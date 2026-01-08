Omni Shell Ltd startet den Bau der ersten Festkörperbatterie-Produktion; Planung des zweiten Standorts läuft.

TORONTO, ONTARIO, CANADA, January 8, 2026 /EINPresswire.com/ -- Omni Shell Ltd hat heute den Beginn des Baus ihrer ersten Produktionsstätte für Festkörperbatterien bekannt gegeben. Dies markiert den Übergang des Unternehmens von der Technologieentwicklung in die Phase der Produktionserstellung. Die Anlage soll die frühe industrielle Produktion von Festkörperbatterien für die Elektromobilität, stationäre Energiespeicherung und industrielle Energieanwendungen unterstützen.

Das Projekt stellt den ersten speziell für die Festkörperbatterietechnologie gebauten Produktionsstandort von Omni Shell dar. Die Anlage ist so konzipiert, dass sie kontrollierte, wiederholbare Fertigungsprozesse unterstützt und die erforderlichen Betriebsdaten liefert, um den Ertrag, die Qualitätskontrolle und die Kostenstrukturen vor einer breiteren Kapazitätserweiterung zu verfeinern.

Parallel dazu hat Omni Shell die Planungsaktivitäten für eine zweite Produktionsstätte vorangetrieben, die das langfristige Wachstum der Kapazität unterstützen soll, abhängig von den Marktbedingungen, der Verfügbarkeit von Kapital und der betrieblichen Leistung des ersten Standorts.

Festkörperbatterie-Architekturen ersetzen flüssige oder gelartige Elektrolyte durch feste Materialien – ein Designansatz, der voraussichtlich die thermische Stabilität und Sicherheit verbessert, während er höhere Energiedichte und schnellere Ladeeigenschaften im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Zellen unterstützt. Obwohl die Technologie ein erhebliches Leistungspotenzial bietet, sind weitere Arbeiten erforderlich, um die Produktionsrate, die Lieferketten und die Wirtschaftlichkeit der Einheiten zu optimieren.

„Der Beginn des Baus unserer ersten Produktionsstätte stellt einen wichtigen Schritt dar, um von der Entwicklung zur Umsetzung überzugehen“, sagte ein Sprecher von Omni Shell Ltd. „Unser Fokus liegt auf einer disziplinierten Skalierung – der Etablierung stabiler Fertigungsprozesse, der Validierung von Kostenschätzungen und der schrittweisen Erweiterung der Kapazitäten in Phasen, die mit der Kundennachfrage und der Kapitaleffizienz in Einklang stehen.“

Kurzfristige Ausführungsprioritäten

Die aktuellen operativen Prioritäten von Omni Shell umfassen:

• den Abschluss des Baus und die Inbetriebnahme der ersten Produktionsstätte;

• die Implementierung von Industrie-Qualitäts-, Sicherheits- und Prozesskontrollsystemen;

• die Generierung von Produktions- und Kostendaten zur Unterstützung von Skalierungsentscheidungen; und

• die Fortschritte bei der Planung und Standortbewertung für eine zweite Produktionsstätte.

Diese Maßnahmen unterstützen die Strategie von Omni Shell, sich als skalierbaren Anbieter von Energiespeicherlösungen der nächsten Generation zu etablieren und gleichzeitig das Ausführungsrisiko während des Übergangs zur Fertigung zu managen.

Über Omni Shell Ltd

Omni Shell Ltd ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das fortschrittliche Energiespeicherlösungen entwickelt und kommerzialisiert. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören Forschung, Entwicklung und Herstellung von Batterietechnologien der nächsten Generation für Mobilitäts-, Industrie- und Energiemanagementanwendungen



