El Concejo del Condado de Montgomery realizará una audiencia pública sobre el Plan del Sector de Clarksburg Gateway el 21 de enero del 2026 a las 7 p.m.

La audiencia se llevará a cabo en la escuela intermedia Rocky Hill Middle School en Clarksburg

ROCKVILLE, Md., 7 de enero del 2026—El Concejo del Condado de Montgomery realizará una audiencia pública sobre el Plan del Sector de Clarksburg Gateway conocido en inglés como Clarksburg Gateway Sector Plan el 21 de enero a las 7 p.m. La audiencia pública del Concejo se llevará a cabo en la escuela intermedia Rocky Hill Middle School, ubicada en 22401 Brick Haven Way, Clarksburg, MD 20871.

El área del Plan del Sector de Clarksburg Gateway abarca aproximadamente 969 acres en el norte del Condado de Montgomery, cerca de la Interestatal 270 (I-270 por sus siglas en inglés) y la calle Clarksburg Road. El plan recomendado establece una nueva visión para una comunidad más completa, conectada y sostenible en Clarksburg. Las recomendaciones del plan se centran en dar forma al desarrollo futuro y a las mejoras de la red de transporte, proporcionar oportunidades recreativas adicionales para los residentes, impulsar los objetivos económicos y de vivienda del Condado, y preservar y proteger el medio ambiente natural.

Este plan del sector es una enmienda a una parte del Plan Maestro de Clarksburg & Área de Estudio Especial de Hyattstown, conocido en inglés como Clarksburg Master Plan & Hyattstown Special Study Area de 1994 y es una enmienda de la enmienda conocida en inglés Ten Mile Creek Area Limited Amendment realizada en el 2014. El plan se centra en el Distrito del Corredor de Transporte, conocido en inglés como Transit Corridor District y algunas pequeñas áreas al rededor. Esta zona forma parte del corredor de la Interestatal I-270 (por sus siglas en inglés), la cual constituye una fuente importante de empleo para el Condado y la región metropolitana de Washington.

Usted puede encontrar más información sobre el plan en la página del departamento de planeación del Condado de Montgomery.

Los residentes que desean testificar en la audiencia pública del 21 de enero en persona o vía Zoom, deben inscribirse en la página de internet del Concejo o llamar al 240-777-7803 antes del 19 de enero del 2026 a las 5 p.m. La audiencia pública también será transmitida en vivo por el canal del Condado conocido como Cable Montgomery y también en Facebook y YouTube.