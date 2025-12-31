Football Xtra App von Tribuna.com wird bei den SBC Awards 2025 als Technologieprojekt des Jahres ausgezeichnet

Football Xtra von Tribuna.com erhielt bei den SBC Awards 2025 die Auszeichnung „Technology Project of the Year“, gemeinsam mit der Ehrung von Stanislav Oroshkevych als Sportjournalist des Jahres. App-Screens von Football Xtra von Tribuna.com mit Live-Ergebnissen, redaktionellen Inhalten, Fan-Diskussionen sowie erweiterten Statistik- und Gehaltsfunktionen. Football-Xtra-App-Screens von Tribuna.com mit Mannschaftsaufstellungen, Live-Spielstatistiken und bestätigten Fußballtransfers. Dmitry Navosha, Mitgründer von Tribuna.com. Dmitry Navosha und Maks Berezinski, Mitgründer von Tribuna.com.

NICOSIA, CYPRUS, December 31, 2025 / EINPresswire.com / -- Tribuna.com , ein internationales Sportunternehmen im Bereich Medien und Technologie, gibt bekannt, dass seine Fußball-Super-App Football Xtra – eine datengetriebene App für Fußballstatistiken und Live-Scores – bei den Sport Business Club Awards 2025 in Kyjiw als Technologieprojekt des Jahres ausgezeichnet wurde.Der Preis würdigt Football Xtra als Produkt für Fußballfans, die Tiefe, Struktur und Geschwindigkeit erwarten – indem Echtzeit-Spieldaten erweiterte Statistiken , redaktioneller Kontext und Community-Funktionen in einem einzigen, klar App-zentrierten Nutzungserlebnis zusammengeführt werden.Warum die Jury Football Xtra ausgezeichnet hatFootball Xtra erhielt die Auszeichnung für einen klaren, produktorientierten Ansatz. Die App bildet ab, wie Fans den Fußball heute tatsächlich verfolgen: Sie schauen Spiele live, vertiefen sich in Statistiken, vergleichen Leistungen und diskutieren in Echtzeit. Anstatt eine klassische Live-Score-App lediglich zu kopieren, bündelt Football Xtra Live-Ergebnisse, detaillierte Fußballstatistiken, redaktionelle Einordnung und Fan-Interaktion in einer App, die gezielt für engagierte Nutzer entwickelt wurde.Die Jury der SBC Ukraine Awards bewertete Football Xtra im Vergleich zu Projekten aus den Bereichen Sportmarketing, Medien und Sporttechnologie. Ein Gremium aus 103 Branchenexperten prüfte Einreichungen in 23 Kategorien und legte den Schwerpunkt auf praktischen Nutzen, Umsetzungsqualität und Relevanz für die tägliche Anwendung im Sportökosystem. Bevorzugt wurden Produkte, die messbaren Mehrwert liefern und auf langfristige Nutzung ausgelegt sind – nicht nur auf kurzfristige Aufmerksamkeit.Die Auszeichnung positioniert Football Xtra als App für Fußballstatistiken und Live-Scores mit breiter globaler Abdeckung und einem Produkterlebnis, das sich an Fans richtet, die mehr wollen als nur Überschriften oder Endergebnisse.Dmitry Navosha, Mitgründer von Tribuna.com, kommentierte die Auszeichnung:“Technologie ist eine zentrale Säule unseres Verständnisses von der Zukunft der Sportmedien. Football Xtra steht für einen produktgetriebenen Ansatz: klare Anwendungsfälle, eine belastbare Dateninfrastruktur und der Fokus auf Fans, die das Spiel im Detail verstehen wollen – nicht nur die Ergebnisse verfolgen.”Oleksiy Braga, CEO des Sport & Business Club, erläuterte den Zweck der Awards:“Die Sportbranche braucht eine Plattform, auf der Klubs, Verbände, Marken und Medien ihre Arbeit präsentieren und eine substanzielle Anerkennung erhalten können. Sport ist eine große Industrie, und gleichzeitig besteht ein hoher Bedarf an nachweisbaren Ergebnissen und Erfolgsgeschichten aus der eigenen Branche.Unser Ziel ist es, die stärksten ukrainischen Projekte hervorzuheben und den lokalen Sportmarkt zu motivieren, weiter voranzugehen. Die Award-Kategorien orientieren sich an aktuellen Trends im Sportmarketing – einem Bereich, der in vielerlei Hinsicht immer noch unterschätzt wird. Indem wir die besten Projekte auszeichnen, wollen wir Initiativen unterstützen, die als Orientierungspunkte für die gesamte Branche dienen können.