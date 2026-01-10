Submit Release
Un Nuovo Capitolo nella Carrozzeria: Debutta la SL Guadagnino, un'Esclusiva in Nove Esemplari

Questa serie limitata accoppia una carrozzeria completamente nuova e realizzata a mano con la base tecnica e le dinamiche di guida del telaio Mercedes-Benz SL.

La SL Guadagnino nasce da un’idea unica: rivestire la leggendaria precisione tedesca con un abito modellato a mano dall’arte italiana. Due mondi, un solo capolavoro.”
— Fabrizio Guadagnino
MIRABELLA IMBACCARI, CATANIA, ITALY, January 10, 2026 /EINPresswire.com/ -- Concepita per il collezionista più esigente, che privilegia la singolarità sul volume, la SL Guadagnino trascende il concetto di una semplice "edizione speciale". Rappresenta l'arte della carrozzeria moderna, dove l'ingegneria senza tempo fa da telaio al design contemporaneo e alla maestria artigianale su misura. La produzione sarà rigorosamente limitata a nove esemplari in tutto il mondo, garantendo che ogni vettura rimanga un raro manufatto della passione automobilistica.

"L'obiettivo non è mai stato sostituire una leggenda, ma reinterpretarne l'anima per un dialogo esclusivo e singolare tra guidatore e macchina", ha dichiarato un portavoce del progetto. "Partire dall'impeccabile piattaforma SL ci ha dato la libertà di concentrarci esclusivamente sulla forma, l'emozione e l'esclusività, dando vita a una scultura in movimento unica quanto il suo futuro proprietario."

Punti Chiave della SL Guadagnino:

Carrozzeria Esclusiva: Una carrozzeria completamente nuova, realizzata a mano, progettata e costruita internamente, montata sul rinomato telaio Mercedes-Benz SL.

Rarità Assoluta: Una serie di produzione rigorosamente limitata a nove (9) veicoli per una clientela globale.

Eredità su Misura: Ogni esemplare sarà un pezzo collaborativo, che offre un grado di personalizzazione commisurato alla sua esclusività.

Ingegneria Collaudata: Sfrutta le prestazioni, la sicurezza e la sofisticatezza del leggendario gruppo propulsore e dell'architettura elettronica della SL.

La SL Guadagnino non si presenta come una succeditrice, ma come una narrativa parallela: un derivato carrozzato, altamente esclusivo, che celebra l'eredità della SL da una prospettiva completamente nuova. È creata per coloro che cercano l'apice dell'individualità in un mondo di alte prestazioni.

Le richieste di informazioni sulla serie limitata sono ora aperte.

fabrizio guadagnino
guadagnino
info@guadagnino.design
