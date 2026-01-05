Professor Tore Midtvedt er død – Biotics hedrer en sentral pioner innen tarmfloraforskning

Professor Tore Midtvedt

Professor Tore Midtvedt, norsk lege og internasjonalt anerkjent pioner innen forskning på tarmens mikrobiota, døde 2. desember 2025, 91 år gammel.

Professor Midtvedts arbeid har vært sentralt for forståelsen av tarmens mikrobiologi og har hatt varig innflytelse på fagfeltet.” — Ledelsen bak produktet Biotics™ i en felles uttalelse.

OSLO, OSLO, NORWAY, January 5, 2026 / EINPresswire.com / -- Professor Tore Midtvedt, norsk lege og internasjonalt anerkjent pioner innen forskning på tarmens mikrobiota, døde 2. desember 2025, 91 år gammel.Midtvedt var en sentral skikkelse innen medisinsk mikrobiell økologi og har hatt stor betydning for dagens forståelse av hvordan tarmens mikroorganismer påvirker menneskets fysiologi. Gjennom en forskerkarriere som strakte seg over mer enn fem tiår, bidro han til viktige fremskritt innen immunologi, stoffskifte, inflammatoriske tarmsykdommer og mikrobiota-relatert forskning.Han var i en årrekke professor i medisinsk mikrobiell økologi ved Karolinska Institutet i Stockholm, og senere professor emeritus. Allerede på 1960-tallet utfordret han etablerte oppfatninger om tarmbakterier som passive organismer, og hans arbeid regnes i dag som en del av grunnlaget for moderne mikrobiomforskning.I 1967 publiserte Midtvedt artikkelen «Tarmfloraens fysiologiske betydning», som bidro til å etablere forståelsen av tarmfloraen som et aktivt biologisk system. Forskningen hans ble publisert i en rekke internasjonale, fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter.Midtvedt spilte også en viktig rolle i utviklingen av fekal mikrobiota-transplantasjon (FMT), særlig ved behandling av alvorlige og tilbakevendende infeksjoner forårsaket av Clostridioides difficile. Gjennom samarbeid mellom norske og svenske forskningsmiljøer bidro han til dokumentasjon av mikrobiota-baserte behandlingsstrategier der etablert behandling ikke var tilstrekkelig.I senere år var han blant forskerne som bidro til å rette økt vitenskapelig oppmerksomhet mot betydningen av bakterielle metabolitter og signalmolekyler – ofte omtalt som postbiotika – og deres rolle i samspillet mellom mikroorganismer og vertens biologiske systemer. Denne forskningen har hatt innflytelse på videre utvikling av forskningsbaserte tilnærminger innen mikrobiell økologi og vert–mikrobe-interaksjoner.Professor Midtvedt veiledet over 50 doktorgradsstipendiater og var i en årrekke sjefredaktør for det vitenskapelige tidsskriftet Microbial Ecology in Health and Disease. For sin innsats innen medisinsk mikrobiologi ble han i 2018 utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Nordics Co AS opplyser at professor Midtvedts forskning har hatt betydning for selskapets vitenskapelige grunnlag, herunder arbeidet med forskningsbaserte konsepter knyttet til postbiotika og selskapets faglige tilnærming kjent som GIVE Professor Tore Midtvedt etterlater seg et betydelig vitenskapelig ettermæle. Teamet bak Biotics™ uttrykker sin respekt for hans livsverk og sender sine tanker til familie, kolleger og samarbeidspartnere.

