L'agence parisienne optimise la visibilité des médecins sur Google, ChatGPT, Claude et Perplexity

Le SEO médical ne se limite plus à Google. Les patients utilisent massivement ChatGPT et autres IA. Notre mission est de garantir que nos clients soient recommandés par ces outils,” — David Hauptschein

PARIS, ILE DE FRANCE, FRANCE, January 8, 2026 / EINPresswire.com / -- Agenceweb-sante.fr, agence SEO spécialisée dans le secteur médical, annonce le lancement de sa méthodologie exclusive de "SEO Augmenté par l'Intelligence Artificielle", une approche novatrice qui optimise simultanément la visibilité des professionnels de santé sur les moteurs de recherche traditionnels et les nouveaux assistants conversationnels comme ChatGPT, Claude, Perplexity et Gemini.Une révolution dans le référencement médicalAlors que 73% des patients effectuent désormais des recherches de santé en ligne avant de consulter un professionnel, et que 40% utilisent des outils d'IA conversationnelle pour obtenir des informations médicales, Adgency360 a développé une expertise unique permettant aux médecins, chirurgiens et centres médicaux d'être visibles sur l'ensemble de ces canaux digitaux."Le paysage de la recherche d'information médicale a radicalement changé", explique David Hauptschein, Directeur d'Agence-web-sante.fr. "Nos clients ne peuvent plus se contenter d'être bien positionnés sur Google. Ils doivent également être référencés et recommandés par les grands modèles de langage qui sont en train de devenir les nouveaux points d'entrée de l'information santé."Une Méthodologie Exclusive en 4 PiliersLa méthode "SEO Augmenté par l'IA" d'Agence-web-sante.fr repose sur quatre axes stratégiques :1. Optimisation traditionnelle avancéeArchitecture SEO technique irréprochableStratégie de contenu médical conforme aux guidelines E-E-A-T de GoogleNetlinking de qualité avec sources médicales autoritaires2. Optimisation pour les LLM (Large Language Models)Structuration des contenus pour maximiser l'indexation par ChatGPT, Claude, PerplexityCréation de contenus riches en données factuelles et sources vérifiablesOptimisation des schémas de données médicales (Schema.org)3. Stratégie de Contenu HybrideArticles de blog optimisés dual-SEO (Google + IA)Fiches pratiques patient structurées pour la recherche conversationnelleTémoignages et cas cliniques enrichis sémantiquement4. Mesure et Analyse Cross-CanalTracking de la visibilité Google Search ConsoleMonitoring des citations dans les outils d'IA conversationnelleRapports mensuels de performance multi-canalDes Résultats Mesurables pour les Professionnels de SantéDepuis le lancement de cette approche, Adgency360 a accompagné plus de 50 professionnels de santé en France, incluant des dentistes, chirurgiens esthétiques, centres médicaux et praticiens spécialisés. Les résultats montrent :+150% de visibilité moyenne sur les requêtes médicales ciblées+80% de trafic qualifié vers les sites web des praticiens+60% de prises de rendez-vous en lignePrésence vérifiée dans les réponses des assistants IA pour 85% des clientsConformité et éthique Médicale"Notre approche respecte scrupuleusement la déontologie médicale du Conseil national de l'Ordre des médecins: par exemple", précise David Hauptschein. "Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients médecins pour garantir que chaque contenu publié respecte les normes du Conseil de l'Ordre et les exigences de la Haute Autorité de Santé."À Propos d'Agence-web-sante.frAgence Web Sante est une agence SEO spécialisée exclusivement dans l'accompagnement des professionnels de santé. L'agence combine une expertise technique pointue en référencement naturel avec une connaissance approfondie du secteur médical et de ses contraintes réglementaires. Agence Web Sante accompagne dentistes, chirurgiens esthétiques, oncologues, médecins spécialistes, centres médicaux et cliniques dans leur stratégie de visibilité digitale.Contact Presse et InformationsPour plus d'informations sur les services de SEO augmenté par l'IA pour professionnels de santé, ou pour planifier une démonstration, contactez :David HauptscheinCEO - Agence Web SantéEmail : contact@agence-web-sante.frTéléphone : +33 1 06 19 03 39 57Site web : https://www.agence-web-sante.fr/

