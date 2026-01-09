RSVPchalets célèbre 20 ans à façonner l’expérience de la location de chalets

RSVPchalets fête 20 ans d’innovation au service de la location de chalets, reliant voyageurs et propriétaires autour de séjours inspirants en nature.

Ces 20 ans démontrent que l’innovation n’a de valeur que lorsqu’elle sert l’expérience réelle des gens” — Thomas Asselin

MONTRéAL, QC, CANADA, January 9, 2026 / EINPresswire.com / -- RSVPchalets souligne cette année 20 ans d’existence et d’évolution continue dans le secteur de la location de chalets et d’hébergements touristiques. Depuis ses débuts, la plateforme s’est imposée comme une référence pour la location de chalet et les voyageurs en quête de séjours en nature, tout en accompagnant les propriétaires dans la mise en valeur et la gestion de leurs propriétés, dans les laurentides , en Estrie, en Mauricie, ou ailleurs au Québec.Aujourd’hui présente au Québec, ailleurs au Canada, aux États-Unis et en France, RSVPchalets propose une vaste sélection de chalets à louer, de condos touristiques, de maisons de campagne et de résidences secondaires, situés dans des régions reconnues pour la richesse de leurs paysages et leur attrait touristique.Une vision fondatrice née avec le numériqueL’aventure débute en 2005 avec le lancement du site ChaletsQC.com. À l’origine, l’objectif est clair : centraliser l’offre de chalets à louer au Québec et simplifier la recherche d’hébergements pour les voyageurs, à une époque où les outils numériques commencent tout juste à transformer les habitudes de planification des vacances.« Dès le départ, l’idée était de rendre la location de chalets plus simple et plus accessible, autant pour les voyageurs que pour les propriétaires », explique Thomas Asselin, fondateur de RSVPchalets. « Nous voulions créer un point de rencontre fiable, où l’information est claire et où les propriétés sont mises en valeur avec sérieux. »Entre 2006 et 2008, la plateforme connaît une expansion rapide à travers le Québec. De nouvelles régions touristiques sont intégrées, l’offre se diversifie et ChaletsQC.com devient rapidement un acteur reconnu du marché, soutenu par la confiance croissante des propriétaires et des voyageurs.Structuration et ouverture à l’internationalEn 2009, une étape déterminante est franchie avec le lancement de la version 2 du site, accompagnée d’une version anglaise, ouvrant la porte à une clientèle élargie et amorçant une vision plus internationale. Cette évolution s’accompagne d’améliorations majeures de l’expérience utilisateur.L’année 2010 marque un tournant stratégique avec l’introduction du paiement en ligne, simplifiant considérablement le processus de réservation. La plateforme amorce alors son expansion à l’échelle canadienne et adopte officiellement le nom RSVPchalets, une identité qui traduit mieux sa mission. Inspiré de l’expression « Répondez, s’il vous plaît », le nom devient ici une invitation à « Réserver, s’il vous plaît », dans un esprit fluide et convivial.Une innovation continue au service de l’expérienceAu fil des années, RSVPchalets multiplie les améliorations technologiques.En 2011, une refonte visuelle modernise l’image de la plateforme et améliore son ergonomie.En 2012, l’intégration d’une API permet une gestion plus flexible des propriétés et une meilleure interconnexion des systèmes.En 2013, le lancement du blogue RSVPchalets et le développement d’une présence active sur les médias sociaux élargissent le rôle de la plateforme. RSVPchalets devient alors une source d’inspiration et de conseils autour du tourisme de nature, au-delà de la simple réservation.L’année 2014 voit l’arrivée d’un module de réservation complet, intégrant des outils avancés de gestion de calendrier et de tarification, renforçant la valeur offerte aux propriétaires tout en améliorant la fluidité du parcours des voyageurs.Une plateforme arrivée à maturitéEn 2015, le lancement de la quatrième version du site, l’ajout de nouveaux critères de recherche et une année record en matière de performance confirment la position de RSVPchalets comme acteur incontournable du marché.La dynamique se poursuit en 2016 avec une refonte graphique complète et la mise en ligne de la sixième version de la plateforme, marquant la meilleure année depuis le lancement en termes de croissance et de notoriété.Les années suivantes consolident cette maturité :- en 2017, l’ajout de la fonctionnalité import/export iCal facilite la synchronisation des calendriers ;- en 2018, une nouvelle section membres et la version 7 du site renforcent l’autonomie et l’expérience utilisateur.Plus récemment, en 2024, RSVPchalets intègre un module de certificat CITQ, facilitant la conformité réglementaire et renforçant la crédibilité de l’offre auprès des voyageurs comme des propriétaires.20 ans d’ancrage dans le tourisme de natureDepuis deux décennies, RSVPchalets met en valeur des hébergements situés en forêt, en montagne, au bord de l’eau ou à proximité des sentiers de randonnée, en phase avec l’évolution des attentes des voyageurs. Chaque propriété est présentée avec soin afin de simplifier la recherche, d’assurer la transparence et d’instaurer un climat de confiance.« Ces 20 ans démontrent que l’innovation n’a de valeur que lorsqu’elle sert l’expérience réelle des gens », souligne Thomas Asselin. « Notre ambition reste la même : continuer à évoluer avec les habitudes de voyage et rendre chaque séjour en nature simple, agréable et inspirant. »Célébrer les 20 ans de RSVPchalets, c’est souligner un parcours marqué par l’innovation, l’adaptation et une passion constante pour le tourisme de nature. C’est aussi reconnaître la contribution essentielle des propriétaires, partenaires et voyageurs qui ont façonné cette histoire.Après 20 ans, RSVPchalets regarde vers l’avenir avec la même énergie qu’à ses débuts, déterminée à poursuivre sa mission et à accompagner les prochaines générations de voyageurs vers des séjours mémorables en nature.

