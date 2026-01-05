TAO CE Di Nuova Generazione Debutta Oggi Con Un Nuovo Forum Globale Della Comunità
LUXEMBOURG, January 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- Open Assessment Technologies ha annunciato oggi la disponibilità di TAO Community Edition (TAO CE), una piattaforma di valutazione digitale gratuita e open source progettata per essere gestita e sviluppata in collaborazione con la comunità globale di valutazione.
Il rilascio sancisce il TAO Community Forum come spazio principale per la collaborazione, il contributo e la direzione tecnica.
TAO Community Edition è destinata alle istituzioni e agli sviluppatori che necessitano di un controllo a lungo termine sul proprio programma di valutazione e sulla propria infrastruttura. La piattaforma è distribuita con licenza open source ed è progettata per evolversi attraverso contributi condivisi piuttosto che roadmap chiuse e gestite dai fornitori.
TAO CE supporta anche le istituzioni pubbliche che devono gestire sistemi di valutazione digitale come infrastrutture pubbliche a lungo termine. Le istituzioni possono ospitare la piattaforma all'interno dei propri ambienti, applicare le norme nazionali in materia di governance dei dati, adattare le funzionalità ai cambiamenti delle politiche o dei programmi di studio e mantenere la continuità al di là dei cicli di approvvigionamento. L'open source e gli standard aperti garantiscono trasparenza, verificabilità e indipendenza.
Grazie alla sua interfaccia multilingue, che supporta oltre 18 lingue, TAO consente a tutti i tipi di organizzazioni di fornire valutazioni a livello globale, promuovendo l'equità, l'accessibilità e l'inclusione nei sistemi educativi di tutto il mondo.
Governance della comunità come infrastruttura
Il TAO Community Forum offre un ambiente strutturato per la partecipazione della comunità, che include:
discussione aperta sulle priorità tecniche
contributo e revisione di estensioni e miglioramenti
documentazione condivisa e pratiche di implementazione
Il Forum funge da livello di coordinamento per TAO Community Edition, allineando lo sviluppo con i requisiti istituzionali e tecnici del mondo reale.
"La valutazione digitale aperta dipende dalla condivisione della proprietà e da un processo decisionale trasparente", ha affermato Patrick Pilchart, Open Source Ambassador presso Open Assessment Technologies. "Il TAO Community Forum crea uno spazio in cui i contributori possono partecipare direttamente all'evoluzione della piattaforma, piuttosto che adattarsi a decisioni prese altrove".
Architettura modulare, progettazione basata su standard
TAO Community Edition viene fornito come stack di valutazione modulare che comprende:
TAO Advance per la somministrazione delle valutazioni
TAO Grader per i flussi di lavoro di valutazione
TAO Insights per l'analisi dei dati e la reportistica
TAO Portal per l'amministrazione del sistema
La piattaforma è basata su standard aperti quali QTI®, LTI® e WCAG, che supportano l'interoperabilità, l'accessibilità e l'integrazione con i sistemi educativi esistenti. Il supporto multilingue consente l'implementazione in diverse regioni e contesti di erogazione.
TAO Community Edition è rilasciata sotto la licenza Affero General Public License v3 (AGPLv3), che garantisce trasparenza, verificabilità e sovranità dei dati per le istituzioni che operano sotto vincoli normativi o di governance.
TAO Community Edition è ora disponibile come download gratuito a livello globale. La partecipazione al TAO Community Forum è aperta a istituzioni, sviluppatori e professionisti della valutazione.
Informazioni su TAO
TAO, di Open Assessment Technologies, è la soluzione di valutazione digitale leader nel settore dell'istruzione e dell'avanzamento di carriera. Modulare, personalizzabile e interoperabile per sua natura, TAO consente agli utenti di liberarsi dai vincoli proprietari, eliminare costose spese di licenza e assumere il pieno controllo delle proprie risorse di test. Con la sua interfaccia per studenti disponibile in più di 82 lingue, TAO eroga oltre 30 milioni di test in tutto il mondo ogni anno.
Per saperne di più: www.taotesting.com
Contatto per i media:
Miguel Prieto
Vicepresidente Strategia aziendale
marketing@taotesting.com
*QTI®: Interoperabilità di domande e test
*LTI®: Interoperabilità degli strumenti didattici
*WCAG: Linee guida per l'accessibilità dei contenuti web.
*QTI® e LTI® sono marchi commerciali di 1EdTech® Consortium, Inc. (1edtech.org)
