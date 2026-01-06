La fundadora de Investably se unirá al programa de apertura de mercados de ComercioTV a partir de principios de 2026

Fundadora Michelle Gordon, AIF®

La fundadora de Investably, Michelle Gordon, AIF®, se une a Buenos Días Wall Street de ComercioTV en 2026 ante la creciente demanda de análisis del mercado.

Cuando los inversionistas comprenden cómo los movimientos del mercado se cruzan con los impuestos, el flujo de efectivo y la planificación a largo plazo, las decisiones se vuelven más intencionales.” — Michelle Gordon, AIF®

BETHESDA, MD, UNITED STATES, January 6, 2026 / EINPresswire.com / -- Investably LLC anunció hoy que su fundadora y principal gestora patrimonial, Michelle Gordon, AIF, ampliará su presencia en la televisión nacional con un nuevo segmento semanal en el programa de apertura de mercados de ComercioTV , Buenos Días Wall Street, a partir de principios de 2026.Este paso marca una evolución estratégica respecto a su rol actual como colaboradora destacada en la programación de cierre de mercados de ComercioTV, donde ha ofrecido comentarios de mercado y perspectivas sobre gestión patrimonial a una audiencia nacional de inversionistas, empresarios y profesionales. Su transición al programa de apertura refleja tanto su creciente presencia en los medios como la demanda de orientación oportuna y reflexiva al inicio de la jornada bursátil.A través de este segmento semanal, Gordon aportará su visión sobre los mercados globales, estrategias de inversión con enfoque fiscal y tendencias de riqueza a largo plazo que influyen en la toma de decisiones antes de la apertura de los mercados—en particular para personas de altos ingresos, fundadores e inversionistas con visión internacional que navegan entornos financieros cada vez más complejos.“Ser parte del programa de apertura nos permite enmarcar el día con intención”, señaló Gordon. “Los mercados son solo una parte del panorama. Cuando los inversionistas comprenden cómo los movimientos del mercado se cruzan con los impuestos, el flujo de efectivo y la planificación a largo plazo, las decisiones se vuelven más intencionales".ComercioTV es la única cadena de noticias financieras en español en Estados Unidos y atiende a una audiencia en rápido crecimiento de emprendedores, ejecutivos e inversionistas transfronterizos de alto patrimonio que buscan análisis financiero sofisticado y orientación práctica. La cadena se distribuye a nivel nacional a través de un amplio ecosistema de plataformas de streaming, televisores conectados, aplicaciones móviles y ciertos proveedores de cable, lo que hace que su programación sea accesible en todo EE. UU. y a nivel internacional.La participación semanal en el programa de apertura complementará la expansión de las capacidades de asesoría de Investably, que incluyen planificación patrimonial e inversiones coordinadas con enfoque fiscal, diseño de ingresos para la jubilación y orientación estratégica para fundadores, profesionales con compensación en acciones y familias que atraviesan transiciones financieras importantes.Acerca de InvestablyInvestably es una firma boutique de gestión patrimonial que ofrece un enfoque de riqueza integral para fundadores de negocios, personas de altos ingresos e individuos que atraviesan transiciones importantes en la vida, combinando planificación e inversión coordinadas y fiscalmente eficientes, diseñadas para la vida real. Para obtener más información sobre Investably y su enfoque integrado y fiscalmente inteligente de la gestión patrimonial, visite www.investably.com DivulgaciónInvestably LLC es una firma de asesoría de inversiones (RIA) registrada en Maryland y Florida. Los servicios de asesoría se brindan únicamente con fines de planificación e información y no constituyen asesoría legal ni fiscal. Los planes de saldo en efectivo implican supuestos actuariales, requisitos de financiamiento y consideraciones regulatorias, y no son adecuados para todos los negocios o individuos. Los resultados fiscales y la elegibilidad dependen de las circunstancias individuales y de la legislación aplicable. Los clientes deben consultar con profesionales calificados en materia fiscal, legal y actuarial antes de su implementación.

