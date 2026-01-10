Un Nuovo Capitolo nella Carrozzeria: Debutta la SL Guadagnino, un'Esclusiva in Nove Esemplari
Questa serie limitata accoppia una carrozzeria completamente nuova e realizzata a mano con la base tecnica e le dinamiche di guida del telaio Mercedes-Benz SL.
"L'obiettivo non è mai stato sostituire una leggenda, ma reinterpretarne l'anima per un dialogo esclusivo e singolare tra guidatore e macchina", ha dichiarato un portavoce del progetto. "Partire dall'impeccabile piattaforma SL ci ha dato la libertà di concentrarci esclusivamente sulla forma, l'emozione e l'esclusività, dando vita a una scultura in movimento unica quanto il suo futuro proprietario."
Punti Chiave della SL Guadagnino:
Carrozzeria Esclusiva: Una carrozzeria completamente nuova, realizzata a mano, progettata e costruita internamente, montata sul rinomato telaio Mercedes-Benz SL.
Rarità Assoluta: Una serie di produzione rigorosamente limitata a nove (9) veicoli per una clientela globale.
Eredità su Misura: Ogni esemplare sarà un pezzo collaborativo, che offre un grado di personalizzazione commisurato alla sua esclusività.
Ingegneria Collaudata: Sfrutta le prestazioni, la sicurezza e la sofisticatezza del leggendario gruppo propulsore e dell'architettura elettronica della SL.
La SL Guadagnino non si presenta come una succeditrice, ma come una narrativa parallela: un derivato carrozzato, altamente esclusivo, che celebra l'eredità della SL da una prospettiva completamente nuova. È creata per coloro che cercano l'apice dell'individualità in un mondo di alte prestazioni.
Le richieste di informazioni sulla serie limitata sono ora aperte.
