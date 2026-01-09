Settore HoReCa e lavoro in Italia: cresce la domanda di baristi
Cresce la ricerca di baristi nel settore HoReCa: Workface registra un aumento significativo della domanda tra bar, caffetterie e strutture ricettive italianeITALY, January 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- Settore HoReCa e lavoro in Italia: cresce la domanda di baristi
Nel contesto dell’economia italiana e delle dinamiche occupazionali del settore HoReCa, termine che identifica l’insieme delle attività di hotellerie, ristorazione e caffetteria, Workface, app italiana dedicata all’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro, rileva un incremento significativo delle ricerche associate alla dicitura “cerco barista”, espressione sempre più ricorrente nel linguaggio utilizzato da bar, caffetterie e strutture ricettive per individuare una delle figure chiave del comparto.
Le analisi condotte da Workface evidenziano come la domanda di personale per ruoli legati al servizio al banco, alla caffetteria e alla gestione operativa quotidiana continui a crescere, come confermato dall’aumento delle ricerche legate alla dicitura “cerco barista”. Il trend interessa sia i grandi centri urbani sia le aree a maggiore vocazione turistica, con un’accelerazione nelle fasi stagionali di maggiore affluenza.
“L’espressione ‘cerco barista’ fotografa una necessità strutturale del settore HoReCa italiano, caratterizzato da un’elevata rotazione del personale e da una costante esigenza di disponibilità immediata”, osserva il team di analisi di Workface. “Le attività necessitano di strumenti semplici e rapidi per intercettare profili operativi in tempi compatibili con le esigenze del servizio.”
In questo scenario, Workface si propone come app pensata per rispondere alle esigenze del tessuto imprenditoriale italiano, semplificando i processi di selezione e favorendo un contatto diretto e trasparente tra aziende e candidati, anche per impieghi part-time o stagionali. La piattaforma contribuisce a ridurre le tempistiche di assunzione e a migliorare l’efficienza dei processi di ricerca nei settori caratterizzati da elevata intensità di lavoro.
L’evoluzione delle ricerche legate alla dicitura “cerco barista” conferma il ruolo centrale del comparto bar e caffetterie all’interno dell’economia dei servizi in Italia, evidenziando la necessità di soluzioni digitali in grado di accompagnare un mercato del lavoro sempre più orientato alla rapidità, alla flessibilità e alla semplicità di accesso.
Ilaria d'Alberti
C.S. Business Projects Srl
+39 328 177 1916
ilaria@skyrocketmktg.com
Visit us on social media:
Instagram
Facebook
TikTok
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.