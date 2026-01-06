LAS GIRL SCOUTS OF GREATER LOS ANGELES INICIAN LA TEMPORADA DE LAS GALLETAS DE LAS GIRL SCOUTS EL 6 DE ENERO

Daisy and Brownie Girl Scouts with Cookies Platter; Photo Credit GSGLA

Los clientes apoyarán a las empresarias locales Girl Scouts disfrutando tanto de sus galletas favoritas como de la nueva galleta ExploremoresTM

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, January 6, 2026 / EINPresswire.com / -- El día de hoy, las Girl Scouts of Greater Los Angeles (GSGLA) le dan inicio al Programa de Galletas de las Girl Scouts para el 2026, el programa para emprendedoras dirigido por niñas más grande del mundo. Este año hay una nueva Galleta Girl Scout, la Exploremores: una galleta tipo sándwich inspirada en el helado Rocky Road con chocolate, malvavisco y crema de almendras tostadas, disponible junto con otras galletas favoritas y clásicas, como las Thin Mints, Samoas, etc. Los clientes ayudarán a las Girl Scouts locales a desarrollar sus habilidades (en educación financiera, oratoria y toma de decisiones) y a financiar proyectos de servicio comunitario, viajes, aventuras en campamentos de verano y más. Los pedidos de galletas empezarán a tomarse localmente a partir de hoy y las Girl Scouts tendrán existencias, entregarán pedidos hechos con antelación y harán ventas en persona a partir del 1 de febrero.La directora ejecutiva de la GSGLA, Theresa Edy Kiene, comentó: "El año pasado, al comenzar la temporada de galletas, los incendios forestales de enero afectaron profundamente a Los Ángeles y a nuestra comunidad de Girl Scouts. Estoy especialmente orgullosa de las más de 2000 Girl Scouts que el año pasado decidieron hacer una donación al Fondo de Ayuda para Incendios de la GSGLA, poniendo el servicio a los demás antes que las recompensas personales. Ese espíritu de cuidado hacia los demás es lo que define a las Girl Scouts y lo que nos guía al comenzar la temporada de galletas del 2026."En el 2025, casi 20,000 Girl Scouts del área Greater Los Angeles crearon negocios de galletas y, en total, vendieron más de 4.5 millones de paquetes. Las Girl Scouts lograron obtener el apoyo de los consumidores quienes donaron más de 185,700 paquetes de galletas a socios comunitarios sin fines de lucro mediante el programa Cookies for the Community.Las Girl Scouts venderán galletas en persona, en exhibidores de galletas frente a negocios locales y mediante la plataforma en línea para hacer donaciones directas, entregas locales o envíos directos. Para comprar Galletas de las Girl Scout esta temporada del 6 de enero al 8 de marzo, haga esto:- Comuníquese con una Girl Scout para averiguar de qué forma estará vendiendo galletas (en línea, en exhibidores, etc.).o La recepción de pedidos locales comienza el 6 de enero. Los clientes pueden comprar galletas para que las niñas las entreguen, para donarlas y para envío directo a los consumidores.o Las Girl Scouts comenzarán a entregar galletas en persona a partir del 1 de febrero.- Si no conoce a una Girl Scout, haga esto:o A partir del 6 de enero, ingrese su código postal en el Buscador de Galletas de las Girl Scouts para comprar en línea a cualquier tropa de Girl Scouts con entrega hasta su puerta, o para donar galletas a causas locales.o Como novedad de este año, a partir del 1 de febrero podrá encontrar una tropa local y cercana de las Girl Scouts visitando el "mapa de pines" de Google de la GSGLA . Encuentre una tropa cerca de usted y haga su pedido de galletas para envío por correo, entrega o donación a través de una Girl Scout.o Del 6 de febrero al 8 de marzo, las Girl Scouts comenzarán a vender galletas frente a los lugares públicos participantes alrededor del área de Greater Los Angeles.o Visite www.girlscoutcookies.org o envíe un mensaje de texto con la palabra 'COOKIES' al 59618* para encontrar exhibidores de galletas disponibles en su área a partir del 6 de febrero. Obtenga más información sobre los Términos y Condiciones y sobre la Política de Privacidad para SMS.El Programa de Galletas de las Girl Scouts ayuda a las Girl Scouts a desarrollar cinco habilidades esenciales: establecimiento de metas, toma de decisiones, administración del dinero, habilidades interpersonales y ética empresarial. Las Girl Scouts describen a continuación el impacto que las ganancias por la venta de galletas han tenido en sus vidas y en la comunidad:• "Como mi tropa es de Girl Scouts mayores, hemos usado las ganancias de la venta de galletas para explorar futuras carreras, como asistir a talleres de ingeniería, aprender a ser bombera y cómo usar las habilidades de una detective al investigar," comentó Milan T., Girl Scout Senior de la GSGLA.• "Lo más asombroso que mi tropa ha hecho con el dinero de las galletas fue viajar a Londres y París. Es como dicen: '¡Una caja de galletas de las Girl Scouts puede llevarte a muchos lugares!'" dijo Quinn W., Girl Scout Ambassador de la GSGLA.• “En el pasado usamos nuestras ganancias para proyectos de servicio y los más altos premios Girl Scout. Nuestra tropa ha construido refugios para animales, pequeñas bibliotecas, ha desarrollado programas deportivos para niñas y niños, y ha construido jardines", comentó Josie C., Girl Scout Ambassador.Las niñas que cursan los grados K a 12 pueden inscribirse en www.girlscoutsla.org/join Acerca de Girl Scouts of Greater Los AngelesGirl Scouts of Greater Los Angeles (GSGLA), es una organización sin fines de lucro 501(c)(3), que atiende a más de 34,000 niñas en asociación con más de 19,000 miembros y voluntarios adultos distribuidos por todas las comunidades del condado de Los Ángeles y partes de los condados de Kern y San Bernardino. GSGLA tiene programas para enseñar emprendimiento, habilidades para la vida, actividades al aire libre y áreas STEAM que desarrollan el valor, la confianza y el carácter de las niñas, quienes hacen del mundo un lugar mejor. Las Girl Scouts en nuestro concilio lideran el camino a medida que aprenden a expresar sus opiniones y hacen cambios que afectan los asuntos que más les importan. www.girlscoutsla.org

