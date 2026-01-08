La Gobernadora Hochul Anuncia Inversiones para Ofrecer Cuidado Infantil Universal a los Niños Menores de Cinco Años de Nueva York — la Gobernadora y el Alcalde Mamdani Lanzarán el Cuidado Infantil Gratuito para Niños de Dos Años en la Ciudad de Nueva Y…

La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy una inversión sin precedentes como siguiente paso para ofrecer cuidado infantil universal y asequible para niños menores de cinco años en todo el estado de Nueva York. La gobernadora se asociará con el alcalde Zohran Mamdani para ofrecer cuidado infantil gratuito para niños de dos años en la ciudad de Nueva York, además de fortalecer el programa 3K existente para lograr la atención universal y, en última instancia, atender a todas las familias de la ciudad.

En 2026, el Estado continuará ampliando el acceso a programas de cuidado infantil de alta calidad en todo el estado, a través de una diversidad de modelos, lo que ahorrará a las familias de Nueva York miles de millones de dólares cada año. Desde que asumió el cargo, la Gobernadora Hochul ya ha tomado importantes medidas para ampliar el acceso al cuidado infantil asequible para las familias mediante una inversión de más de 8 mil millones de dólares en la infraestructura de cuidado infantil del Estado, ampliando drásticamente el acceso, como parte de la preparación para la implementación del cuidado infantil universal en todo el estado.

“Hay algo en lo que todas las familias de Nueva York pueden estar de acuerdo: el costo del cuidado infantil es simplemente demasiado alto”, dijo la Gobernadora Hochul. “Como la primera Gobernadora de Nueva York que es madre, luchar por las familias neoyorquinas siempre ha sido fundamental en mi agenda. Desde que asumí el cargo, he priorizado a las familias, trabajando para que nuestro estado sea más asequible y sentando las bases para ofrecer cuidado infantil universal. Hoy me enorgullece colaborar con el Alcalde Mamdani y otros líderes de todo el estado para hacer realidad este proyecto, transformando esos cimientos en una hoja de ruta concreta que transformará la vida de los padres trabajadores y los niños de todo nuestro estado.”

El Alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, declaró, “Durante los últimos 14 meses, nació un movimiento para luchar por una ciudad donde cada neoyorquino pudiera permitirse una vida digna y cada familia pudiera criar a sus hijos. Hoy, la Gobernadora Hochul y yo nos unimos a este movimiento al celebrar nuestro compromiso conjunto con el cuidado infantil universal. Esta victoria representa mucho más que un triunfo de la colaboración entre el gobierno municipal y estatal: es la prueba de que cuando los neoyorquinos se unen, podemos transformar la forma en que el gobierno atiende a las familias trabajadoras”.

Las inversiones del Discurso sobre el Estado del Estado de la Gobernadora Hochul se comprometerán a brindar cuidado infantil asequible para casi 100.000 niños más. Gracias a esta inversión adicional de 1.700 millones de dólares, la inversión total para el año fiscal 2027 ascenderá a 4.500 millones de dólares para servicios de cuidado infantil y preescolar en todo el estado.

Como parte del Discurso sobre el Estado del Estado de la Gobernadora Hochul para 2026, esta propuesta permitirá:

Hacer que la educación preescolar sea verdaderamente universal en todo el estado,

Colaborar con la ciudad de Nueva York para lanzar el nuevo programa insignia del alcalde, 2-Care, y finalmente cumplir la promesa del acceso universal a la educación para niños de 3 años en la ciudad de Nueva York,

Apoyar a otros condados en el desarrollo de nuevos programas piloto de cuidado infantil que ofrezcan atención asequible de alta calidad a las familias, independientemente de sus ingresos, y

Ampliar los subsidios para el cuidado infantil a decenas de miles de familias adicionales.

Junto con estos compromisos, la Gobernadora creará una Oficina de Cuidado Infantil y Educación Temprana para dirigir la implementación de un cuidado infantil universal de alta calidad para las familias de Nueva York.

El anuncio de hoy se basa en las medidas que la Gobernadora Hochul ha tomado para ampliar el acceso al cuidado infantil asequible para las familias, sentando las bases para la implementación del cuidado infantil universal en todo el estado. En concreto, el Estado ya ha:

Duplicado con creces el número de niños que reciben vales para el cuidado infantil en tan solo cuatro años, con un aumento de casi el 25% solo en los últimos 12 meses.

Proporcionado más de 8.600 millones de dólares para el cuidado infantil, incluyendo más del doble de la financiación para subsidios. • Amplió drásticamente el número de familias elegibles al aumentar el ingreso máximo del 200 por ciento del nivel de pobreza federal (aproximadamente $64,000 para una familia de cuatro) al máximo permitido por la ley federal: el 85 por ciento del ingreso medio estatal (aproximadamente $114,000 para una familia de cuatro).

Hizo que el cuidado infantil fuera más asequible al reducir la cantidad que pagan quienes reciben subsidios, limitando los costos a $15 por semana para la mayoría de las familias.

Aumentó las tasas de reembolso para los proveedores en casi un 50 por ciento, lo que les ayuda a retener al personal y brindar atención de calidad a los niños en todo el estado.

Apoyó la futura creación de miles de plazas de cuidado infantil y nuevos centros a través de más de $150 millones en financiación de capital.

