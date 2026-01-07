Markus Vogt leitet den Start des ersten nachvollziehbaren Bewertungsprozesses für SenseTrade AI

Harbour Arts Capital Management LTD (HACM) startet unter Leitung von Markus Vogt den ersten nachvollziehbaren Bewertungsprozess für SenseTrade AI.

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY, January 7, 2026 / EINPresswire.com / -- In einem Umfeld, in dem datenbasierte Systeme zunehmend Einzug in institutionelle Entscheidungsprozesse halten, gewinnt die Frage nach Nachvollziehbarkeit, Struktur und Prüfmechanismen stetig an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund hat Harbour Arts Capital Management LTD（HACM） offiziell den ersten nachvollziehbaren Bewertungsprozess für sein internes Analyse- und Forschungssystem SenseTrade AI gestartet.Der Prozess wird von Markus Vogt geleitet, der innerhalb von HACM die Verantwortung für analytische Forschungskoordination und systembezogene Bewertungsstrukturen trägt. Ziel der Initiative ist es, SenseTrade AI erstmals in einen formal definierten, dokumentierbaren Bewertungsrahmen zu überführen, der eine systematische Beobachtung von Funktionslogik, Prozessstabilität und Governance-Struktur ermöglicht.SenseTrade AI entstand aus mehrjährigen internen Forschungsarbeiten von HACM, die sich mit der Verarbeitung komplexer Datenstrukturen, der Konsistenz analytischer Modelle sowie der Überprüfbarkeit interner Auswertungsprozesse befassen. Das System wurde nicht als operatives Handelsinstrument konzipiert, sondern als analytische Forschungsplattform, die es ermöglicht, das Verhalten von Auswertungslogiken unter unterschiedlichen, klar definierten Bedingungen zu untersuchen.Mit dem nun gestarteten Bewertungsprozess erfolgt erstmals eine strukturierte Zusammenführung von technischer Analyse, Prozessdokumentation und Governance-Prüfung. Der Fokus liegt dabei nicht auf Ergebnissen, sondern auf der Frage, wie Entscheidungslogiken entstehen, wie Prozesse dokumentiert werden und ob interne Kontrollpfade konsistent nachvollzogen werden können.Der Bewertungsrahmen umfasst mehrere Ebenen. Dazu zählen die Beobachtung systemischer Reaktionen auf unterschiedliche Datenkonstellationen, die Prüfung interner Ablaufstrukturen sowie die Überwachung der Dokumentations- und Protokollierungslogik. Alle Analysen erfolgen innerhalb eines kontrollierten, nicht-produktiven Umfelds und dienen ausschließlich internen Forschungs- und Bewertungszwecken.Markus Vogt betont, dass der Aufbau nachvollziehbarer Bewertungsprozesse eine zentrale Voraussetzung für die verantwortungsvolle Weiterentwicklung analytischer Systeme sei. Die Einführung dieses ersten strukturierten Prüfpfads stelle einen methodischen Schritt dar, um Systemverhalten langfristig verständlich, überprüfbar und konsistent bewerten zu können.Die gewonnenen Erkenntnisse aus dieser ersten Bewertungsphase sollen in die weitere Forschungsplanung von HACM einfließen. Abhängig von den Beobachtungen können künftig zusätzliche Bewertungsstufen, erweiterte Dokumentationsanforderungen oder vertiefende Prüfmechanismen ergänzt werden. SenseTrade AI bleibt dabei Teil eines langfristig angelegten Forschungsrahmens, der auf methodische Klarheit und Governance-Kohärenz ausgerichtet ist.Über Harbour Arts Capital Management LTD（HACM）Harbour Arts Capital Management LTD（HACM） ist eine unabhängig gegründete und in den Vereinigten Staaten tätige Vermögensverwaltungsgesellschaft. Das Unternehmen führt strukturierte Forschungs- und Bewertungsprogramme durch, die sich auf Governance-Strukturen, Prozessintegrität und die Analyse datenbasierter Methoden innerhalb institutioneller Rahmenbedingungen konzentrieren.

