mejor WMS/SGA para ecommerce, Shopify y 3PL

SPAIN, February 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- PULPO WMS refuerza su posicionamiento en el mercado hispanohablante como el software que ayuda a marcas y operadores logísticos a profesionalizar su operación de almacén para comercio electrónico. En España, donde el término más habitual es SGA (Sistema de Gestión de Almacenes), y en México, donde muchas empresas buscan software de bodega, PULPO WMS se presenta como una alternativa más moderna para escalar el fulfillment con control, trazabilidad y eficiencia: Mejor WMS para ecommerce.

El crecimiento del ecommerce en España y México sigue elevando la exigencia operativa dentro del almacén: más pedidos, más SKUs, más devoluciones y mayores picos estacionales. En España, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) reportó que la facturación del comercio electrónico en el 4T de 2024 alcanzó 25 742 M€ (+13,4% interanual) y superó los 478 millones de transacciones (+10,7%), una señal directa de que el volumen de compras —y por extensión, el volumen a gestionar en operaciones— continúa en ascenso.

En México, el crecimiento del canal también se refleja en el valor total del mercado y en la adopción: de acuerdo con AMVO (Asociación Mexicana de Venta Online), las ventas online retail alcanzaron 789,7 mil millones de pesos en 2024 (+20% vs 2023) y 67,2 millones de personas compraron por canales digitales durante ese año. Para marcas y 3PL, este contexto implica una realidad práctica: el “volumen anual” no solo crece, también se vuelve más complejo de ejecutar con precisión y rentabilidad.

“En ecommerce, los equipos de almacén trabajan contra el reloj: si el sistema no reduce fricción y no guía con precisión, cada error se convierte en coste, retraso y mala experiencia para el cliente”, señaló Thomas Kircheis, CEO de PULPO WMS. “Nuestro objetivo es que las operaciones ganen velocidad sin perder control, con procesos claros, automatización y visibilidad en tiempo real”.

Qué buscan las operaciones cuando evalúan un WMS/SGA para ecommerce

PULPO WMS está orientado a cubrir las necesidades típicas de operaciones de comercio electrónico y fulfillment, incluyendo:

• Control de inventario con trazabilidad por ubicación, con visibilidad detallada del stock para reducir discrepancias.

• Picking y packing guiados con escaneo para disminuir errores de preparación y devoluciones.

• Soporte para operaciones con productos complejos, por ejemplo lotes, caducidades y números de serie (según el tipo de mercancía).

• Arranque ágil y adopción rápida por el equipo, con foco en minimizar el tiempo de aprendizaje, incluso con personal mínimamente calificado.

• Herramientas para estandarizar procesos y sostener la calidad operativa incluso con rotación de personal o aumentos estacionales de volumen.

Diferenciadores clave de PULPO WMS para ecommerce y fulfillment

Además de cubrir los “básicos” que exige una operación moderna, PULPO WMS se diferencia por una base tecnológica y una experiencia de usuario orientadas a crecer sin fricción:

• API abierta y flexible (enfoque API-first) para integrarse con software moderno que cuente con API, como ERPs, plataformas de gestión de inventarios, herramientas de envío y sistemas de comercio electrónico.

• Mejor usabilidad con app nativa, diseñada para acelerar el aprendizaje y estandarizar la ejecución diaria con procesos guiados.

• Implementación rápida y puesta en marcha ágil para empezar a capturar valor antes, con menor carga técnica.

• Opciones de optimización y automatización de procesos (reglas operativas, flujos y estandarización) que reducen tareas manuales y elevan la productividad, impulsando un ROI (retorno de inversión) más rápido y significativo.

Shopify: sincronización operativa para tienda en línea (y Shopify Plus)

Para marcas que venden en Shopify, PULPO ofrece una propuesta específica de integración y operación orientada a mantener inventario y pedidos alineados entre tienda y almacén/bodega, reduciendo riesgos de sobreventa y mejorando la velocidad de preparación: Sistema de gestion de almacenes (WMS) para Shopify.

La adopción y el impacto se reflejan en casos reales en México: SportsCenter, retailer de artículos deportivos, reportó que con PULPO WMS logró escalar su operación y capacidad de procesamiento de pedidos en Shopify.

“Elegimos PULPO por velocidad, simplicidad y escalabilidad: estábamos completamente operativos en menos de un mes.”

— Sergio Aguilar, Jefe de Negocio Digital, SportsCenter (México)

3PL y operadores logísticos: multi-cliente, transparencia y control del margen

Para operadores logísticos, fulfillers y 3PL que gestionan mercancía de múltiples marcas, la exigencia es doble: entregar servicio impecable y, al mismo tiempo, entender la rentabilidad real por cliente. Además, PULPO WMS recientemente lanzó un módulo de billing (facturación) para operadores 3PL y fulfillers, diseñado para consolidar cargos por servicio y facturar de forma precisa, impulsando la rentabilidad. PULPO WMS está diseñado para facilitar la operación multi-cliente, mejorar la transparencia del inventario y pedidos, y habilitar analítica para la toma de decisiones: WMS para 3pl.

En un mercado donde los clientes exigen visibilidad y SLAs más estrictos, la estandarización de procesos, la trazabilidad operacional y la capacidad de integrar sistemas (vía API) se convierten en diferenciales competitivos para quien presta servicios logísticos.

Disponibilidad

PULPO WMS está disponible para empresas de comercio electrónico, tiendas en línea, mayoristas y operadores logísticos que buscan modernizar su operación de almacén/bodega con un enfoque escalable y orientado a resultados.

Acerca de PULPO WMS

PULPO WMS es un sistema de gestión de almacenes (WMS/SGA) en la nube, diseñado para ecommerce, mayoristas y operaciones 3PL. Ayuda a optimizar procesos como recepción, ubicaciones, inventario, picking, packing y expedición, con foco en reducir errores, aumentar productividad y mejorar la visibilidad operativa en toda la cadena interna del almacén/bodega.

