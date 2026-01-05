Kuse.ai、Product Huntの「Product of the Day」を獲得し、世界で1,000万回以上の視聴を達成

Kuse」がProduct Huntの「Product of the Day」 スマート交付エンジン Kuse 個人知識管理

KuseはAIで新しい働き方を目指すシリコンバレー発の企業です。YC、Meta、NVIDIA出身チームが設立し「Chaos in, Genius out」を掲げ、整理から生成まで一貫して支えるAIプロダクションツールを提供しています。

JAPAN, January 5, 2026 / EINPresswire.com / -- 新進気鋭のAIスタートアップ「 Kuse.ai 」は、サービス開始時のキャンペーンで大きな注目を集めました。1,000万回を超える閲覧数を記録し、海外のプロダクトレビューサイト「Product Hunt」では「Product of the Day（本日の注目製品）」に選出。また、Associated Press、CBS、Benzingaなどの国際メディアにも取り上げられ、海外を中心に一気に認知度を高めました。この現象が注目を集めている背景には、一時的な流行ではなく、業界においてKuseの堅実で実用的なプロダクト設計が高く評価されている点にあります。華やかな広告や大規模な資金調達に依存することなく、プロダクトそのものの使いやすさと成果に直結する特性によって、ユーザーの自然な口コミが広がり、年間900万ドル（約13億円）規模の収益を達成しました。こうした事実は、市場において同社のプロダクト価値が実証された有力な材料となっています。すでにKuseは、さまざまな業種・職種の現場で導入が進んでいます。プロダクトマネージャーは、分散した要件を全体戦略として整理し、マーケティング担当者はAIでムードボードを作成して、訴求力のある提案資料を効率的に仕上げています。教育分野では、香港の教員が、数分で形式を整えた試験問題を作成するなど、現場での業務負担軽減にもつながっています。さらに、海外でも活用は広がっています。イタリアやフランスでは、クリエイティブエージェンシーがKuseを用いて、アイデアの整理からリサーチ、そして企画を視覚化した資料の作成までを一貫して行っています。アメリカでは、保険会社がKuseを社内ナレッジベース兼ワンストップの生成ツールとして活用し、業務効率と情報活用の精度向上を実現しています。Kuseの掲げるミッションは、「現場の課題やニーズを起点に、適切なアイデアを導き出し、それを確実な成果につなげる」こと。AIは単なるツールではなく、日々の業務における“共創パートナー”として位置づけられています。スローガンである「Chaos in, Genius out」は、こうした理念を端的に表す言葉として、ユーザーの間でも自然に浸透し始めています。Kuseの躍進の背景は、AIと人の知識体系が深く融合したことによるワークフローの改革にあります。従来の“実行・作業”に重きを置いた業務スタイルから、“創造・洞察・繋がり”を中心とした新しいワークフローへとシフトを促しました。Kuseは単なる業務支援ツールではありません。ユーザーと共に成長し、文脈を理解し、継続的に学び合う「知的パートナー」として機能します。■ 革新を支える四つの主要機能1． 個人知識管理 ： 日々扱うファイルや情報を自動で理解し整理する仕組み ドキュメント、会議メモ、スプレッドシート、動画、画像など多様な形式のファイルを取り込むと、システムが自動で内容を認識し、プロジェクト別に整理・横断管理します。2．スマート交付エンジン： 入力された情報を必要な形式の成果物へ変換するAIエンジン 複数ファイルからキーファクトを抽出し、レポート、ウェブページ、画像、正式文書などに即時変換します。3．自然な編集・調整機能： AIと対話しながら仕上げていく編集体験 ユーザーはエディタ内でAIの出力を直接編集・最適化し、即座に改訂版を生成できます。4．Source Onlyモード： 手元の情報だけで確かな答えを導く Web検索機能をオフにし、アップロードされた資料のみを根拠として生成を行います。機密性が求められるプロジェクトや、特定資料に沿った内容整理に最適です。また、Kuseはチームの規模や利用スタイルに応じた柔軟な料金体系を採用しています。ユーザーごとの月額サブスクリプションに加え、1アカウントでクレジットを共有できる従量課金制も選択可能です。メンバーの追加は無料かつ料金体系は完全に透明であり、導入後の運用コストを抑えやすい設計となっています。現在、Kuseは世界60か国以上で展開されており、20万人を超えるビジネスパーソンが日々の業務で活用しています。導入企業・チームはすでに400社以上にのぼり、幅広い分野で支持を集めています。同社はMeta、NVIDIA、Y Combinatorといった世界的テック企業の出身者たちによって創業され、従来のオフィスソフトに代わる「次世代の仕事環境」をつくる新たなプレーヤーとして存在感を高めています。 代表コメント 】 創業者であるXiankun Wu氏は、Kuseのビジョンを次のように語っています。 「もしAIが将来すべての仕事を担う時代が来たとしても、それでもなお使いたくなる製品を作りたいのです」

Kuse 2.0: The AI OS を発表!

