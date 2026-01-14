Sroka Worldwide Advisory Network Strengthens Connectivity Between Mexico & Global Luxury Real Estate with Carlos Orozco
The Sroka Worldwide Advisory Network (SWAN) today announced that Carlos Orozco has joined the network as a strategic advisor, reinforcing its cross-border platform connecting global luxury developers with qualified Mexican purchasers and positioning Mexican developers in front of key international buyers and advisors.
SWAN is a newly formed expansion of Sroka Worldwide Consulting, founded by Neal J. Sroka, and brings together a curated group of intermediaries who directly influence purchasers of luxury real estate, including elite brokers, family offices, private wealth advisors, and lifestyle and hospitality consultants.
Based in Mexico City and Cancun, Carlos Orozco is the founder and principal of AB Collection, a boutique advisory firm recognized for shaping several of the Mexican Caribbean’s most prominent luxury residential and hospitality projects. Over the past two decades, Orozco has advised leading developers and ownership groups on market positioning, global sales strategy, and international buyer outreach, helping transform local developments into internationally benchmarked assets.
More recently, Orozco has been deeply involved in structuring cross border sales platforms for projects targeting UHNW buyers from the United States, Europe, and Latin America. His work spans branded residential, resort, and mixed-use developments, and he is widely regarded for his ability to align developers with the right brokers, advisors, and private investor networks rather than relying on broad based brokerage distribution.
Orozco’s inclusion in SWAN formalizes a long-standing alignment and significantly deepens the network’s reach throughout Mexico, while strengthening its relevance for global developers seeking informed access to Mexican buyers.
The advisor driven platform operates independently of traditional brokerage structures, providing developers with direct access to the individuals who influence UHNW purchasing decisions across the United States, Europe, the Caribbean, and the Middle East.
“SWAN reflects the evolution of how luxury real estate is actually transacted today,” said Neal J. Sroka. “Carlos brings depth of experience, recent execution, and credibility that further strengthens our ability to operate across borders at the highest level.”
“Developers are increasingly focused on quality over quantity,” said Carlos Orozco. “SWAN is built around trusted relationships and informed intermediaries, which is exactly how cross border luxury real estate decisions are made.”
About: Sroka Worldwide Advisory Network (SWAN)
SWAN is a global advisory network formed as an expansion of Sroka Worldwide Consulting, focused on connecting luxury developers and UHNW clients through trusted intermediaries and curated cross border relationships.https://srokaworldwide.com
AVISO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Red de Asesoría Mundial Sroka fortalece la conectividad transfronteriza entre México y los mercados inmobiliarios de lujo globales con Carlos Orozco
La Red de Asesoría Mundial Sroka (SWAN) anunció hoy que Carlos Orozco se ha unido a la red como asesor estratégico, reforzando su plataforma transfronteriza que conecta a desarrolladores de lujo globales con compradores mexicanos calificados y posicionando a los desarrolladores mexicanos ante compradores y asesores internacionales clave.
SWAN es una expansión de reciente creación de Sroka Worldwide Consulting, fundada por Neal J. Sroka, y reúne a un grupo selecto de intermediarios que influyen directamente en los compradores de bienes raíces de lujo, incluyendo corredores de élite, family offices, asesores de patrimonio privado y consultores de estilo de vida y hospitalidad.
Con sede en la Ciudad de México y Cancún, Carlos Orozco es el fundador y director de AB Collection, una firma de asesoría boutique reconocida por haber participado en la configuración de varios de los proyectos residenciales y hoteleros de lujo más destacados del Caribe mexicano. Durante las últimas dos décadas, Orozco ha asesorado a importantes desarrolladores y grupos propietarios en posicionamiento de mercado, estrategia de ventas global y captación de compradores internacionales, ayudando a transformar desarrollos locales en activos de referencia internacional.
Más recientemente, Orozco ha participado activamente en la estructuración de plataformas de ventas transfronterizas para proyectos dirigidos a compradores de alto patrimonio neto (UHNW) de Estados Unidos, Europa y América Latina. Su trabajo abarca desarrollos residenciales de marca, complejos turísticos y desarrollos de uso mixto, y es ampliamente reconocido por su capacidad para alinear a los desarrolladores con los corredores, asesores y redes de inversores privados adecuados, en lugar de depender de una distribución de corretaje generalizada.
La incorporación de Orozco a SWAN formaliza una alineación de larga data y profundiza significativamente el alcance de la red en todo México, al tiempo que fortalece su relevancia para los desarrolladores globales que buscan acceso informado a compradores mexicanos.
La plataforma impulsada por asesores opera independientemente de las estructuras de corretaje tradicionales, brindando a los desarrolladores acceso directo a las personas que influyen en las decisiones de compra de personas de alto patrimonio neto en Estados Unidos, Europa, el Caribe y Medio Oriente.
“SWAN refleja la evolución de cómo se realizan las transacciones de bienes raíces de lujo en la actualidad”, dijo Neal J. Sroka. “Carlos aporta una amplia experiencia, resultados recientes y credibilidad que fortalecen aún más nuestra capacidad para operar a nivel transfronterizo al más alto nivel”.
“Los desarrolladores se centran cada vez más en la calidad por encima de la cantidad”, dijo Carlos Orozco. “SWAN se basa en relaciones de confianza e intermediarios informados, que es precisamente la forma en que se toman las decisiones en el sector inmobiliario de lujo a nivel internacional.”
Acerca de: Sroka Worldwide Advisory Network (SWAN)
SWAN es una red de asesoría global creada como una expansión de Sroka Worldwide Consulting, centrada en conectar a promotores de lujo y clientes de alto patrimonio a través de intermediarios de confianza y relaciones internacionales cuidadosamente seleccionadas. https://srokaworldwide.com
