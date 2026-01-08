ThinAir® de Excel Dryer gana máximos honores por innovación y sostenibilidad

El secador de manos ThinAir® con filtración HEPA electrostática (eHEPA®) ha recibido múltiples premios por innovación, higiene y sostenibilidad.

Reconocido por FacilitiesNet, SEAL Awards y Business Intelligence Group por su avance en higiene, eficiencia e impacto Ambiental

Ganar estos premios refuerza nuestro compromiso de crear productos que hagan las instalaciones más limpias, ecológicas y eficientes.” — William Gagnon, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones

EAST LONGMEADOW, MA, UNITED STATES, January 8, 2026 / EINPresswire.com / -- Excel Dryer, Inc. anunció que su secador de manos ThinAircon filtración HEPA electrostática (eHEPA) ha recibido múltiples premios por su innovación, higiene y sostenibilidad. El secador fue galardonado con el Premio Vision Wellness & Sustainability de FacilitiesNet , el Premio SEAL a Productos Sostenibles, y fue finalista en los Premios de Sostenibilidad del Business Intelligence Group (BIG). Estos reconocimientos destacan la combinación de diseño ecológico, alto rendimiento e higiene del ThinAir. Según la reciente evaluación del ciclo de vida (Life Cycle Assessment) realizada por Excel Dryer, este secador puede lograr una reducción promedio del 88% en el potencial de calentamiento global en comparación con las toallas de papel, subrayando así sus beneficios medioambientales.“Ganar estos premios refuerza nuestro compromiso de crear productos que hagan las instalaciones más limpias, ecológicas y eficientes,” dijo William Gagnon, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Excel Dryer. “El ThinAir con filtración eHEPA ofrece el más alto nivel de higiene en un diseño delgado y conforme con la ADA, mientras ayuda a las instalaciones a reducir su huella ambiental.”El sistema de filtración eHEPA del secador ThinAir elimina el 99.999% de los virus y el 99.97% de las bacterias del flujo de aire. Su material filtrante de polipropileno supera al de los medios tradicionales de fibra de vidrio al resistir desgarros y prolongar la vida útil del filtro, facilitando el mantenimiento en las instalaciones.Acerca de Excel Dryer, Inc.Excel Dryer es una empresa familiar que revolucionó la industria con la invención del secador de manos XLERATOR, que estableció un nuevo estándar de rendimiento, fiabilidad y satisfacción del cliente. Durante más de 50 años, Excel ha fabricado soluciones de secado de manos hechas en Estados Unidos, reconocidas por su durabilidad, rentabilidad, seguridad y sostenibilidad. Respaldados por el mejor servicio al cliente, los productos de Excel Dryer se pueden adquirir a través de una red consolidada de representantes y distribuidores en todo el mundo.Para más información, visite exceldryer.com.###

Secador de manos ThinAir® con eHEPA®: innovación higiénica, galardonada y compatible con la ADA

