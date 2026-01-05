Waarschuwing aan Pootaardappeltelers: Niet-toegelaten Ethyleensystemen op de Markt

CAMBRIDGESHIRE, UNITED KINGDOM, January 5, 2026 / EINPresswire.com / -- Alleen Restrain (NL, DE) en Restrain/Biofresh (BE) zijn toegelaten voor ethyleenopslagbehandelingen van pootaardappelenPootaardappeltelers in Nederland, België en Duitsland worden gewaarschuwd voor de aanwezigheid van niettoegelaten ethyleenbehandelingssystemen voor pootaardappelen op de markt. Deze systemen zijn niet toegestaan onder de nationale wetgeving voor gewasbeschermingsmiddelen en hun gebruik kan leiden tot strijd met regelgeving, afgekeurde partijen, en handhavingsmaatregelen. Alleen toegelaten systemen mogen worden gebruikt.Waarom toelating belangrijk isVolgens EU- en nationale wetgeving vallen ethyleenopslagbehandelingen onder de regels voor gewasbescherming en pesticiden. Dit betekent dat het volledige systeem – de generator en de ethanolbrandstof – door nationale autoriteiten moet worden geëvalueerd en goedgekeurd voordat het op de markt mag worden gebracht of gebruikt.Het Restrain-systeem (Restrain Generator + Restrain Fuel) heeft een meerjarige beoordeling ondergaan, inclusief tests op:•Technische en fysieke prestaties•Chemische eigenschappen•Voedselveiligheid en toxicologie•Residuniveaus•Milieu-impact•EffectiviteitToelating is specifiek verleend voor het Restrain-systeem met Restrain-brandstof in de Restrain-generator. Er zijn geen componenten van derden opgenomen in deze toelating. Het Restrain-systeem is in Nederland toegelaten onder CTGB-toelating 13126 N (zie het CTGB-toelatingsregister voor details).Belangrijke mededeling aan telersRestrainverleent geen toestemming voor generatoren, brandstoffen of componenten van derden. Omdat de toelating alleen van toepassing is op het totale geteste systeem, betekent het gebruik van niet-goedgekeurde apparatuur of niet-Restrain-brandstof dat de behandeling niet voldoet aan de nationale regelgeving. Telers die niet-toegelaten systemen gebruiken, lopen risico op:•Handhaving of boetes door regelgevende instanties•Ongeldigheid of afkeuring van behandelde pootaardappelpartijen•Verlies van certificering•Aansprakelijkheid als niet-goedgekeurde pootaardappelen in de toeleveringsketen terechtkomenOm uw oogst, certificeringsstatus en wettelijke status te beschermen: Zorg ervoor dat u alleen een toegelaten ethyleenbehandeling-system gebruikt.Voor meer informatie:Paul O’Connor, Head of Sales, Restrain Company LimitedE-mail: paul.oconnor@restrain.ioTelefoon: +31 623 935 714

