Employer Advocates Group incorpora a Brianna Barragan como Abogada Asociada

Brianna Barragan se une a Employer Advocates Group para fortalecer la defensa legal y el apoyo bilingüe a empleadores en el Condado de Orange y California.

LAKE FOREST, CA, UNITED STATES, January 1, 2026 / EINPresswire.com / -- Employer Advocates Group Refuerza su Equipo Legal con la Incorporación de una Nueva Abogada AsociadaEmployer Advocates Group (EAG) anunció la incorporación de una nueva Abogada Asociada como parte de su compromiso de seguir apoyando a empleadores en todo el estado de California. El despacho confirmó que Brianna Barragan se ha unido al equipo legal para ayudar a empresas, especialmente en el Condado de Orange, con asuntos de derecho laboral.Experiencia y Enfoque de la Abogada AsociadaBrianna Barragan trabaja como Abogada Asociada en Employer Advocates Group, donde ayuda a empleadores a manejar y resolver problemas laborales. Su trabajo incluye apoyar a empresas en casos relacionados con salarios y horas , reclamos por discriminación o acoso, despidos, represalias y otros conflictos en el lugar de trabajo.La Sra. Barragan creció en el sur de California y desde joven tuvo contacto con los retos que enfrentan las pequeñas empresas. Su familia ha trabajado en servicios de cuidado infantil y cuidado temporal, lo que le dio una comprensión práctica de las regulaciones y responsabilidades que enfrentan los negocios. Esta experiencia le permite ofrecer asesoría legal clara y enfocada en soluciones reales para los empleadores.Obtuvo su título universitario en la University of Southern California (USC), donde se graduó magna cum laude, y posteriormente obtuvo su título de Juris Doctor en Loyola Law School, Los Angeles. Está autorizada para ejercer como abogada en el Estado de California.La Sra. Barragan es bilingüe y habla español con fluidez. Trabaja de manera cercana con clientes hispanohablantes en todo el Condado de Orange, ayudando a que la comunicación sea clara y sencilla. Como parte de este esfuerzo, Employer Advocates Group se encuentra en proceso de lanzar una versión en español de su sitio web.Enfoque en Empleadores del Condado de Orange y el Sur de CaliforniaEmployer Advocates Group brinda servicios legales a empleadores en el Condado de Orange y en otras áreas de California. El despacho trabaja con empresas de distintos sectores, incluyendo salud, hospitalidad, manufactura, servicios profesionales y otros negocios regulados.El enfoque del despacho es entender cómo funciona cada empresa, cómo se organiza su personal y cuáles son las reglas que aplican a su industria. Con base en esto, el equipo legal ayuda a los empleadores a tomar decisiones informadas, reducir riesgos legales y proteger sus negocios a largo plazo.Compromiso con el Apoyo a EmpleadoresLa incorporación de la Sra. Barragan refleja el compromiso continuo de Employer Advocates Group de apoyar a empleadores que enfrentan leyes laborales complejas en California. El despacho ayuda a empresas a responder a demandas y reclamos administrativos, cumplir con las leyes laborales y manejar situaciones laborales del día a día.Al ampliar su equipo legal en su oficina de Lake Forest, Employer Advocates Group continúa fortaleciendo su capacidad para ofrecer apoyo legal claro, práctico y enfocado en las necesidades reales de los empleadores.Información de ContactoOficina del Condado de Orange:23832 Rockfield Blvd., #260Lake Forest, CA 92630Teléfono: (949) 277-0303Correo electrónico: info@EAGLawGroup.comOficina de San Luis Obispo:735 Tank Farm Rd., Suite 130BSan Luis Obispo, CA 93401Teléfono: (805) 782-9900Correo electrónico: info@EAGLawGroup.com

