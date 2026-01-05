Half of Colorado homes have elevated radon levels, which can cause lung cancer

CDPHE offers free test kits, as well as low-income mitigation assistance

Denver (January 5, 2026) — Gov. Jared Polis has proclaimed January 2026 National Radon Action Month to encourage Coloradans to reduce their risk of radon-induced lung cancer. The Colorado Department of Public Health and Environment urges Colorado residents to test their homes for radon using a free radon test kit while supplies last.

Facts and statistics:

In Colorado, approximately half of homes have radon levels that exceed the EPA action level of 4.0 pCi/L. That means half of Colorado's homes should be mitigated to reduce the risk of lung cancer.

Radon is responsible for about 21,000 deaths nationally each year.

CDPHE distributed more than 12,500 free radon test kits to Colorado residents in early 2025.

CDPHE mitigated over 200 homes through the Low-Income Radon Mitigation Program in 2025.

Radon is a naturally occurring radioactive gas with no color, odor, or taste. Radon easily enters homes and other buildings through small openings like cracks in foundations, openings around pumps and drains, and crawl spaces. Homeowners and renters who spend a significant amount of time in basement offices or gyms are more susceptible to negative health effects from radon exposure, as are children and pets due to their relative proximity to the ground.

The best way to protect against radon is to perform a simple test of your home. We encourage all Colorado homeowners to test regardless of their neighbors’ radon levels because radon levels vary from home to home. Homeowners who already have radon mitigation systems should retest their homes every two years to make sure the system is working properly. Be sure to keep exterior doors and windows closed throughout the home for the duration of the test.

“We want Coloradans to take steps to reduce their risk of radon exposure,” said Jill Hunsaker Ryan, executive director of CDPHE. “Through our free testing program, we’re helping ensure every homeowner can identify potential radon issues. And with our Low-Income Radon Mitigation Assistance program, we’re removing financial barriers so families can take action to protect their health and well-being.”

If your home has high levels of radon, it’s important to take action to reduce your risk. Radon mitigation systems can reduce radon levels in any home. For those who cannot afford a mitigation system, Colorado offers a Low-Income Radon Mitigation Assistance program to homeowners who qualify through a simple application process.

Gail, a Denver resident and a Low-Income Radon Mitigation Assistance recipient, shared her experience: “Radon is a serious home hazard. After a free test kit from CDPHE showed high levels, I was relieved to learn about the Low-Income Radon Mitigation Assistance Program. The generous income guidelines and simple application made the process easy. The contractor completed the mitigation in one day, and it didn’t cost me anything. Now my home is safe, and I’m truly grateful to the State of Colorado for this invaluable service.”

More information is available on the CDPHE website: www.coloradoradon.info.

###

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado ofrece kits gratis de detección de radón, así como asistencia para mitigar este gas en los hogares de bajos ingresos.

Denver, 5 de enero de 2026. El gobernador Jared Polis declaró enero de 2026 como el mes nacional de acción contra el radón con el fin de alentar a todas y todos los habitantes de Colorado a que reduzcan el riesgo de cáncer de pulmón que corren debido a este gas. El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado insta a todas las personas que viven en Colorado a que usen un kit gratis para detectar el radón en sus hogares, hasta que se agoten las existencias.

Hechos y estadísticas:

En aproximadamente la mitad de los hogares de Colorado, el nivel de radón está por encima del nivel de acción de la EPA de 4.0 pCi/L. Esto significa que, en la mitad de los hogares de Colorado, se debería mitigar el nivel de radón para reducir el riesgo de cáncer de pulmón.

Todos los años ocurren aproximadamente 21,000 muertes en el país debido al radón.

A principios de 2025, el CDPHE distribuyó en forma gratuita más de 12,500 kits de detección de radón a las familias de Colorado.

El CDPHE también mitigó este gas a lo largo del año en más de 200 hogares mediante el programa de asistencia con la mitigación del radón en hogares de bajos ingresos.

El radón es un gas radiactivo incoloro, inodoro y sin sabor que se forma naturalmente en el ambiente. Se filtra fácilmente en las casas y otros edificios por las rendijas o aberturas pequeñas, como las grietas en los cimientos, las aberturas alrededor de las bombas y desagües y el espacio estrecho que hay debajo de algunos edificios. Los propietarios e inquilinos que pasan mucho tiempo en una oficina o gimnasio en la planta baja o sótano de una vivienda tienen más probabilidades de experimentar efectos negativos en la salud debido a la exposición al radón, al igual que los niños y mascotas, que están más cerca del suelo.

La mejor manera de protegerse del radón es haciendo una prueba sencilla en su hogar. Alentamos a todas y todos los propietarios de viviendas de Colorado a que hagan una prueba de detección en sus hogares, independientemente de los niveles de radón que se hayan hallado en otros edificios de la zona, puesto que el nivel puede variar de una residencia a otra. Los propietarios de viviendas que ya cuentan con un sistema de mitigación de radón deberían volver a realizar la prueba cada dos años para comprobar que el sistema esté funcionando correctamente. Asegúrese de que todas las puertas exteriores y ventanas de la casa estén bien cerradas mientras que hace la prueba.

«Deseamos que los habitantes de Colorado den los pasos necesarios para reducir el riesgo de estar expuestos a este gas perjudicial», manifestó Jill Hunsaker Ryan, directora ejecutiva del CDPHE. «Nuestro programa de pruebas gratis para detectar el radón contribuye a asegurar que todas y todos los propietarios de viviendas identifiquen cualquier problema que pudiera existir con el radón, y gracias a nuestro programa de asistencia para la mitigación de radón en hogares de bajos ingresos, eliminamos las barreras económicas para que las familias puedan tomar medidas y proteger su salud y bienestar».

Si se detectan niveles elevados de radón en su vivienda, es importante que tome las medidas necesarias para reducir el riesgo. Los sistemas de mitigación de radón pueden hacer que disminuya el nivel de este gas en cualquier edificio. Colorado ofrece asistencia para la mitigación de radón en hogares de bajos ingresos a las personas que no pueden permitírselo económicamente. Solo hace falta seguir un proceso sencillo para solicitar asistencia.

Gail, que recibió asistencia para la mitigación de radón en hogares de bajos ingresos en su vivienda de Denver, nos cuenta su experiencia: «El radón es muy peligroso. Usé uno de los kits gratis del CDPHE y resultó que el nivel en nuestra casa era elevado. Fue un alivio saber que existe este programa de asistencia para la mitigación de radón en hogares de bajos ingresos. Los topes para los ingresos son muy generosos y el formulario de solicitud es bien fácil. La empresa contratista hizo la mitigación en un día y no me tocó pagar nada. Ahora vivimos en un hogar seguro y estoy sumamente agradecida con el estado de Colorado por este valioso servicio».

Para obtener más información, visite el sitio web del CDPHE: www.coloradoradon.info.

###