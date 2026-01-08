Bienestar en el Año Nuevo será el Enfoque de En Sintonía con el Concejo, el Viernes a las 2 p.m. por Radio América 

MARYLAND, August 1 - ROCKVILLE, Md., 8 de enero del 2025—Los invitados de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Gaby Romo, psicoterapeuta; Luis Aguirre, gerente de programas en la Iniciativa de Salud Latina (LHI); y Ana Arriaza, gerente de alcance comunitario del Departamento de Protección Ambiental del Condado de Montgomery (DEP). El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 9 de enero a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music.

Esta primera edición del 2026 se centrará en comenzar el año nuevo priorizando y protegiendo nuestro bienestar mental y físico. El programa se iniciará con una conversación con Gaby Romo, quien compartirá estrategias prácticas para ayudar a la audiencia a establecer resoluciones de Año Nuevo realistas y alcanzables. También ofrecerá orientación sobre cómo mantener una actitud positiva ante la vida, manejar el estrés diario, crear hábitos saludables y lograr un equilibrio tanto en la vida personal como familiar.

El programa continuará con una conversación con el Dr. Aguirre, quien enfatizará la importancia de la salud física. Compartirá información valiosa y práctica para ayudar a los residentes a alcanzar sus metas de salud y bienestar en el 2026, incluyendo estrategias de prevención, detección temprana y cuidado a largo plazo. El Dr. Aguirre también destacará la importancia de los chequeos médicos regulares, mantener rutinas saludables y tomar medidas proactivas para protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias durante la temporada de gripe.

El programa concluirá destacando la Ley “Trae Tu Propia Bolsa” en el Condado de Montgomery. Con vigencia a partir del 1 de enero, la ley introduce nuevos requisitos destinados a reducir el uso del plástico, fomentar hábitos de compra sostenibles y promover la responsabilidad ambiental en todo el condado. La legislación fue patrocinada por la Concejal Kate Stewart y aprobada por unanimidad por el Concejo.

El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C.