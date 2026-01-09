Cozumel inaugura 2026 con el RTS Season Kickoff Camp del 12 al 16 de enero

Cozumel da la bienvenida a 2026 como sede del RTS Season Kickoff Camp.

Cozumel inicia el 2026 como sede del RTS Season Kickoff Camp, un evento que reúne talento deportivo del 12 al 16 de enero en la isla.

MEXICO CITY, MEXICO, January 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- Con cada hotel en Cozumel como eje de hospitalidad y logística, el 2026 RTS Season Kickoff Camp, que se realizará del 12 al 16 de enero, ubica a la isla como sede estratégica para encuentros deportivos y de planeación internacional, alineados con la creciente demanda de destinos especializados en turismo deportivo y de negocios.

Cozumel abre el calendario internacional de entrenamientos 2026

El inicio de año marcará un punto clave para el turismo especializado en México con la llegada del 2026 RTS Season Kickoff Camp. Durante cinco días, atletas, staff técnico y organizadores se reunirán en Cozumel para dar arranque formal a la temporada, consolidando a la isla como un punto de referencia para camps deportivos de alto nivel.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, el turismo deportivo genera estancias más largas y un gasto promedio superior al del viajero tradicional, lo que convierte a este tipo de eventos en un motor relevante para la economía local.

Infraestructura hotelera y valor estratégico del destino

La elección de Cozumel no es casual. La oferta de hoteles en Cozumel responde a estándares internacionales en hospedaje, conectividad y servicios especializados para grupos.

La isla cuenta con más de 4,000 cuartos de hotel y una infraestructura orientada tanto al descanso como a la preparación física, de acuerdo con cifras oficiales del sector turístico estatal.

Además, su flujo aéreo de pasajeros de Estados Unidos y diversas ciudades de México facilita la llegada de participantes internacionales, reforzando su competitividad frente a otros destinos del Caribe.

Turismo deportivo como una tendencia en crecimiento

El mercado global de turismo deportivo mantiene una tendencia al alza. Estudios de la Organización Mundial del Turismo estiman que este segmento crece a una tasa anual superior al 17%, impulsado por eventos de preparación, torneos y camps de pretemporada. En México, destinos de playa con infraestructura sólida concentran una parte importante de esta demanda.

En este contexto, Cozumel cumple la expectativa al ser un destino ideal donde encontrar entrenamiento, recuperación y experiencia turística, una fórmula cada vez más valorada por organizadores internacionales.

Impacto económico y proyección para 2026

Eventos como el 2026 RTS Season Kickoff Camp, tienen un impacto directo en la economía local. Según datos de Datatur, los visitantes asociados a eventos deportivos gastan entre 20% y 30% más que el turista promedio, especialmente en hospedaje, alimentos y servicios especializados.

Este tipo de encuentros también fortalece la ocupación hotelera en temporada media, contribuyendo a una distribución más equilibrada del flujo turístico a lo largo del año.

Cozumel refuerza su perfil como sede de eventos especializados

Con este camp, Cozumel reafirma su capacidad para albergar eventos que van más allá del turismo vacacional tradicional. La combinación de naturaleza, infraestructura hotelera, servicios profesionales y conectividad coloca a la isla en una posición estratégica para el calendario deportivo y corporativo de 2026.

El 2026 RTS Season Kickoff Camp se suma así a un movimiento latente que consolida a Cozumel como un destino competitivo y versátil dentro del turismo internacional.

