionske karte, uključujući Ryanair, Wizz Air i Pegasus.SARAJEVO, KANTON SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA, January 10, 2026 /EINPresswire.com/ -- ZONA parking aerodrom Sarajevo, privatni parking u neposrednoj blizini Međunarodnog aerodroma Sarajevo i jedan od prvih specijalizovanih parking servisa ovog tipa u gradu, objavio je da je njegova usluga sada integrisana u rezervacione tokove više međunarodnih aviokompanija, uključujući Ryanair, Wizz Air i Pegasus, kao i druge putničke aplikacije.
Zahvaljujući ovoj integraciji, putnici sada mogu rezervisati parking odmah nakon kupovine avionske karte ili kroz dodatne sekcije aplikacija, čime se parking po prvi put tretira kao sastavni dio putničkog procesa, a ne kao naknadni logistički problem.
“Naš cilj je bio da parking postane prirodan dio putovanja, a ne dodatni stres. Putnici sada mogu riješiti i let i parking u jednom procesu, što značajno pojednostavljuje pripremu za polazak,” izjavio je Alem Husejnović, vlasnik ZONA parkinga.
Kako Sarajevo bilježi kontinuirani rast broja putnika i jačanje međunarodnih avio veza, sve veći broj putnika traži digitalna i unaprijed riješena rješenja za kompletno putovanje — od kupovine karte do dolaska na aerodrom. U tom kontekstu, ZONA parking predstavlja primjer lokalnog biznisa koji se uspješno pozicionirao u globalnom travel ekosistemu.
ZONA parking se nalazi približno dvije minute vožnje od terminala Međunarodnog aerodroma Sarajevo i nudi besplatan shuttle transfer 0–24, uz prethodnu najavu. Parking je ograđen i pod video nadzorom 24/7, a prema korisničkim recenzijama na Googleu, spada među najbolje ocijenjene privatne parking servise u Bosni i Hercegovini.
Prednosti nove dostupnosti kroz aplikacije aviokompanija uključuju:
- Mogućnost rezervacije parkinga u istom koraku kao i kupovina avionske karte
- Manje stresa prije putovanja, jer je parking unaprijed riješen
- Trenutnu potvrdu rezervacije
- Jasne informacije o lokaciji, transferu i uslovima korištenja
Putnici mogu izvršiti direktnu rezervaciju i putem zvanične web stranice na https://parkingsarajevo.ba.
Najčešća pitanja o udaljenosti od terminala, sigurnosti vozila i načinu transfera dostupna su na https://parkingsarajevo.ba/faq.
Za upute o dolasku i direktan kontakt posjetite https://parkingsarajevo.ba/kontakt.
O ZONA parking aerodrom Sarajevo
ZONA parking aerodrom Sarajevo je privatni parking servis u blizini Međunarodnog aerodroma Sarajevo, fokusiran na sigurnost vozila, jednostavnu rezervaciju i pouzdanu organizaciju dolazaka i odlazaka. Usluga uključuje besplatan shuttle transfer do terminala i nazad, 24/7 video nadzor i transparentne cijene za kratka i duža putovanja. Servis je prepoznat po visokom nivou zadovoljstva korisnika i pozitivnim online recenzijama.