Logrando una educación preescolar verdaderamente universal

Si bien los niños de cuatro años en algunas partes de Nueva York han tenido acceso a la educación preescolar durante mucho tiempo, hay docenas de distritos escolares que aún no han podido ofrecerla. La Gobernadora Hochul está brindando apoyo adicional para garantizar una educación preescolar verdaderamente universal para todos los niños de cuatro años en el estado para el comienzo del año escolar 2028-2029.

La Gobernadora no solo financiará plazas adicionales para lograr la universalidad, sino que también aumentará la financiación para las plazas existentes, elevándolas al mayor de $10,000 o la ayuda básica por alumno seleccionada actualmente por el distrito escolar correspondiente, para que los distritos tengan lo que necesitan para brindar educación preescolar de alta calidad. Esta combinación refleja un compromiso de aproximadamente quinientos millones de dólares y garantizará que todos los niños del estado de Nueva York ingresen al jardín de infantes listos para aprender.

Lanzamiento de 2-Care y logro del acceso universal a 3K en la ciudad de Nueva York

La ciudad de Nueva York ya ha lanzado la educación preescolar universal y 3K, y la Gobernadora Hochul se asociará con el Alcalde Zohran Mamdani para extender este programa a edades más tempranas y lanzar una iniciativa sin precedentes para ofrecer cuidado infantil completamente gratuito para niños de dos años en la ciudad de Nueva York. La gobernadora se compromete a financiar completamente los dos primeros años de implementación del programa en la ciudad. Según lo previsto por la nueva administración municipal, el primer año del programa se centrará en las áreas con mayores necesidades seleccionadas por la ciudad de Nueva York y se ampliará para atender a todas las familias interesadas en toda la ciudad para el cuarto año. Además, la Gobernadora colaborará con el Alcalde para fortalecer y mejorar el programa 3K de la ciudad y garantizar que cumpla su promesa de acceso universal.

Acceso continuo a programas de asistencia para el cuidado infantil a bajo costo y asequibles

Bajo el liderazgo de la Gobernadora Hochul, Nueva York ha duplicado con creces la inversión en el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCAP) del estado, que proporciona subsidios para ayudar a las familias de bajos ingresos a acceder al cuidado infantil. Al aumentar drásticamente las inversiones del estado en el programa y ampliar los criterios de elegibilidad, el programa ahora apoya a 2.5 veces más niños —100,000 adicionales— que cuando la Gobernadora Hochul asumió el cargo; el número de niños atendidos ha aumentado casi un 25 por ciento solo en el último año. La mayoría de las familias de los 170,000 niños atendidos por el programa pagan no más de $15 por semana por el cuidado infantil.

Este año, la Gobernadora Hochul continuará aumentando la inversión del estado en subsidios para el cuidado infantil para quienes más lo necesitan con una inversión adicional de $1.2 mil millones, lo que eleva el total disponible para subsidios a más de $3 mil millones. Esto es más de 3.5 veces más que los $832 millones proporcionados antes de que la Gobernadora asumiera el cargo, y un aumento de casi el 40 por ciento con respecto a lo asignado en el Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2026.

Proyectos piloto de modelos innovadores de cuidado comunitario en los condados de Nueva York

En 2026, la Gobernadora Hochul lanzará nuevos e innovadores proyectos piloto para niños en condados fuera de la ciudad de Nueva York que también estén listos para implementar el cuidado infantil de manera más amplia en sus comunidades. La Gobernadora lanzará un nuevo proyecto piloto del Estado de Nueva York, diseñado para apoyar a los condados en su camino hacia el acceso universal a un cuidado infantil asequible, durante todo el año y de jornada completa para miles de familias en estas comunidades, independientemente de sus ingresos. Los programas serán una colaboración conjunta entre los condados participantes y el Estado de Nueva York.

Oficina de Cuidado Infantil y Educación Temprana

Una nueva Oficina de Cuidado Infantil y Educación Temprana impulsará la implementación de un cuidado infantil universal de alta calidad en el Estado de Nueva York. La Oficina supervisará y apoyará la implementación de la educación preescolar universal, la inversión continua en el programa 3K, el lanzamiento de 2-Care y otras opciones innovadoras de cuidado, la expansión y mejora de los vales y el apoyo continuo a la fuerza laboral. Apoyo a la fuerza laboral mediante la formación de educadores de la primera infancia

El plan de la Gobernadora Hochul para fortalecer la fuerza laboral de educación infantil en Nueva York incluye la ampliación de las becas de formación profesional existentes, la búsqueda de oportunidades para nuevas becas Pell para la fuerza laboral y la instrucción a SUNY y CUNY para que implementen diversas medidas para ampliar y optimizar los programas de educación infantil.

Ampliación del crédito fiscal por cuidado de hijos y dependientes para brindar un mejor apoyo a las familias

La Gobernadora Hochul ampliará y simplificará el crédito fiscal por cuidado de hijos y dependientes para proporcionar un beneficio adicional promedio de $575 a 230,000 contribuyentes. También llevará a cabo una revisión exhaustiva de los incentivos fiscales existentes para los empleadores con el objetivo de ayudarlos a satisfacer mejor las necesidades de cuidado infantil de sus empleados.