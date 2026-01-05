TAO CE Nouvelle Génération : Lancement Aujourd’hui Avec Un Nouveau Forum

LUXEMBOURG, January 5, 2026 / EINPresswire.com / -- Open Assessment Technologies a annoncé aujourd'hui la disponibilité de TAO Community Edition ( TAO CE ), une plateforme d'évaluation numérique gratuite et open source conçue pour être gérée et développée en collaboration avec la communauté mondiale des responsables d’évaluation.Cette version établit également le forum communautaire TAO comme principal espace d’échanges collaboratifs, de contributions et de guidance technique.TAO Community Edition est destinée aux institutions et aux développeurs qui ont besoin d'un contrôle à long terme sur leur programme et leur infrastructure d'évaluation. La plateforme est distribuée sous licence open source et conçue pour évoluer grâce à des contributions partagées plutôt que selon des agendas d’évolutions dictés par les fournisseurs.TAO CE soutient également les institutions publiques qui doivent exploiter des systèmes d'évaluation numérique en tant qu'infrastructure publique à long terme. Les institutions peuvent héberger la plateforme dans leur propre environnement, appliquer les règles nationales en matière de gouvernance des données, adapter les fonctionnalités aux changements de politique ou de programme d'études et maintenir la continuité au-delà des cycles d'approvisionnement. L'open source et les normes ouvertes garantissent la transparence, l'auditabilité et l'indépendance.Grâce à son interface multilingue, prenant en charge plus de 18 langues, TAO permet à tous les types d'organisations de réaliser des évaluations à l'échelle mondiale, favorisant ainsi l'équité, l'accessibilité et l'inclusion dans les systèmes éducatifs du monde entier.La gouvernance communautaire en tant qu'infrastructureLe forum communautaire TAO offre un environnement structuré pour la participation communautaire, notamment :une discussion ouverte sur les priorités techniquesla contribution et l'examen des extensions et des améliorationsle partage de documentation et de pratiques de mise en œuvreLe forum sert de couche de collaboration pour TAO Community Edition, en alignant le développement sur les exigences institutionnelles et techniques du monde réel.« L'évaluation numérique ouverte repose sur un partage des responsabilités et une prise de décision transparente », a déclaré Patrick Pilchart, ambassadeur open source chez Open Assessment Technologies. « Le forum communautaire TAO crée un espace où les contributeurs peuvent participer directement à l'évolution de la plateforme, plutôt que de s'adapter à des décisions prises ailleurs. »Architecture modulaire, conception basée sur des normesTAO Community Edition est fourni sous la forme d'une pile d'évaluation modulaire comprenant :TAO Advance pour la réalisation des évaluationsTAO Grader pour les workflows de notationTAO Insights pour l'analyse des données et la création de rapportsTAO Portal pour l'administration du systèmeLa plateforme est basée sur des standards technologiques reconnus dans les métiers de l’évaluation, notamment QTI, LTIet WCAG, qui favorisent l'interopérabilité, l'accessibilité et l'intégration avec les systèmes éducatifs existants. La prise en charge multilingue permet un déploiement dans différentes régions et différents contextes.TAO Community Edition est distribuée sous licence Affero General Public License v3 (AGPLv3), garantissant transparence, auditabilité et souveraineté des données pour les institutions soumises à des contraintes réglementaires ou de gouvernance.TAO Community Edition est désormais disponible en téléchargement gratuit dans le monde entier. La participation au forum communautaire TAO est ouverte aux institutions, aux développeurs et aux professionnels de l'évaluation.À propos de TAOTAO, développé par Open Assessment Technologies, est la solution d'évaluation numérique leader pour l'éducation et l'avancement professionnel. Modulaire, personnalisable et interopérable de par sa conception, TAO permet aux utilisateurs de s'affranchir des contraintes liées aux logiciels propriétaires, d'éliminer les frais de licence coûteux et de prendre le contrôle total de leurs ressources de test. Avec son interface étudiante, plus particulièrement, elle-même disponible dans plus de 82 langues, TAO délivre plus de 30 millions de tests chaque année dans le monde entier.Pour en savoir plus : www.taotesting.com *QTI: Question and Test Interoperability*LTI: Interopérabilité des outils d'apprentissage*WCAG : Directives pour l'accessibilité des contenus Web.*QTIet LTIsont des marques déposées de 1EdTechConsortium, Inc. (1edtech.org)

