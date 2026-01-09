OLIVEDA International y OLIVE TREE PEOPLE inician su expansión global

The Story of OLIVE TREE PEOPLE the difference: OLIVEDA 100% pure power Vogue Shooting in the olive groves

OLIVE TREE PEOPLE, la empresa de Waterless Beauty de más rápido crecimiento, lleva el Waterless Movement a Europa.

SEVILLA, ANDALUSIA , SPAIN, January 9, 2026 / EINPresswire.com / -- Santa Mónica, California: Con un crecimiento superior al 1900 % en EE. UU. en 2024 y 2025, la apertura del mercado canadiense en julio de 2025 y una valoración empresarial de más de mil millones de dólares en mayo de 2025, OLIVE TREE PEOPLE no solo es la empresa de belleza sin agua de más rápido crecimiento, sino que, a partir del 29 de diciembre de 2025 está en camino de llevar el movimiento sin agua a Europa.El fundador y director general, Thomas Lommel, explica:«Después de más de 22 años en el comercio minorista europeo, no fue una decisión fácil despedirnos por completo de todos los puntos de venta que hemos construido durante este tiempo, especialmente en Alemania, Austria, Suiza y España.Sin embargo, estoy firmemente convencido de que el camino directo al cliente, a través del modelo «directo al consumidor», tal y como lo hemos estado practicando con gran éxito durante casi tres años en Estados Unidos, es el futuro, especialmente para innovaciones únicas como Waterless Beauty No nos limitamos a vender productos, sino que informamos sobre el tema de Waterless Beauty e inspiramos a nuestros clientes, por ejemplo, a realizar un «chequeo del cuarto de baño» en su casa para descubrir que el 99 % de todos los productos de belleza se basan en hasta un 70 % de agua destilada y aceites refinados.Una vez que nuestros clientes comprenden la diferencia esencial entre los cosméticos convencionales y Waterless Beauty, les ofrecemos la oportunidad de probar nuestros productos durante 365 días.La mayoría de nuestros clientes descubren Waterless Beauty a través de uno de nuestros más de 70 000 asesores de Waterless Beauty. Muchos de ellos, después de probar los productos, se convierten en fieles seguidores y nos recomiendan, principalmente por las tres razones siguientes:1. Los resultados antes y después de nuestros productos hablan por sí mismos.2. Waterless Beauty es la próxima generación de belleza limpia y el segmento de más rápido crecimiento en toda la industria de la belleza.3. El agua que no utilizamos en nuestros productos la llevamos a las personas de África construyendo pozos in situ. Esto significa agua de manantial limpia en lugar de agua potable contaminada y ofrece a los niños la oportunidad de volver a la escuela en lugar de pasar varias horas al día acarreando bidones de agua.La industria de la belleza se encuentra bajo una enorme presión, ya que cada vez más personas se dan cuenta de que el agua es un derecho humano fundamental y de que el impacto medioambiental causado por la industria de la belleza, como la contaminación y el consumo de agua, está aumentando drásticamente.Esta es una de las razones por las que la belleza sin agua es el sector de más rápido crecimiento en la industria de la belleza, y OLIVE TREE PEOPLE es la empresa de más rápido crecimiento en el sector de la Waterless Beauty. ¡A partir del 29 de diciembre también en Europa!».Acerca de Oliveda International, Inc.OLIVEDA International, Inc. y su filial OLIVE TREE PEOPLE Inc., así como las empresas europeas OLIVE TREE PEOPLE Europe AG, OLIVEDA Deutschland GmbH y Olive Tree Farmers SL, fueron fundadas por el inversor inmobiliario alemán Thomas Lommel. La empresa cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión y certificación ecológica del cultivo de olivos de montaña, en la obtención de aceites de oliva virgen extra de primera calidad y galardonados internacionalmente, en la extracción de hidroxitirosol, así como en la fabricación y distribución de productos cosméticos y de belleza holísticos sin agua relacionados con el olivo.Thomas Lommel es el inventor de la terapia del olivo «10 años en 14 días», así como del «Olive-Matcha», basado en hojas de olivo molidas. También es único el sustituto del café desarrollado por Lommel, «Olive Mush», a base de hojas de olivo e hidroxitirosol. Además, Lommel opera con éxito en el sector de la atención plena, en rápido crecimiento, con la «meditación Olive-Tree-Sound-Bath» desarrollada por él mismo y las frecuencias de sus olivos, a las que da acceso en todo el mundo. Además de las marcas de cosméticos registradas OLIVEDA y LA Dope, también pertenecen a la cartera de marcas OLIVE re:connected to Nature, The Intuition of Nature, Olive Mush y Olive Rose.Thomas Lommel es considerado el mayor conservacionista de la región andaluza de Arroyomolinos de León, donde cultiva y protege de forma sostenible más de 30 000 olivos centenarios de montaña.Con su fundación Thomas Lommel, lleva el agua que no utiliza en sus productos de belleza sin agua a la población africana mediante la construcción de pozos de agua in situ.Tras su retirada en 2025 de la red europea de tiendas con miles de puntos de venta, OLIVEDA Deutschland GmbH gestiona actualmente la distribución online y sus propias tiendas insignia en Berlín y Düsseldorf.Los conceptos de tratamiento de la marca son únicos en el mundo y su eficacia ha sido confirmada por la medicina convencional. Encontrará información detallada en el libro The Olive Tree Therapy – 10 Years in 14 Days, de la autora Daniela Jambrek.«Waterless Beauty» ha sido descrita como «The Next Big Thing» en revistas como Vogue EE. UU., Harper’s Bazaar, InStyle, Elle, Madame, Forbes y muchas otras publicaciones especializadas, así como por Mintel, un instituto de investigación prospectiva líder a nivel mundial. Gigi Hadid y muchas otras celebridades son fans de OLIVEDA y apoyan el éxito de la marca.Para obtener más información sobre OLIVEDA International, Inc., así como sobre sus filiales, empresas asociadas y marcas, visite www.olivetreepeople.com

OLIVE TREE PEOPLE Story

