NUEVO EN 2026: Leyes de California que entran en vigencia en el nuevo año

Educación

Expansión de recursos de salud mental para jóvenes LGBT

AB 727 (Gonzalez): Requiere que las identificaciones estudiantiles emitidas por escuelas intermedias, preparatorias y universidades públicas incluyan una línea de ayuda 24/7 del Trevor Project. La línea telefónica brinda apoyo en crisis y prevención del suicido para jóvenes LGBTQ. También garantiza que las agencias educativas estatales publiquen y mantengan recursos para estudiantes que enfrenten discriminacion o acoso por orientación sexual, identidad o expresión de género.

Prohibición de alimentos ultraprocesados en las escuelas

AB 1264 (Gabriel): La primera ley de su tipo en el país eliminará los alimentos ultraprocesados más preocupantes de los almuerzos en escuelas públicas, ofreciendo a los estudiantes comidas más saludables y reales para mejorar la nutrición y la salud en general.

Apoyo a la alfabetización estudiantil

AB 1454 (Rivas): Brinda a educadores y líderes escolares mayor acceso a herramientas, capacitación y recursos necesarios para ayudar a que los estudiantes mejoren sus habilidades de lectura.

Simplificación del proceso de admisión de universitaria

SB 640 (Gabaldon): Establece un proceso de admisión directa a la Universidad Estatal de California (CSU), notificando a estudiantes de preparatoria elegibles sobre su admisión automática a campus participantes. También exige que los Colegios Comunitarios de California creen programas para facilitar la transferencia a universidades de cuatro años.

Salud

Centros alternativos de parto: licencias y reembolsos de Medi-Cal

AB 55 (Bonta): Facilita el proceso de licencias para centros alternativos de parto, eliminando requisitos innecesarios y ampliando el acceso para parteras en California.

Programa estatal de reserva alimentaria de emergencia

AB 798 (Calderon): Amplía el programa estatal de bancos de alimentos de emergencia para incluir pañales y toallitas para familias con niños pequeños.

Ley de capacitacion de la fuerza laboral de partería

AB 836 (Stefani): Exige que el Departamento de Acceso a la Atención Médica e Información administre fondos para educación estatal en partería.

Límite a los costos de la insulina

SB 40 (Wahab and Wiener): A partir del 1 de enero de 2026, los grandes planes de salud relacionados con el estado deberán limitar el copago de insulina a $35 por un suministro de 20 días, mejorando su asequibilidad para las personas que dependen de este medicamento.

Acceso a multivitamínas prenatales

SB 646 (Weber-Pierson): Amplía el acceso a multivitaminas prenatales para apoyar embarazos saludables y el desarrollo infantil.

Servicios perinatales en hospitales rurales

SB 669 (McGuire): Exige que, antes del 1 de julio de 2026, se establezca un proyecto piloto de 10 años en hasta cinco hospitales de acceso crítico para ofrecer servicios perinatales de respaldo.

Inmigración

Estudiantes: conozcan sus derechos

AB 419 (Connolly): Exige que las escuelas publiquen información sobre los derechos estudiantiles frente a la aplicación de leyes migratorias en oficinas administrativas y sitios web escolares, reforzando que todos los niños tienen derechos a una educación pública gratuita.

Ley de Preparacion Familiar

AB 495 (Rodriguez): Fortalece las protecciones para padres e hijos durante emergencias, protege la privacidad familiar y evita que centros infantiles recopilen información migratoria, especialmente en casos de detención o separación de un padre o madre.

Vivienda

Protección para inquilinos

AB 628 (McKinnor): Exige que los propietarios proporcionen refrigeradores que funcionan en las unidades del alquiler a partir del 1 de enero, garantizando así que los inquilinos tengan acceso a electrodomésticos esenciales.

Desarrollo de vivienda orientado al transporte público

SB 79 (Wiener): Requiere que cada ciudad y condado adopte un plan general integral y a largo plazo que contengan ciertos elementos obligatorios, incluído un componente de vivienda.

Bienestar animal

Prohibición estatal de la extirpación de garras de los gatos

AB 867 (Lee): Prohíbe la extirpación de garras no terapéuticas de los gatos. Sólo se permiten procedimientos médicamente necesarios realizados por veterinarios con licencia.

Abordando la cadena de suministro de fábricas de cachorros

AB 506 (Bennett): Exige que los vendedores de mascotas revelen el origen y la información de salud del animal.

AB 519 (Berman): Prohíbe que intermediarios y corredores de mascotas, especialmente en línea, vendan gatos, cachorros o conejos criados por terceros con fines de lucro en California.

SB 312 (Umberg): Exige que los importadores de perros presenten certificados de salud de forma electrónica al Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA) dentro de los 10 días posteriores al envío.

Derechos y protecciones laborales

Apoyo a sobrevivientes de encubrimientos de agresión sexual laboral

AB 250 (Aguiar-Curry): Suspende temporalmente el plazo de prescripción para que sobrevivientes adultos de encubrimientos de agresión sexual relacionada con el trabajo puedan presentar demands civilis. Del 1 de enero de 2026 al 21 de diciembre de 2027, podrán presentar reclamos sin importar cuando ocurrió el incidente.

Fortalecimiento del cumplimiento de la igualdad salarial

SB 642 (Limón): Amplía las leyes de igualdad salarial de California al extender el plazo de prescripción a tres años (con posibilidad de recuperación de hasta seis años), ampliar definiciones clave y aclarar prácticas salariales ilegales.

Tecnología, seguridad IA, y derechos digitales

Prevención de IA que se haga pasar por profesionales con licencia

AB 489 ( Bonta): Prohíbe que los chatbots de IA se presenten como médicos enfermeros u otros profesionales con licencia.

Combat a la pronografia generada artificialmente

AB 621 (Bauer-Kahan y Berman): Refuerza las protecciones contra la explotación sexual digital al abordar la creación y distribución de contenido sexual generado por IA.

Requisitos de mitigación de riesgos para grandes empresas de IA

SB 53 (Wiener): Exige que los grandes desarrolladores de IA mantengan estrategias documentadas de mitigación de riesgos para mejorar la seguridad y la transparencia.

Salvaguardas para menores que usan chatbots de IA

SB 243 (Padilla): Exige que las empresas de IA informen claramente que los chatbots no son personas reales cuando son usados por menores, y establece protocolos para evitar que la IA fomente autolesiones.

Transparencia en reportes policiales redactados por la IA

SB 524 (Arreguín): Exige que las agencias del orden público revelen cuando se utilizan herramientas de IA para redactar informes oficiales.

Plataformas de entrega de alimentos: servicio al cliente

AB 578 (Bauer-Kahan): Fortalece las protecciones para consumidores y trabajadores al prohibir que las empresas utilicen propinas para compensar el salario base, exigir, desgloses claro de pago, garantizar acceso a representantes humanos de servicio al cliente y asegurar reembolsos cuando los pedidos no se entregan correctamente.

Clima, medio ambiente, y transparencia corporativa

Actualización de regulaciones sobre bolsas de plástico

SB 1053 (Allen y Blakespear): Refuerza la prohibición de bolsas de plástico en California al cerrar vacíos legales que permitían la distribución de bolsas más gruesas como “reutilizables”. La ley elimina por completo las bolsas plásticas en cajas y exige el uso de bolsas verdaderamente reutilizables o bolsas de papel con contenido reciclado, reduciendo residuos plásticos y mejorando el reciclaje en todo el estado.