“Redaktionelle Sorgfalt trifft ProduktinnovationDie beiden Auszeichnungen beleuchten unterschiedliche Seiten der Arbeit von Tribuna.com. Football Xtra wurde als Technologieprojekt des Jahres für seinen datengetriebenen Produktfokus geehrt. Gleichzeitig erhielt die Redaktion von Tribuna.com die Auszeichnung Sportjournalist des Jahres, die an Stanislav Oroshkevych für investigative und tiefgehende Sportberichterstattung verliehen wurde.Mit Blick auf die Auszeichnungen ergänzte Navosha:“Für viele in der Medienbranche wirkt Tribuna.com immer noch wie ein ungewöhnlicher Hybrid – und damit fühlen wir uns wohl. Wir investieren stark in Technologie und Produktentwicklung und verlassen uns zugleich auf Intuition, Mut und journalistische Sorgfalt unserer Redaktionen. Unsere Produkte setzen hohe Maßstäbe bei Fußballdaten und Nutzererlebnis, und unser Journalismus will das Sportgeschehen untersuchen, erklären und den breiteren Diskurs mitgestalten.”Er betonte, dass beide Preise in dieselbe strategische Richtung weisen:“Die Auszeichnung von Football Xtra als Technologieprojekt des Jahres, zusammen mit der Ehrung als Sportjournalist des Jahres, bestätigt, dass Technologie und Journalismus für uns keine konkurrierenden Prioritäten sind. Sie sind gleichwertige Säulen dafür, wie sich Tribuna.com entwickelt und wie wir die Zukunft der Sportmedien sehen.“Football Xtra: Eine datengetriebene Fußball-App für Live-Scores und erweiterte StatistikenFootball Xtra ist als praktische Fußball-App konzipiert, die Live-Scores, detaillierte Spieldaten und erweiterte Fußballstatistiken an einem Ort bündelt.Live-Scores und Spielbegleitung in EchtzeitFootball Xtra bietet Live-Ergebnisse in Echtzeit, Spielereignisse, Aufstellungen, Tabellenstände und Endresultate für Hunderte von Ligen und Wettbewerben weltweit – von den großen europäischen Turnieren über nationale Ligen und Pokalwettbewerbe bis hin zu Jugendturnieren.Erweiterte FußballstatistikenDie App stellt detaillierte Spieler- und Teamstatistiken bereit, darunter Pässe, Tacklings, Schüsse, Zweikämpfe und weitere Leistungskennzahlen. So können Fans nachvollziehen, wie sich Spiele jenseits von Toren und Ballbesitz entwickeln.Globale WettbewerbsabdeckungFootball Xtra deckt mehr als 600 Fußballwettbewerbe in 160 Ländern ab und bedient sowohl große Topligen als auch Nischenzielgruppen weltweit.Redaktionelle Einordnung neben DatenDie App integriert redaktionelle Inhalte wie Spielvorschauen, Erklärstücke und Reportagen, sodass Nutzer Zahlenmaterial mit journalistischem Kontext verknüpfen können.Community- und InteraktionsfunktionenSpiel-Chats, Umfragen, Kommentare und nutzergenerierte Blogs machen das Verfolgen von Fußball zu einem gemeinsamen Erlebnis.Personalisierung und BenachrichtigungenNutzer können Teams, Spieler und Wettbewerbe folgen und Benachrichtigungen zu Anpfiffzeiten, Toren, Platzverweisen, Endständen und wichtigen Updates erhalten.Daten zu Fußballbusiness und SpielerwertenFootball Xtra bietet zudem Informationen zu Gehältern, Marktwerten und Vergleichsmetriken und eröffnet damit Einblicke in die ökonomische Seite des Spiels.Über Tribuna.comTribuna.com wurde 2010 gegründet und ist ein internationales Unternehmen für Sportmedien und -technologie, das in mehreren Märkten und Sprachen aktiv ist. Das Unternehmen entwickelt eine redaktionelle Plattform sowie digitale Produkte, klubbezogene Apps, datengetriebene Services und Community-Funktionen für Sportfans weltweit.Tribuna.com arbeitet mit einem verteilten, Remote-orientierten Modell, das lange vor der breiten Einführung von Remote Work in der Branche umgesetzt wurde. Mit Teammitgliedern in mehreren Ländern stützt sich das Unternehmen auf gemeinsame Produkt- und Redaktionsstandards statt auf physische Infrastruktur. Dieses Setup ermöglicht kontinuierliche Produktentwicklung und effizientes Skalieren über Märkte hinweg bei gleichbleibend hoher redaktioneller Qualität.Die Erfahrungen des Unternehmens zeigen, dass ein klarer Produktfokus und ein tiefes Verständnis für das Publikum oft wichtiger sind als reine Größe und Budget. Die Entwicklungsstrategie konzentriert sich darauf, praktische, technologiegetriebene Produkte und Medienformate zu bauen, die sich an der tatsächlichen Nutzung durch Fans orientieren – indem Echtzeitdaten, Analyse, Diskussion und tiefgehendes Storytelling in engagierten Communities zusammengeführt werden.

