B2B Hygiene treibt Digitalisierung im Großhandel voran: volle Fachsortimente, günstige Konditionen & Datenschutz+

Vollständige Sortimente, Großhandelskonditionen und Datenschutz als State Mission.

FREIBURG IM BREISGAU, GERMANY, January 2, 2026 / EINPresswire.com / -- Die digitale B2B-Plattform B2B Hygiene treibt den gezielten Ausbau ihrer Beschaffungsinfrastruktur für professionelle Anwender weiter voran.Nach dem erfolgreichen Markteintritt liegt der Fokus auf der gezielten Optimierung und Skalierung von Server-, Datenbank- und Frontend-Infrastruktur, um maximale Benutzerfreundlichkeit, hohe Performance und Enterprise-Level-Sicherheit zu gewährleisten.Mit über 25.000 Markenprodukten richtet sich B2B Hygiene ausschließlich an Geschäftskunden und positioniert sich als zentrale Beschaffungsplattform für professionelle Anwender in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein. Im Hygiene Shop werden Hygiene-, Reinigungs- und Desinfektionsprodukte, medizinische und pflegerische Versorgung, persönliche Schutzausrüstung (PSA) sowie Arbeits-, Labor- und Industriebedarf angeboten.B2B-Logik statt Online-Shop für alle!Kern des Geschäftsmodells ist der direkte Zugang zu gestaffelten Mengenrabatten auf Großhandelsniveau – kombiniert mit Frei Haus Lieferung in die gesamte D-A-CH Region, zu wirtschaftlichen B2B-Kombination. Die Auslieferung erfolgt grundsätzlich immer ab Werk in Originalverpackung.„Unser Ziel ist es, die digitalisierung des klassischen Großhandels voranzutreiben und mitzugestalten – Netto, ohne versteckte Kosten, ohne Datenhandel und ohne fragmentierte Lieferketten“, sagt Andy, Creative Founder & Managing Director von B2B Hygiene.Vollständiges Sortiment beliebter HerstellerIm Gegensatz zu vielen Marktplatz- oder Shop-Modellen integriert B2B Hygiene Hersteller nicht selektiv, sondern mit ihrem kompletten Produktsortiment. Das schafft eine konsistente Übersicht über Produktlinien, Varianten und Verpackungseinheiten – von Einzelgebinden bis hin zu Paletten- und kompletten LKW-Lieferungen Datenschutz als SystemprinzipEin zentrales Differenzierungsmerkmal ist die moderne Systemarchitektur. B2B Hygiene verzichtet vollständig auf Profiling, Scoring oder klassische Tracking-Modelle. Bestell- und Nutzerdaten werden nicht an Zahlungsanbieter übermittelt oder zu Marketingzwecken weitergegeben. Die Webanalyse erfolgt anonym, Open-Source-basiert und DSGVO-konform.Nachhaltigkeit durch SystemlogikNachhaltigkeit entsteht nicht durch Kompensation, sondern durch Prozesslogik: Direktversand, reduzierte Umladungen und der Verzicht auf Mehrfachverpackungen senken Transport- und Verpackungsaufwand. Die IT-Infrastruktur wird außerdem in Green-Energy-Rechenzentren betrieben.👉Erklärung zur Funktionsweise der Einkaufsplattform https://youtu.be/LTd77yBDHKQ?si=XBSKmzlLvyznOsCf Mit dem fortlaufenden Ausbau verfolgt B2B Hygiene das Ziel, die professionelle E-Beschaffung zukünftig effizienter, transparenter und souveräner zu gestalten.Weitere Informationen:

