Trinity International Music Competition Announces 2025 Final Round Winners and Absolute Platinum Medalists
Recognized for rigorous adjudication and transparent scoring, Trinity announces its 2025 Final Round winners.
TORONTO, ONTARIO, CANADA, January 6, 2026 /EINPresswire.com/ -- The Trinity International Music Competition (TIMC) proudly announces the official results of its 2025 Final Round, reaffirming its standing as one of the most rigorous, reputable, and artistically credible international music competitions in the global classical and contemporary music landscape.
Renowned for its transparent adjudication system, uncompromising artistic standards, and meaningful international exposure opportunities, the Trinity International Music Competition attracts serious young musicians and accomplished professionals from around the world who seek recognition based solely on merit, musicianship, and artistic integrity.
The 2025 edition welcomed participants from Asia, Europe, North America, and Australia, spanning Pre-Junior, Junior, Youth, Collegiate, and Professional divisions, across performance and composition categories. All submissions were evaluated through a strict merit-based process, with final scores reflecting technical command, interpretative depth, musical maturity, and artistic excellence. There is no popularity voting, no regional quota, and no commercial influence—ensuring that every award conferred carries genuine artistic value.
Absolute Platinum Medalists
Selected for Global Digital Music Platform Features
As part of its commitment to providing tangible, career-enhancing recognition, the Trinity International Music Competition has selected a small number of Absolute Platinum Medalists to be featured on major global music platforms, including Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, and other leading digital music and media outlets. This distinction is reserved exclusively for the highest-scoring artists of exceptional distinction.
Mariya Akhadjanova Piano Uzbekistan
Massimo Carpegna Composition Italy
Elizabeth Levine Piano USA
Alexander Liu Piano Australia
Yiran Liu Flute China
Witold Suryn Composition Canada
Rita Wu Guzheng USA
Invitation to Participate in International Masterclass in Italy with Maestro Massimiliano Valenti & Dr. Angela Chan
In recognition of outstanding artistic achievement, the following Absolute Platinum winners have also been officially selected to receive an invitation to participate in an exclusive international masterclass in Italy, led by Maestro Massimiliano Valenti and Dr. Angela Chan:
Mariya Akhadjanova (Uzbekistan)
Elizabeth Levine (USA)
Alexander Liu (Australia)
2025 Trinity International Music Competition — Complete Winners List
(Final Round Results)
Pre-Junior Division
Name Age Country Instrument Score Award
Jiahao Yu 5 China Piano 94 Gold
Thao Anh Nguyen 5 Vietnam Cello 88 Silver
Audrey Ma 6 USA / Canada Piano 94 Gold
Alyna Austin 6 Canada Voice / Singing 90 Gold
Charlie Jiale Meng 6 Hong Kong Violin 91 Gold
Seojin Kim 6 South Korea Piano 87 Silver
My Linh Tran 6 Vietnam Violin 84 Bronze
Junior Division
Name Age Country Instrument / Category Score Award
Mingzhuo Han 7 Singapore Piano 88 Silver
Sumin Park 7 South Korea Flute 84 Bronze
Emily Wong 8 Canada Piano 83 Bronze
Acadia Tackitt 9 United States Piano 92 Gold
Marius Zhu 9 Canada Piano 89 Silver
Charlotte Smith 9 United Kingdom Clarinet 83 Bronze
Yiran Liu 10 China Composition 97 Platinum
Anant Lad 10 India Piano 88 Silver
Smera Tiwari 10 India Voice / Singing 87 Silver
Matis Podoba 10 Canada Piano 89 Silver
Sheryl Tan 10 Singapore Violin 84 Bronze
Esme Tran 11 United States Piano 95 Platinum
Alexander Liu 11 Australia Piano 99 Absolute Platinum
Hermione Fung 11 United States Violin 89 Silver
Sophie Mitchell 11 Australia Harp 84 Bronze
Sze Him Lai 11 Hong Kong SAR Piano 81 Bronze
Youth Division
Name Age Country Instrument Score Award
Lara Elaneed 12 United States Piano 88 Silver
Jisoo Lee 12 South Korea Violin 84 Bronze
Quang Minh Pham 12 Vietnam Cello 82 Bronze
Kamonpond Vongvitavat 13 Thailand Percussion 95 Platinum
Ella Euan Cheong 13 Singapore Piano 89 Silver
Elizabeth Levine 13 United States Piano 99 Absolute Platinum
Kyle Tanaka 13 United States Piano 95 Platinum
Haruomi Takase 13 Malaysia Cello 88 Silver
Robert Raby 13 United States Piano 89 Silver
Ananda Chai 13 Thailand Piano 84 Bronze
Jason Chan 13 Canada Clarinet 81 Bronze
Jiayi Huang 14 China Composition 93 Gold
Julia Gentry 14 United States Piano 95 Platinum
Haiyang Gu 14 Canada Piano 92 Gold
Samer Elaneed 14 United States Piano 90 Gold
Carla Victoria Brunner 14 Switzerland Violin 89 Silver
Arighna Ray 14 India Guitar 86 Silver
Arighna Ray 14 India Guitar 90 Gold
Henry Chapman 14 United Kingdom Piano 84 Bronze
Low Ee Jay 15 Malaysia Voice / Singing 91 Gold
Jeewoo Min 15 South Korea Violin 91 Gold
Liam Harris 15 Australia Viola 83 Bronze
Rita Wu 16 United States Guzheng 97 Platinum
Collegiate Division
Name Age Country Instrument Score Award
Tsz Him Lee 17 Hong Kong SAR Violin & Piano (Duo) 94 Gold
Myra Makhi 17 India Drumset 88 Silver
Daniel Goh 17 Singapore Oboe 82 Bronze
Jae Hyuk Cho 18 Singapore Clarinet 90 Gold
Krit Suriya 18 Thailand Flute 86 Silver
Professional Division
Name Country Category Score Award
Fan Yang Australia Violin 94 Gold
Chian Chen Taiwan Composition 90 Gold
Krit Suriya Thailand Flute 85 Silver
Chia-Hsuan Ke Taiwan Composition 94 Gold
Mariya Akhadjanova Uzbekistan Piano 99 Absolute Platinum
Ken’ichi Masakado Japan Composition 95 Platinum
Massimo Carpegna Italy Composition 98 Absolute Platinum
Witold Suryn Canada Composition (Orchestra) 98.4 Absolute Platinum
Quincy Poon Hong Kong SAR Piano & Voice 84 Bronze
About the Trinity International Music Competition
The Trinity International Music Competition is a high-caliber international online music competition dedicated to recognizing artistic excellence and providing meaningful global exposure for musicians of all ages and levels. Distinguished by its academic rigor, transparent scoring system, and elite adjudication standards, Trinity has earned the trust of educators, institutions, parents, and professional musicians worldwide.
Unlike popularity-driven contests, the Trinity International Music Competition places artistry, musicianship, and integrity at the center of its mission, ensuring that its awards are respected and its winners stand out in an increasingly crowded international competition landscape.
Musicians, teachers, and institutions worldwide are invited to participate in future editions.
Website: https://www.trinityinternationalmusiccompetition.org
For full results and official announcements, please visit:
https://www.trinityinternationalmusiccompetition.org/2025-final-round-results.html
